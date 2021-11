Robert Corby // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Colorado

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Colorado using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

You may also like: Where people in Colorado are moving to most

Peter Romero // Wikimedia Commons

#50. Weld County

Canva

#49. La Plata County

Bdearthco // Wikimedia Commons

#48. Adams County

Citycommunications // Wikicommons

#47. Larimer County

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#46. Phillips County

- Percent of residents that are veterans: 6.0% (13,576 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 261--- Korean War: 982--- Vietnam era: 5,640--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,340--- Gulf War (9/2001 or later): 3,353- Percent of residents that are veterans: 6.1% (2,739 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 79--- Korean War: 290--- Vietnam era: 1,395--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 620--- Gulf War (9/2001 or later): 355- Percent of residents that are veterans: 6.3% (23,103 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 614--- Korean War: 1,692--- Vietnam era: 8,773--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5,869--- Gulf War (9/2001 or later): 6,155- Percent of residents that are veterans: 6.5% (18,061 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 654--- Korean War: 1,550--- Vietnam era: 7,553--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,976--- Gulf War (9/2001 or later): 4,328- Percent of residents that are veterans: 6.7% (210 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 18--- Korean War: 11--- Vietnam era: 113--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 50--- Gulf War (9/2001 or later): 18

You may also like: Highest-rated specialty museums in Colorado, according to Tripadvisor

Aualliso // Wikimedia Commons

#45. Baca County

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#44. Kit Carson County

Ammodramus // Wikimedia Commons

#43. Lincoln County

Aualliso // Wikimedia Commons

#42. Prowers County

Yassie // Wikimedia Commons

#41. Jefferson County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (188 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 16--- Korean War: 34--- Vietnam era: 90--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 24--- Gulf War (9/2001 or later): 24- Percent of residents that are veterans: 6.8% (383 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 44--- Korean War: 54--- Vietnam era: 199--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 42--- Gulf War (9/2001 or later): 44- Percent of residents that are veterans: 6.8% (305 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 6--- Korean War: 28--- Vietnam era: 171--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 54--- Gulf War (9/2001 or later): 46- Percent of residents that are veterans: 6.9% (615 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 53--- Korean War: 84--- Vietnam era: 201--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 163--- Gulf War (9/2001 or later): 114- Percent of residents that are veterans: 7.0% (32,057 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 1,133--- Korean War: 2,786--- Vietnam era: 14,096--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,727--- Gulf War (9/2001 or later): 7,315

You may also like: Counties with the most super commuters in Colorado

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#40. Crowley County

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#39. Bent County

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#38. Conejos County

Aualliso // Wikimedia Commons

#37. Kiowa County

Aualliso // Wikimedia Commons

#36. Cheyenne County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (352 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 7--- Korean War: 37--- Vietnam era: 148--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 111--- Gulf War (9/2001 or later): 49- Percent of residents that are veterans: 7.0% (345 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 16--- Korean War: 21--- Vietnam era: 195--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 72--- Gulf War (9/2001 or later): 41- Percent of residents that are veterans: 7.1% (423 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 12--- Korean War: 38--- Vietnam era: 214--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 93--- Gulf War (9/2001 or later): 66- Percent of residents that are veterans: 7.1% (78 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 4--- Korean War: 4--- Vietnam era: 26--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 33--- Gulf War (9/2001 or later): 11- Percent of residents that are veterans: 7.1% (101 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 10--- Vietnam era: 56--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 16--- Gulf War (9/2001 or later): 19

You may also like: Counties with the most college graduates in Colorado

#35. Broomfield County

Dsdugan // Wikimedia Commons

#34. Clear Creek County

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#33. Washington County

Canva

#32. Hinsdale County

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#31. Otero County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (3,783 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 115--- Korean War: 225--- Vietnam era: 1,245--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,116--- Gulf War (9/2001 or later): 1,082- Percent of residents that are veterans: 7.3% (583 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 1--- Vietnam era: 322--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 155--- Gulf War (9/2001 or later): 105- Percent of residents that are veterans: 7.5% (282 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 4--- Korean War: 9--- Vietnam era: 145--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 68--- Gulf War (9/2001 or later): 56- Percent of residents that are veterans: 7.5% (54 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 0--- Vietnam era: 32--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6--- Gulf War (9/2001 or later): 16- Percent of residents that are veterans: 7.5% (1,047 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 37--- Korean War: 92--- Vietnam era: 601--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 220--- Gulf War (9/2001 or later): 97

