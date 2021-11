Brandonrush // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Arkansas

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Arkansas using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

NatalieMaynor // Wikimedia Commons

#50. Randolph County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (897 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 41

--- Korean War: 99

--- Vietnam era: 356

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 202

--- Gulf War (9/2001 or later): 199

Valis55 // Wikimedia Commons

#49. Calhoun County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (281 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 1

--- Korean War: 26

--- Vietnam era: 89

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 86

--- Gulf War (9/2001 or later): 79

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#48. Clay County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (777 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 23

--- Korean War: 72

--- Vietnam era: 320

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 183

--- Gulf War (9/2001 or later): 179

Valis55 // Wikimedia Commons

#47. Howard County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (657 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 29

--- Korean War: 100

--- Vietnam era: 314

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 127

--- Gulf War (9/2001 or later): 87

Jma661 // Wikimedia Commons

#46. Jackson County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (910 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 25

--- Korean War: 102

--- Vietnam era: 397

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 274

--- Gulf War (9/2001 or later): 112

Michael Barera // Wikimedia Commons

#45. Little River County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (646 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 6

--- Korean War: 49

--- Vietnam era: 383

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 134

--- Gulf War (9/2001 or later): 74

Canva

#44. Cleveland County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (428 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 23

--- Korean War: 76

--- Vietnam era: 238

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 55

--- Gulf War (9/2001 or later): 36

Canva

#43. Lafayette County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (373 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 24

--- Korean War: 29

--- Vietnam era: 237

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 46

--- Gulf War (9/2001 or later): 37

Brandonrush // Wikimedia Commons

#42. Drew County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (977 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 30

--- Korean War: 108

--- Vietnam era: 397

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 201

--- Gulf War (9/2001 or later): 241

Brandonrush // Wikimedia Commons

#41. Dallas County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (390 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 37

--- Korean War: 63

--- Vietnam era: 132

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 95

--- Gulf War (9/2001 or later): 63

StuttgartChamber // Wikimedia Commons

#40. Arkansas County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (948 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 84

--- Korean War: 111

--- Vietnam era: 475

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 155

--- Gulf War (9/2001 or later): 123

Brandonrush // Wikimedia Commons

#39. Clark County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (1,274 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 106

--- Korean War: 161

--- Vietnam era: 511

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 284

--- Gulf War (9/2001 or later): 212

Valis55 // Wikimedia Commons

#38. Johnson County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (1,417 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 70

--- Korean War: 104

--- Vietnam era: 658

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 396

--- Gulf War (9/2001 or later): 189

Brandonrush // Wikimedia Commons

#37. Logan County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,212 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 33

--- Korean War: 102

--- Vietnam era: 645

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 232

--- Gulf War (9/2001 or later): 200

Brandonrush // Wikimedia Commons

#36. Benton County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (13,992 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 545

--- Korean War: 1,366

--- Vietnam era: 5,316

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,535

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,230

Brandonrush // Wikimedia Commons

#35. Prairie County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (481 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 25

--- Korean War: 73

--- Vietnam era: 296

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 58

--- Gulf War (9/2001 or later): 29

Billy Hathorn // Wikimedia

#34. Miller County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (2,453 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 28

--- Korean War: 203

--- Vietnam era: 809

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 651

--- Gulf War (9/2001 or later): 762

Efy96001 // Wikimedia Commons

#33. White County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (4,459 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 130

--- Korean War: 335

--- Vietnam era: 1,806

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,120

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,068

Thomas R Machnitzki (thomas@machnitzki.com) // Wikimedia Commons

#32. Greene County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (2,522 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 61

--- Korean War: 213

--- Vietnam era: 1,290

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 511

--- Gulf War (9/2001 or later): 447

Valis55 // Wikimedia Commons

#31. Independence County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (2,172 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 91

--- Korean War: 219

--- Vietnam era: 928

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 515

--- Gulf War (9/2001 or later): 419

Canva

#30. Ouachita County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,407 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 59

--- Korean War: 70

--- Vietnam era: 703

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 206

--- Gulf War (9/2001 or later): 369

Brandonrush // Wikimedia Commons

#29. Pope County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (3,839 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 125

--- Korean War: 357

--- Vietnam era: 1,567

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 932

--- Gulf War (9/2001 or later): 858

Brandonrush // Wikimedia Commons

#28. Scott County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (618 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 51

--- Vietnam era: 309

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 151

--- Gulf War (9/2001 or later): 91

Brandonrush // Wikimedia Commons

#27. Franklin County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (1,086 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 19

--- Korean War: 64

--- Vietnam era: 425

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 275

--- Gulf War (9/2001 or later): 303

Fredlyfish4 // Wikimedia Commons

#26. Montgomery County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (590 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 44

--- Korean War: 102

--- Vietnam era: 386

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 36

--- Gulf War (9/2001 or later): 22

Brandonrush // Wikicommons

#25. Sebastian County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (7,940 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 217

--- Korean War: 503

--- Vietnam era: 3,289

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,123

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,808

Brandonrush // Wikimedia Commons

#24. Crawford County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (3,874 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 132

