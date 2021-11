Wineinger // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Wisconsin

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Wisconsin using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Itrytohelp32 // Wikimedia Commons

#50. Eau Claire County

- Percent of residents that are veterans: 6.0% (4,951 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 216

--- Korean War: 343

--- Vietnam era: 2,259

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,035

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,098

Scott Catron // Wikimedia Commons

#49. Jefferson County

- Percent of residents that are veterans: 6.2% (4,105 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 115

--- Korean War: 323

--- Vietnam era: 1,945

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 899

--- Gulf War (9/2001 or later): 823

bogdanstepniak // Wikimedia Commons

#48. Sauk County

- Percent of residents that are veterans: 6.2% (3,068 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 155

--- Korean War: 315

--- Vietnam era: 1,443

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 559

--- Gulf War (9/2001 or later): 596

Calvin Beale // Wikimedia Commons

#47. Lafayette County

- Percent of residents that are veterans: 6.3% (795 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 21

--- Korean War: 113

--- Vietnam era: 430

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 135

--- Gulf War (9/2001 or later): 96

Jon Roanhaus // Wikimedia Commons

#46. Trempealeau County

- Percent of residents that are veterans: 6.3% (1,400 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 59

--- Korean War: 159

--- Vietnam era: 655

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 286

--- Gulf War (9/2001 or later): 241

Mjrichter // Wikimedia Commons

#45. Washington County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (6,776 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 312

--- Korean War: 888

--- Vietnam era: 3,225

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,103

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,248

Royalbroil // Wikimedia Commons

#44. Shawano County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (2,084 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 65

--- Korean War: 257

--- Vietnam era: 1,079

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 420

--- Gulf War (9/2001 or later): 263

Bobak Ha'Eri // Wikimedia Commons

#43. Pepin County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (375 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 10

--- Korean War: 77

--- Vietnam era: 186

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 72

--- Gulf War (9/2001 or later): 30

Jonathunder // Wikimedia Commons

#42. Manitowoc County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (4,097 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 162

--- Korean War: 492

--- Vietnam era: 1,944

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 820

--- Gulf War (9/2001 or later): 679

Visit Beloit // Wikimedia Commons

#41. Rock County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (8,115 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 328

--- Korean War: 851

--- Vietnam era: 4,024

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,590

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,322

gillfoto // Wikimedia Commons

#40. Racine County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (9,953 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 554

--- Korean War: 909

--- Vietnam era: 4,562

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,173

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,755

Tgkrause // Wikimedia Commons

#39. Iowa County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (1,215 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 34

--- Korean War: 144

--- Vietnam era: 635

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 215

--- Gulf War (9/2001 or later): 187

Doc Searls // Wikimedia Commons

#38. Dodge County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (4,650 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 277

--- Korean War: 488

--- Vietnam era: 1,968

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 922

--- Gulf War (9/2001 or later): 995

Downspec // Wikimedia Commons

#37. Columbia County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (2,994 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 117

--- Korean War: 374

--- Vietnam era: 1,259

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 695

--- Gulf War (9/2001 or later): 549

Jonathunder // Wikimedia Commons

#36. Buffalo County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (707 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 27

--- Korean War: 133

--- Vietnam era: 353

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 91

--- Gulf War (9/2001 or later): 103

Creative Commons

#35. Winnebago County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (9,165 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 428

--- Korean War: 998

--- Vietnam era: 3,818

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,087

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,834

Bobak Ha'Eri // Wikimedia Commons

#34. Marathon County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (7,066 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 283

--- Korean War: 674

--- Vietnam era: 3,225

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,444

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,440

Royalbroil // Wikimedia Commons

#33. Green Lake County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (991 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 57

--- Korean War: 117

--- Vietnam era: 568

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 161

--- Gulf War (9/2001 or later): 88

Alan Froegel // Wikimedia Commons

#32. La Crosse County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (6,619 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 315

--- Korean War: 696

--- Vietnam era: 2,601

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,496

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,511

Foreverwiser // Wikimedia Commons

#31. Sawyer County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (927 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 55

--- Korean War: 121

--- Vietnam era: 587

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 61

--- Gulf War (9/2001 or later): 103

Royalbroil // Wikimedia Commons

#30. Lincoln County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (1,592 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 66

--- Korean War: 158

--- Vietnam era: 758

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 323

--- Gulf War (9/2001 or later): 287

Royalbroil // Wikimedia Commons

#29. Forest County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (508 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 37

--- Korean War: 89

--- Vietnam era: 311

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 55

--- Gulf War (9/2001 or later): 16

Wtimmers // Wikimedia Commons

#28. Door County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (1,633 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 87

--- Korean War: 213

--- Vietnam era: 877

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 246

--- Gulf War (9/2001 or later): 210

Jimmy Emerson // Wikimedia Commons

#27. Crawford County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (922 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 74

--- Korean War: 119

--- Vietnam era: 472

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 141

--- Gulf War (9/2001 or later): 116

Bobak Ha'Eri // Wikimedia Commons

#26. Chippewa County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (3,560 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 155

--- Korean War: 314

--- Vietnam era: 1,850

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 641

--- Gulf War (9/2001 or later): 600

123dieinafire // Wikimedia Commons

#25. Polk County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (2,459 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 98

