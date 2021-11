Joe Mabel // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Washington

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Washington using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

You may also like: Highest-rated specialty museums in Washington, according to Tripadvisor

Joe Mabel // Wikimedia Commons

#39. Adams County

- Percent of residents that are veterans: 3.3% (424 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 12

--- Korean War: 45

--- Vietnam era: 198

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 92

--- Gulf War (9/2001 or later): 77

Ilyaunfois // Wikimedia Commons

#38. Whitman County

- Percent of residents that are veterans: 4.4% (1,842 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 47

--- Korean War: 174

--- Vietnam era: 671

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 373

--- Gulf War (9/2001 or later): 577

kan_khampanya // Shutterstock

#37. King County

- Percent of residents that are veterans: 4.9% (85,685 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 4,177

--- Korean War: 7,647

--- Vietnam era: 35,175

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 19,749

--- Gulf War (9/2001 or later): 18,937

Michael S. Shannon // Wikimedia Commons

#36. Yakima County

- Percent of residents that are veterans: 5.2% (9,143 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 604

--- Korean War: 1,045

--- Vietnam era: 4,444

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,755

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,295

Williamborg // Wikimedia Commons

#35. Franklin County

- Percent of residents that are veterans: 5.4% (3,342 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 52

--- Korean War: 302

--- Vietnam era: 1,203

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 933

--- Gulf War (9/2001 or later): 852

You may also like: Biggest sources of immigrants to Washington

Thayne Tuason // Wikimedia Commons

#34. Douglas County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (2,092 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 20

--- Korean War: 332

--- Vietnam era: 1,017

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 440

--- Gulf War (9/2001 or later): 283

Irra // Shutterstock

#33. Grant County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (4,534 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 149

--- Korean War: 380

--- Vietnam era: 1,908

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,233

--- Gulf War (9/2001 or later): 864

Jennifer Gottwald // Wikicommons

#32. Chelan County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (4,054 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 192

--- Korean War: 387

--- Vietnam era: 2,092

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 589

--- Gulf War (9/2001 or later): 794

SounderBruce // Wikimedia Commons

#31. Snohomish County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (44,864 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 1,209

--- Korean War: 2,887

--- Vietnam era: 17,749

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 12,020

--- Gulf War (9/2001 or later): 10,999

Nick Kelly / Faithlife Corporation

#30. Whatcom County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (13,181 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 413

--- Korean War: 850

--- Vietnam era: 6,125

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,204

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,589

You may also like: Fastest-growing counties in Washington

formulanone // Wikimedia Commons

#29. Benton County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (11,036 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 407

--- Korean War: 607

--- Vietnam era: 4,798

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,923

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,301

MrX // Wikimedia Commons

#28. Kittitas County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (2,896 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 75

--- Korean War: 346

--- Vietnam era: 1,235

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 589

--- Gulf War (9/2001 or later): 651

Steve Morgan // Wikimedia Commons

#27. Clark County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (28,018 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 944

--- Korean War: 2,021

--- Vietnam era: 11,273

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,866

--- Gulf War (9/2001 or later): 5,914

Bouldernavigator // Wikimedia Commons

#26. Okanogan County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (2,656 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 50

--- Korean War: 262

--- Vietnam era: 1,463

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 511

--- Gulf War (9/2001 or later): 370

Jelson25 // Wikimedia Commons

#25. San Juan County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,219 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 58

--- Korean War: 138

--- Vietnam era: 765

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 185

--- Gulf War (9/2001 or later): 73

You may also like: Best places to retire in Washington

Squarestate7 // Wikicommons

#24. Walla Walla County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (4,038 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 248

--- Korean War: 352

--- Vietnam era: 1,649

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 857

--- Gulf War (9/2001 or later): 932

John Stanton // Wikimedia Commons

#23. Columbia County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (294 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 17

--- Korean War: 16

--- Vietnam era: 154

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 82

--- Gulf War (9/2001 or later): 25

Sam Beebe // Wikimedia Commons

#22. Cowlitz County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (7,885 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 374

--- Korean War: 798

--- Vietnam era: 3,886

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,447

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,380

Williamborg // Wikimedia Commons

#21. Asotin County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (1,715 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 53

--- Korean War: 132

--- Vietnam era: 882

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 339

--- Gulf War (9/2001 or later): 309

Joe Mabel // Wikimedia Commons

#20. Grays Harbor County

- Percent of residents that are veterans: 10.1% (5,805 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 169

--- Korean War: 629

--- Vietnam era: 3,066

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,041

--- Gulf War (9/2001 or later): 900

You may also like: Recipes from Washington

Joe Mabel // Wikicommons

#19. Skagit County

- Percent of residents that are veterans: 10.1% (9,805 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 350