--- Korean War: 262

--- Vietnam era: 1,768

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,082

--- Gulf War (9/2001 or later): 630

Photolitherland // Wikicommons

#23. Pulaski County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (24,721 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 710

--- Korean War: 1,776

--- Vietnam era: 9,023

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,650

--- Gulf War (9/2001 or later): 6,562

Valis55 // Wikimedia Commons

#22. Pike County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (697 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 68

--- Korean War: 52

--- Vietnam era: 300

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 180

--- Gulf War (9/2001 or later): 97

Brandonrush // Wikimedia Commons

#21. Newton County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (530 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 26

--- Korean War: 93

--- Vietnam era: 361

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 50

--- Gulf War (9/2001 or later): 0

User:Rmcclen // Wikimedia Commons

#20. Saline County

- Percent of residents that are veterans: 8.6% (7,816 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 210

--- Korean War: 708

--- Vietnam era: 3,419

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,868

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,611

Canva

#19. Hot Spring County

- Percent of residents that are veterans: 8.6% (2,294 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 197

--- Vietnam era: 1,217

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 565

--- Gulf War (9/2001 or later): 299

Brandonrush // Wikimedia Commons

#18. Van Buren County

- Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,166 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 58

--- Korean War: 129

--- Vietnam era: 667

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 180

--- Gulf War (9/2001 or later): 132

Valis55 // Wikimedia Commons

#17. Perry County

- Percent of residents that are veterans: 8.7% (702 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 10

--- Korean War: 110

--- Vietnam era: 310

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 127

--- Gulf War (9/2001 or later): 145

Sharon Day // Shutterstock

#16. Garland County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (7,038 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 364

--- Korean War: 836

--- Vietnam era: 3,334

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,525

--- Gulf War (9/2001 or later): 979

Brandonrush // Wikimedia Commons

#15. Bradley County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (747 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 27

--- Korean War: 58

--- Vietnam era: 287

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 220

--- Gulf War (9/2001 or later): 155

JERRYE & ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#14. Searcy County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (581 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 21

--- Korean War: 33

--- Vietnam era: 362

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 73

--- Gulf War (9/2001 or later): 92

Brandonrush // Wikimedia Commons

#13. Grant County

- Percent of residents that are veterans: 9.3% (1,306 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 20

--- Korean War: 88

--- Vietnam era: 541

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 357

--- Gulf War (9/2001 or later): 300

Brandonrush // Wikimedia Commons

#12. Boone County

- Percent of residents that are veterans: 9.3% (2,679 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 66

--- Korean War: 223

--- Vietnam era: 1,181

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 631

--- Gulf War (9/2001 or later): 578

Cid.williams // Wikimedia Commons

#11. Conway County

- Percent of residents that are veterans: 9.4% (1,512 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 99

--- Korean War: 92

--- Vietnam era: 670

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 380

--- Gulf War (9/2001 or later): 271

Brandonrush // Wikimedia Commons

#10. Stone County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (957 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 43

--- Korean War: 104

--- Vietnam era: 585

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 123

--- Gulf War (9/2001 or later): 102

doug_wertman // Wikimedia Commons

#9. Carroll County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (2,101 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 120

--- Korean War: 207

--- Vietnam era: 1,088

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 510

--- Gulf War (9/2001 or later): 176

Lauren Shufelberger // Wikimedia Commons

#8. Polk County

- Percent of residents that are veterans: 10.5% (1,614 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 67

--- Korean War: 126

--- Vietnam era: 1,031

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 264

--- Gulf War (9/2001 or later): 126

Brandonrush // Wikimedia Commons

#7. Fulton County

- Percent of residents that are veterans: 10.8% (1,051 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 93

--- Korean War: 176

--- Vietnam era: 497

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 120

--- Gulf War (9/2001 or later): 165

Valis55 // Wikimedia Commons

#6. Cleburne County

- Percent of residents that are veterans: 10.9% (2,220 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 101

--- Korean War: 305

--- Vietnam era: 1,177

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 344

--- Gulf War (9/2001 or later): 293

Sgerbic // Wikimedia Commons

#5. Izard County

- Percent of residents that are veterans: 11.2% (1,247 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 46

--- Korean War: 133

--- Vietnam era: 619

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 325

--- Gulf War (9/2001 or later): 124

Canva

#4. Marion County

- Percent of residents that are veterans: 11.5% (1,552 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 2

--- Korean War: 129

--- Vietnam era: 956

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 298

--- Gulf War (9/2001 or later): 167

Valis55 // Wikimedia Commons

#3. Sharp County

- Percent of residents that are veterans: 12.1% (1,632 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 47

--- Korean War: 201

--- Vietnam era: 789

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 333

--- Gulf War (9/2001 or later): 262

Canva

#2. Baxter County

- Percent of residents that are veterans: 12.1% (4,141 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 192

--- Korean War: 555

--- Vietnam era: 1,939

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 639

--- Gulf War (9/2001 or later): 816

Brandonrush // Wikimedia Commons

#1. Lonoke County

- Percent of residents that are veterans: 13.3% (7,075 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 47

--- Korean War: 300

--- Vietnam era: 1,728

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,327

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,673

