Counties with the most veterans in West Virginia

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in West Virginia using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

#50. Gilmer County

#49. Wetzel County

#48. Braxton County

#47. Grant County

#46. Webster County

- Percent of residents that are veterans: 5.4% (367 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 4--- Korean War: 49--- Vietnam era: 186--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 66--- Gulf War (9/2001 or later): 62- Percent of residents that are veterans: 5.5% (678 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 54--- Korean War: 129--- Vietnam era: 371--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 88--- Gulf War (9/2001 or later): 36- Percent of residents that are veterans: 5.7% (648 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 138--- Vietnam era: 289--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 146--- Gulf War (9/2001 or later): 75- Percent of residents that are veterans: 5.8% (548 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 13--- Korean War: 54--- Vietnam era: 350--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 114--- Gulf War (9/2001 or later): 17- Percent of residents that are veterans: 5.8% (390 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 16--- Korean War: 58--- Vietnam era: 214--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 28--- Gulf War (9/2001 or later): 74

#45. Lincoln County

#44. Wayne County

#43. Boone County

#42. Cabell County

#41. Ohio County

- Percent of residents that are veterans: 5.9% (955 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 131--- Vietnam era: 614--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 159--- Gulf War (9/2001 or later): 51- Percent of residents that are veterans: 5.9% (1,893 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 136--- Korean War: 182--- Vietnam era: 995--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 391--- Gulf War (9/2001 or later): 189- Percent of residents that are veterans: 6.1% (1,065 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 21--- Korean War: 114--- Vietnam era: 564--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 255--- Gulf War (9/2001 or later): 111- Percent of residents that are veterans: 6.5% (4,937 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 223--- Korean War: 553--- Vietnam era: 2,359--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 927--- Gulf War (9/2001 or later): 875- Percent of residents that are veterans: 6.8% (2,301 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 163--- Korean War: 298--- Vietnam era: 1,055--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 476--- Gulf War (9/2001 or later): 309

#40. Pleasants County

#39. Kanawha County

#38. Clay County

#37. Tyler County

#36. Barbour County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (407 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 45--- Korean War: 46--- Vietnam era: 156--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 110--- Gulf War (9/2001 or later): 50- Percent of residents that are veterans: 6.8% (9,952 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 487--- Korean War: 1,035--- Vietnam era: 4,751--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,061--- Gulf War (9/2001 or later): 1,618- Percent of residents that are veterans: 7.0% (473 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 3--- Korean War: 73--- Vietnam era: 311--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 44--- Gulf War (9/2001 or later): 42- Percent of residents that are veterans: 7.1% (503 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 12--- Korean War: 50--- Vietnam era: 300--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 68--- Gulf War (9/2001 or later): 73- Percent of residents that are veterans: 7.1% (950 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 25--- Korean War: 79--- Vietnam era: 461--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 206--- Gulf War (9/2001 or later): 179