--- Korean War: 968

--- Vietnam era: 4,238

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,138

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,111

Steven Pavlov // Wikimedia Commons

#18. Lewis County

- Percent of residents that are veterans: 10.1% (6,186 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 260

--- Korean War: 463

--- Vietnam era: 3,448

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,251

--- Gulf War (9/2001 or later): 764

U.S. Geological Survey // Wikimedia Commons

#17. Skamania County

- Percent of residents that are veterans: 10.2% (966 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 9

--- Korean War: 96

--- Vietnam era: 486

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 221

--- Gulf War (9/2001 or later): 154

Ron Reiring // Wikicommons

#16. Spokane County

- Percent of residents that are veterans: 10.3% (40,192 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 1,086

--- Korean War: 2,798

--- Vietnam era: 15,949

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 11,031

--- Gulf War (9/2001 or later): 9,328

Publichall // Wikimedia Commons

#15. Lincoln County

- Percent of residents that are veterans: 10.9% (910 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 23

--- Korean War: 146

--- Vietnam era: 449

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 144

--- Gulf War (9/2001 or later): 148

You may also like: Highest-earning counties in Washington

Kevmi // Wikimedia Commons

#14. Ferry County

- Percent of residents that are veterans: 11.4% (720 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 35

--- Korean War: 70

--- Vietnam era: 413

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 107

--- Gulf War (9/2001 or later): 95

MagicalT // Wikimedia Commons

#13. Klickitat County

- Percent of residents that are veterans: 11.4% (1,999 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 27

--- Korean War: 137

--- Vietnam era: 1,110

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 343

--- Gulf War (9/2001 or later): 382

Ruthven78 // Wikimedia Commons

#12. Pend Oreille County

- Percent of residents that are veterans: 11.5% (1,239 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 37

--- Korean War: 80

--- Vietnam era: 775

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 248

--- Gulf War (9/2001 or later): 99

BrandonHansen18 // Wikimedia Commons

#11. Stevens County

- Percent of residents that are veterans: 11.8% (4,137 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 142

--- Korean War: 309

--- Vietnam era: 2,073

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 906

--- Gulf War (9/2001 or later): 707

Walter Siegmund // Wikimedia Commons

#10. Wahkiakum County

- Percent of residents that are veterans: 12.0% (427 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 9

--- Korean War: 27

--- Vietnam era: 228

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 104

--- Gulf War (9/2001 or later): 59

You may also like: Counties with the most super commuters in Washington

Calvin Beale // Wikimedia Commons

#9. Garfield County

- Percent of residents that are veterans: 12.0% (203 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 4

--- Korean War: 35

--- Vietnam era: 108

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 33

--- Gulf War (9/2001 or later): 23

Ian Poellet // Wikimedia Commons

#8. Mason County

- Percent of residents that are veterans: 12.0% (6,142 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 120

--- Korean War: 380

--- Vietnam era: 3,158

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,320

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,164

Sam Beebe // Wikimedia Commons

#7. Pacific County

- Percent of residents that are veterans: 12.0% (2,176 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 107

--- Korean War: 239

--- Vietnam era: 1,332

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 248

--- Gulf War (9/2001 or later): 250

Neonstar // Wikimedia Commons

#6. Clallam County

- Percent of residents that are veterans: 12.5% (7,754 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 373

--- Korean War: 977

--- Vietnam era: 4,080

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,260

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,064

Adbar // Wikimedia Commons

#5. Jefferson County

- Percent of residents that are veterans: 12.9% (3,511 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 206

--- Korean War: 320

--- Vietnam era: 2,168

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 536

--- Gulf War (9/2001 or later): 281

You may also like: Highest-rated Class of 2021 football recruits from Washington

SounderBruce // Wikimedia Commons

#4. Pierce County

- Percent of residents that are veterans: 13.2% (86,312 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 1,613

--- Korean War: 4,471

--- Vietnam era: 26,734

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 24,960

--- Gulf War (9/2001 or later): 28,534

Joe Mabel // Wikicommons

#3. Thurston County

- Percent of residents that are veterans: 13.7% (29,466 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 710

--- Korean War: 1,388

--- Vietnam era: 9,547

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 9,022

--- Gulf War (9/2001 or later): 8,799

Dcoetzee // Wikimedia Commons

#2. Kitsap County

- Percent of residents that are veterans: 17.8% (35,098 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 693

--- Korean War: 1,433

--- Vietnam era: 11,454

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 11,366

--- Gulf War (9/2001 or later): 10,152

Joe Mabel // Wikimedia Commons

#1. Island County

- Percent of residents that are veterans: 20.7% (12,791 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 207

--- Korean War: 612

--- Vietnam era: 4,296

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,534

--- Gulf War (9/2001 or later): 4,142