Boroughs with the most veterans in Alaska

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the boroughs with the most veterans in Alaska using data from the U.S. Census Bureau . Boroughs are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Canva

#29. Dillingham Census Area

Joseph // Wikimedia Commons

#28. Kusilvak Census Area

Shishaldin // Wikimedia Commons

#27. Aleutians East Borough

#26. Skagway Municipality

Paxson Woelber // Wikimedia Commons

#25. Lake and Peninsula Borough

- Percent of residents that are veterans: 3.7% (128 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 6--- Vietnam era: 58--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 27--- Gulf War (9/2001 or later): 37- Percent of residents that are veterans: 4.0% (194 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 3--- Korean War: 3--- Vietnam era: 60--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 54--- Gulf War (9/2001 or later): 74- Percent of residents that are veterans: 4.0% (117 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 8--- Korean War: 0--- Vietnam era: 63--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 27--- Gulf War (9/2001 or later): 19- Percent of residents that are veterans: 4.7% (45 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 2--- Vietnam era: 21--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 10--- Gulf War (9/2001 or later): 12- Percent of residents that are veterans: 4.8% (51 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 2--- Korean War: 1--- Vietnam era: 15--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 12--- Gulf War (9/2001 or later): 21

Jimmy Emerson, DVM // Flickr

#24. Bethel Census Area

Canva

#23. Northwest Arctic Borough

Joseph Sohm // Shutterstock

#22. Denali Borough

Canva

#21. Nome Census Area

Piergiuliano Chesi // Wikimedia Commons

#20. Aleutians West Census Area

- Percent of residents that are veterans: 4.9% (571 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 5--- Korean War: 8--- Vietnam era: 228--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 190--- Gulf War (9/2001 or later): 140- Percent of residents that are veterans: 5.3% (264 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 2--- Vietnam era: 112--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 85--- Gulf War (9/2001 or later): 65- Percent of residents that are veterans: 5.4% (105 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 2--- Vietnam era: 71--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 26--- Gulf War (9/2001 or later): 6- Percent of residents that are veterans: 5.6% (363 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 1--- Korean War: 10--- Vietnam era: 196--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 106--- Gulf War (9/2001 or later): 50- Percent of residents that are veterans: 5.7% (265 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 1--- Vietnam era: 49--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 122--- Gulf War (9/2001 or later): 93

Bob Johnston // Wikimedia Commons

#19. North Slope Borough

#18. Yakutat City and Borough

Hjames2 // Wikimedia Commons

#17. Yukon-Koyukuk Census Area

#16. Sitka City and Borough

Canva

#15. Prince of Wales-Hyder Census Area

Canva

#14. Haines Borough

Canva

#13. Ketchikan Gateway Borough

#12. Wrangell City and Borough

#11. Juneau City and Borough

Scott McMurren // Wikicommons

#10. Kenai Peninsula Borough

NOAA Photo Library // Wikimedia Commons

#9. Hoonah-Angoon Census Area

Jimmy Emerson, DVM // Flickr

#8. Bristol Bay Borough

Gillfoto from Juneau, Alaska, United States // Wikimedia Commons

#7. Petersburg Borough

Mark Wilson // Wikimedia Commons

#6. Southeast Fairbanks Census Area

#5. Valdez-Cordova Census Area

#4. Anchorage Municipality

Canva

#3. Kodiak Island Borough

Ross Fowler // Wikimedia Commons

#2. Matanuska-Susitna Borough

EQRoy // Shutterstock

#1. Fairbanks North Star Borough

- Percent of residents that are veterans: 6.2% (446 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 2--- Korean War: 13--- Vietnam era: 177--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 152--- Gulf War (9/2001 or later): 102- Percent of residents that are veterans: 6.4% (32 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 2--- Korean War: 2--- Vietnam era: 17--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7--- Gulf War (9/2001 or later): 4- Percent of residents that are veterans: 7.1% (274 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 2--- Korean War: 18--- Vietnam era: 178--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 39--- Gulf War (9/2001 or later): 37- Percent of residents that are veterans: 7.2% (473 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 20--- Korean War: 30--- Vietnam era: 210--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 78--- Gulf War (9/2001 or later): 135- Percent of residents that are veterans: 7.6% (374 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 12--- Vietnam era: 185--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 113--- Gulf War (9/2001 or later): 64- Percent of residents that are veterans: 7.8% (147 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 2--- Korean War: 2--- Vietnam era: 81--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 4--- Gulf War (9/2001 or later): 58- Percent of residents that are veterans: 8.6% (905 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 26--- Korean War: 67--- Vietnam era: 384--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 205--- Gulf War (9/2001 or later): 223- Percent of residents that are veterans: 8.7% (177 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 1--- Korean War: 52--- Vietnam era: 88--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 25--- Gulf War (9/2001 or later): 11- Percent of residents that are veterans: 8.9% (2,220 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 24--- Korean War: 139--- Vietnam era: 736--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 716--- Gulf War (9/2001 or later): 605- Percent of residents that are veterans: 9.4% (4,254 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 126--- Korean War: 296--- Vietnam era: 2,216--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 911--- Gulf War (9/2001 or later): 705- Percent of residents that are veterans: 10.0% (182 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 4--- Korean War: 11--- Vietnam era: 123--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 33--- Gulf War (9/2001 or later): 11- Percent of residents that are veterans: 10.1% (69 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 4--- Vietnam era: 14--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 33--- Gulf War (9/2001 or later): 18- Percent of residents that are veterans: 10.4% (269 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 6--- Korean War: 6--- Vietnam era: 197--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 31--- Gulf War (9/2001 or later): 29- Percent of residents that are veterans: 11.5% (567 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 62--- Vietnam era: 206--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 152--- Gulf War (9/2001 or later): 147- Percent of residents that are veterans: 12.2% (845 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 2--- Korean War: 10--- Vietnam era: 288--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 226--- Gulf War (9/2001 or later): 319- Percent of residents that are veterans: 12.7% (27,040 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 212--- Korean War: 818--- Vietnam era: 7,611--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 8,415--- Gulf War (9/2001 or later): 9,984- Percent of residents that are veterans: 13.3% (1,248 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 15--- Korean War: 36--- Vietnam era: 237--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 421--- Gulf War (9/2001 or later): 539- Percent of residents that are veterans: 13.9% (10,637 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 76--- Korean War: 387--- Vietnam era: 3,247--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,593--- Gulf War (9/2001 or later): 3,334- Percent of residents that are veterans: 18.2% (12,459 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 54--- Korean War: 232--- Vietnam era: 2,636--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,860--- Gulf War (9/2001 or later): 5,677