#35. Wyoming County

#34. Jackson County

#33. Roane County

#32. Brooke County

#31. Putnam County

#30. Mason County

#29. Preston County

#28. Nicholas County

#27. Marion County

#26. Pocahontas County

#25. Mercer County

#24. Harrison County

#23. Wood County

#22. Tucker County

#21. Greenbrier County

#20. Doddridge County

#19. Randolph County

#18. Hancock County

#17. Lewis County

#16. Upshur County

#15. Raleigh County

#14. Wirt County

#13. Summers County

#12. Marshall County

#11. Mineral County

#10. Morgan County

#9. Ritchie County

#8. Pendleton County

#7. Monroe County

#6. Fayette County

#5. Hardy County

#4. Berkeley County

#3. Taylor County

#2. Jefferson County

#1. Hampshire County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,230 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 48--- Korean War: 186--- Vietnam era: 745--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 155--- Gulf War (9/2001 or later): 96- Percent of residents that are veterans: 7.4% (1,677 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 129--- Korean War: 275--- Vietnam era: 651--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 299--- Gulf War (9/2001 or later): 323- Percent of residents that are veterans: 7.5% (825 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 42--- Korean War: 68--- Vietnam era: 380--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 172--- Gulf War (9/2001 or later): 163- Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,396 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 2--- Korean War: 239--- Vietnam era: 584--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 262--- Gulf War (9/2001 or later): 309- Percent of residents that are veterans: 7.6% (3,312 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 41--- Korean War: 353--- Vietnam era: 1,562--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 729--- Gulf War (9/2001 or later): 627- Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,610 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 37--- Korean War: 129--- Vietnam era: 889--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 371--- Gulf War (9/2001 or later): 184- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,084 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 57--- Korean War: 132--- Vietnam era: 1,033--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 450--- Gulf War (9/2001 or later): 412- Percent of residents that are veterans: 7.7% (1,542 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 74--- Korean War: 88--- Vietnam era: 790--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 306--- Gulf War (9/2001 or later): 284- Percent of residents that are veterans: 7.7% (3,488 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 207--- Korean War: 317--- Vietnam era: 1,538--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 758--- Gulf War (9/2001 or later): 668- Percent of residents that are veterans: 7.9% (552 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 3--- Korean War: 59--- Vietnam era: 294--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 137--- Gulf War (9/2001 or later): 59- Percent of residents that are veterans: 7.9% (3,764 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 154--- Korean War: 466--- Vietnam era: 1,996--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 707--- Gulf War (9/2001 or later): 441- Percent of residents that are veterans: 7.9% (4,226 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 185--- Korean War: 527--- Vietnam era: 1,839--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 845--- Gulf War (9/2001 or later): 830- Percent of residents that are veterans: 7.9% (5,308 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 229--- Korean War: 439--- Vietnam era: 2,433--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,177--- Gulf War (9/2001 or later): 1,030- Percent of residents that are veterans: 8.0% (467 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 21--- Korean War: 95--- Vietnam era: 205--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 99--- Gulf War (9/2001 or later): 47- Percent of residents that are veterans: 8.0% (2,252 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 116--- Korean War: 210--- Vietnam era: 1,137--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 427--- Gulf War (9/2001 or later): 362- Percent of residents that are veterans: 8.1% (583 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 22--- Korean War: 103--- Vietnam era: 339--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 44--- Gulf War (9/2001 or later): 75- Percent of residents that are veterans: 8.2% (1,913 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 110--- Korean War: 150--- Vietnam era: 870--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 450--- Gulf War (9/2001 or later): 333- Percent of residents that are veterans: 8.2% (1,951 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 170--- Korean War: 190--- Vietnam era: 988--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 395--- Gulf War (9/2001 or later): 208- Percent of residents that are veterans: 8.3% (1,059 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 46--- Korean War: 172--- Vietnam era: 501--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 203--- Gulf War (9/2001 or later): 137- Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,626 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 62--- Korean War: 134--- Vietnam era: 762--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 349--- Gulf War (9/2001 or later): 319- Percent of residents that are veterans: 8.4% (5,013 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 146--- Korean War: 582--- Vietnam era: 2,208--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,170--- Gulf War (9/2001 or later): 907- Percent of residents that are veterans: 8.5% (387 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 4--- Korean War: 13--- Vietnam era: 218--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 83--- Gulf War (9/2001 or later): 69- Percent of residents that are veterans: 8.5% (908 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 15--- Korean War: 42--- Vietnam era: 267--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 306--- Gulf War (9/2001 or later): 278- Percent of residents that are veterans: 8.7% (2,180 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 66--- Korean War: 332--- Vietnam era: 1,081--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 422--- Gulf War (9/2001 or later): 279- Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,889 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 136--- Korean War: 229--- Vietnam era: 801--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 364--- Gulf War (9/2001 or later): 359- Percent of residents that are veterans: 9.3% (1,335 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 34--- Korean War: 176--- Vietnam era: 581--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 298--- Gulf War (9/2001 or later): 246- Percent of residents that are veterans: 9.4% (743 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 25--- Korean War: 94--- Vietnam era: 387--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 127--- Gulf War (9/2001 or later): 110- Percent of residents that are veterans: 9.5% (539 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 20--- Korean War: 80--- Vietnam era: 243--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 131--- Gulf War (9/2001 or later): 65- Percent of residents that are veterans: 9.5% (1,021 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 121--- Korean War: 111--- Vietnam era: 551--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 93--- Gulf War (9/2001 or later): 145- Percent of residents that are veterans: 9.6% (3,326 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 94--- Korean War: 341--- Vietnam era: 1,689--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 688--- Gulf War (9/2001 or later): 514- Percent of residents that are veterans: 9.6% (1,056 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 11--- Korean War: 75--- Vietnam era: 656--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 90--- Gulf War (9/2001 or later): 224- Percent of residents that are veterans: 10.0% (8,772 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 149--- Korean War: 662--- Vietnam era: 3,122--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,752--- Gulf War (9/2001 or later): 2,087- Percent of residents that are veterans: 10.6% (1,430 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 71--- Korean War: 147--- Vietnam era: 693--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 400--- Gulf War (9/2001 or later): 119- Percent of residents that are veterans: 11.0% (4,829 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 47--- Korean War: 170--- Vietnam era: 1,660--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,805--- Gulf War (9/2001 or later): 1,147- Percent of residents that are veterans: 11.4% (2,144 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 35--- Korean War: 267--- Vietnam era: 1,110--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 434--- Gulf War (9/2001 or later): 298