--- Korean War: 292

--- Vietnam era: 1,269

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 405

--- Gulf War (9/2001 or later): 395

Appraiser // Wikimedia Commons

#24. Barron County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (2,552 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 163

--- Korean War: 332

--- Vietnam era: 1,355

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 361

--- Gulf War (9/2001 or later): 341

TheCatalyst31 // Wikimedia Commons

#23. Wood County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (4,229 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 244

--- Korean War: 466

--- Vietnam era: 2,070

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 773

--- Gulf War (9/2001 or later): 676

Royalbroil // Wikimedia Commons

#22. Ashland County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (897 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 31

--- Korean War: 78

--- Vietnam era: 472

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 146

--- Gulf War (9/2001 or later): 170

Corey Coyle // Wikimedia Commons

#21. Richland County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (1,020 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 71

--- Korean War: 124

--- Vietnam era: 524

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 194

--- Gulf War (9/2001 or later): 107

Royalbroil // Wikimedia Commons

#20. Oneida County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,255 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 111

--- Korean War: 322

--- Vietnam era: 1,259

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 304

--- Gulf War (9/2001 or later): 259

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license: // Wikimedia Commons

#19. Waushara County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (1,546 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 59

--- Korean War: 181

--- Vietnam era: 854

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 303

--- Gulf War (9/2001 or later): 149

Royalbroil // Wikimedia Commons

#18. Jackson County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (1,267 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 33

--- Korean War: 131

--- Vietnam era: 527

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 257

--- Gulf War (9/2001 or later): 319

Nfarmakes // Wikimedia Commons

#17. Douglas County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (2,776 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 92

--- Korean War: 223

--- Vietnam era: 1,300

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 597

--- Gulf War (9/2001 or later): 564

Jeff the quiet // Wikimedia Commons

#16. Rusk County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (901 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 57

--- Korean War: 108

--- Vietnam era: 498

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 152

--- Gulf War (9/2001 or later): 86

Billertl // Wikimedia Commons

#15. Price County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (914 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 38

--- Korean War: 104

--- Vietnam era: 506

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 160

--- Gulf War (9/2001 or later): 106

Jeff the quiet // Wikimedia Commons

#14. Langlade County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,285 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 104

--- Korean War: 205

--- Vietnam era: 682

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 179

--- Gulf War (9/2001 or later): 115

TheCatalyst31 // Wikimedia Commons

#13. Oconto County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (2,505 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 67

--- Korean War: 191

--- Vietnam era: 1,336

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 511

--- Gulf War (9/2001 or later): 400

self // Wikimedia Commons

#12. Waupaca County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (3,414 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 318

--- Korean War: 537

--- Vietnam era: 1,492

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 532

--- Gulf War (9/2001 or later): 535

Dls4832 // Wikimedia Commons

#11. Bayfield County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,040 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 33

--- Korean War: 96

--- Vietnam era: 639

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 153

--- Gulf War (9/2001 or later): 119

TheCatalyst31 // Wikimedia Commons

#10. Vilas County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,531 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 64

--- Korean War: 185

--- Vietnam era: 931

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 211

--- Gulf War (9/2001 or later): 140

Nathanthiel // Wikimedia Commons

#9. Juneau County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,776 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 55

--- Korean War: 141

--- Vietnam era: 809

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 454

--- Gulf War (9/2001 or later): 317

Royalbroil // Wikimedia Commons

#8. Adams County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,460 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 75

--- Korean War: 105

--- Vietnam era: 874

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 234

--- Gulf War (9/2001 or later): 172

Royalbroil // Wikimedia Commons

#7. Marquette County

- Percent of residents that are veterans: 8.8% (1,078 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 52

--- Korean War: 135

--- Vietnam era: 579

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 172

--- Gulf War (9/2001 or later): 140

Bobak Ha'Eri // Wikimedia Commons

#6. Marinette County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (2,944 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 167

--- Korean War: 346

--- Vietnam era: 1,470

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 450

--- Gulf War (9/2001 or later): 511

Jimmy Emerson // Wikimedia Commons

#5. Florence County

- Percent of residents that are veterans: 9.3% (337 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 13

--- Korean War: 75

--- Vietnam era: 179

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 38

--- Gulf War (9/2001 or later): 32

Bjoertvedt // Wikimedia Commons

#4. Washburn County

- Percent of residents that are veterans: 9.3% (1,186 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 42

--- Korean War: 139

--- Vietnam era: 664

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 180

--- Gulf War (9/2001 or later): 161

Bobak Ha'Eri // Wikimedia Commons

#3. Iron County

- Percent of residents that are veterans: 9.8% (477 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 31

--- Korean War: 84

--- Vietnam era: 226

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 86

--- Gulf War (9/2001 or later): 50

Dramsey57 // Wikimedia Commons

#2. Burnett County

- Percent of residents that are veterans: 10.5% (1,325 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 28

--- Korean War: 181

--- Vietnam era: 706

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 226

--- Gulf War (9/2001 or later): 184

Wineinger // Wikimedia Commons

#1. Monroe County

- Percent of residents that are veterans: 13.3% (4,506 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 53

--- Korean War: 310

--- Vietnam era: 1,606

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,387

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,150

