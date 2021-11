rob Stoeltje // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Utah

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Utah using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

#29. Utah County

- Percent of residents that are veterans: 3.4% (13,606 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 677

--- Korean War: 1,416

--- Vietnam era: 4,728

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,052

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,733

#28. Cache County

- Percent of residents that are veterans: 3.4% (2,972 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 143

--- Korean War: 397

--- Vietnam era: 1,181

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 500

--- Gulf War (9/2001 or later): 751

#27. Summit County

- Percent of residents that are veterans: 3.5% (1,092 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 39

--- Korean War: 102

--- Vietnam era: 509

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 257

--- Gulf War (9/2001 or later): 185

#26. San Juan County

- Percent of residents that are veterans: 4.0% (427 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 42

--- Korean War: 26

--- Vietnam era: 225

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 80

--- Gulf War (9/2001 or later): 54

#25. Salt Lake County

- Percent of residents that are veterans: 4.2% (34,446 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 1,630

--- Korean War: 2,763

--- Vietnam era: 13,685

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,953

--- Gulf War (9/2001 or later): 8,415

#24. Wasatch County

- Percent of residents that are veterans: 4.3% (935 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 30

--- Korean War: 91

--- Vietnam era: 357

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 314

--- Gulf War (9/2001 or later): 143

#23. Daggett County

- Percent of residents that are veterans: 4.6% (22 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 5

--- Vietnam era: 17

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 0

--- Gulf War (9/2001 or later): 0

#22. Wayne County

- Percent of residents that are veterans: 4.8% (94 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 19

--- Vietnam era: 53

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 13

--- Gulf War (9/2001 or later): 1

#21. Sanpete County

- Percent of residents that are veterans: 4.8% (1,068 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 59

--- Korean War: 106

--- Vietnam era: 510

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 211

--- Gulf War (9/2001 or later): 182

#20. Duchesne County

- Percent of residents that are veterans: 4.9% (649 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 36

--- Korean War: 83

--- Vietnam era: 276

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 125

--- Gulf War (9/2001 or later): 129

#19. Uintah County

- Percent of residents that are veterans: 5.2% (1,241 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 78

--- Korean War: 145

--- Vietnam era: 515

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 185

--- Gulf War (9/2001 or later): 318

#18. Juab County

- Percent of residents that are veterans: 5.7% (419 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 18

--- Korean War: 14

--- Vietnam era: 174

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 119

--- Gulf War (9/2001 or later): 94

#17. Box Elder County

- Percent of residents that are veterans: 5.9% (2,162 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 83

--- Korean War: 188

--- Vietnam era: 933

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 432

--- Gulf War (9/2001 or later): 526

#16. Piute County

- Percent of residents that are veterans: 6.0% (85 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 2

--- Korean War: 38

--- Vietnam era: 45

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 0

--- Gulf War (9/2001 or later): 0

#15. Emery County

- Percent of residents that are veterans: 6.2% (439 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 18

--- Korean War: 71

--- Vietnam era: 246

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 83

--- Gulf War (9/2001 or later): 21

#14. Carbon County

- Percent of residents that are veterans: 6.2% (929 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 57

--- Korean War: 115

--- Vietnam era: 528

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 159

--- Gulf War (9/2001 or later): 70

#13. Rich County

- Percent of residents that are veterans: 6.2% (105 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 6

--- Korean War: 4

--- Vietnam era: 86

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 9

--- Gulf War (9/2001 or later): 0

#12. Grand County

- Percent of residents that are veterans: 6.3% (476 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 10

--- Korean War: 34

--- Vietnam era: 296

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 58

--- Gulf War (9/2001 or later): 78

#11. Sevier County

- Percent of residents that are veterans: 6.3% (946 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 59

--- Korean War: 106

--- Vietnam era: 514

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 129

--- Gulf War (9/2001 or later): 138

#10. Beaver County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (286 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 3

--- Korean War: 81

--- Vietnam era: 138

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 39

--- Gulf War (9/2001 or later): 25

#9. Millard County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (598 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 21

--- Korean War: 116

--- Vietnam era: 271

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 78

--- Gulf War (9/2001 or later): 112

#8. Iron County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (2,499 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 40

--- Korean War: 158

--- Vietnam era: 1,023

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 539

--- Gulf War (9/2001 or later): 739

#7. Washington County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (8,911 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 562

--- Korean War: 1,400

--- Vietnam era: 4,505

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,356

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,088

#6. Morgan County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (562 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 23

--- Korean War: 77

--- Vietnam era: 167

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 170

--- Gulf War (9/2001 or later): 125

#5. Weber County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (13,654 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 538

--- Korean War: 1,183

--- Vietnam era: 4,769

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,660

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,504

#4. Tooele County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (3,564 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 52

--- Korean War: 108

--- Vietnam era: 1,293

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,039

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,072

#3. Davis County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (18,442 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 596

--- Korean War: 1,248

--- Vietnam era: 5,287

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,210

--- Gulf War (9/2001 or later): 6,101

#2. Garfield County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (321 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 15

--- Korean War: 48

--- Vietnam era: 183

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 34

--- Gulf War (9/2001 or later): 41

#1. Kane County

- Percent of residents that are veterans: 9.3% (531 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 56

--- Korean War: 53

--- Vietnam era: 260

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 106

--- Gulf War (9/2001 or later): 56