You may also like: Best places to retire in Colorado

Mountain Mike Johans // Wikimedia Commons

#30. Arapahoe County

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#29. Saguache County

Daniel Schwen // Wikimedia Commons

#28. Lake County

Billy Hathorn // Wikimedia Commons

#27. Douglas County

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#26. Las Animas County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (37,013 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 1,124--- Korean War: 2,141--- Vietnam era: 13,224--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 10,684--- Gulf War (9/2001 or later): 9,840- Percent of residents that are veterans: 7.7% (397 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 4--- Korean War: 21--- Vietnam era: 266--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 72--- Gulf War (9/2001 or later): 34- Percent of residents that are veterans: 7.7% (490 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 17--- Korean War: 33--- Vietnam era: 191--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 141--- Gulf War (9/2001 or later): 108- Percent of residents that are veterans: 7.9% (19,460 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 441--- Korean War: 1,101--- Vietnam era: 5,793--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 6,927--- Gulf War (9/2001 or later): 5,198- Percent of residents that are veterans: 8.0% (940 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 26--- Korean War: 75--- Vietnam era: 585--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 121--- Gulf War (9/2001 or later): 133

You may also like: Counties with the worst commutes in Colorado

Jeffrey Beall from Colorado, USA // Wikimedia Commons

#25. Montrose County

Eleaf // Wikimedia Commons

#24. Mesa County

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#23. Grand County

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#22. Rio Blanco County

Canva

#21. Mineral County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (2,720 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 110--- Korean War: 298--- Vietnam era: 1,517--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 528--- Gulf War (9/2001 or later): 267- Percent of residents that are veterans: 8.5% (10,013 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 574--- Korean War: 1,211--- Vietnam era: 4,198--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,208--- Gulf War (9/2001 or later): 1,822- Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,075 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 69--- Korean War: 60--- Vietnam era: 700--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 151--- Gulf War (9/2001 or later): 95- Percent of residents that are veterans: 8.8% (425 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 19--- Korean War: 14--- Vietnam era: 155--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 126--- Gulf War (9/2001 or later): 111- Percent of residents that are veterans: 8.8% (64 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 5--- Korean War: 0--- Vietnam era: 47--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 12--- Gulf War (9/2001 or later): 0

You may also like: Counties with the oldest homes in Colorado

Acroterion // Wikimedia Commons

#20. Dolores County

John Wark // Wikicommons

#19. Pueblo County

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#18. Montezuma County

Acutemi // Wikimedia Commons

#17. Logan County

Milan Suvajac // Wikimedia Commons

#16. Archuleta County

- Percent of residents that are veterans: 8.8% (128 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 26--- Korean War: 12--- Vietnam era: 70--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 11--- Gulf War (9/2001 or later): 9- Percent of residents that are veterans: 9.3% (11,868 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 406--- Korean War: 1,006--- Vietnam era: 5,209--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,732--- Gulf War (9/2001 or later): 2,515- Percent of residents that are veterans: 9.3% (1,891 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 74--- Korean War: 258--- Vietnam era: 873--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 365--- Gulf War (9/2001 or later): 321- Percent of residents that are veterans: 9.3% (1,662 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 62--- Korean War: 110--- Vietnam era: 686--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 452--- Gulf War (9/2001 or later): 352- Percent of residents that are veterans: 9.6% (1,054 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 13--- Korean War: 24--- Vietnam era: 665--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 159--- Gulf War (9/2001 or later): 193

You may also like: Recipes from Colorado

Wusel007 // Wikimedia Commons

#15. Jackson County

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#14. Chaffee County

Thomson200 // Wikimedia Commons

#13. Park County

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#12. Elbert County

Calvin Beale // Wikimedia Commons

#11. Sedgwick County

- Percent of residents that are veterans: 9.7% (104 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 3--- Vietnam era: 56--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 32--- Gulf War (9/2001 or later): 13- Percent of residents that are veterans: 9.8% (1,626 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 55--- Korean War: 180--- Vietnam era: 845--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 312--- Gulf War (9/2001 or later): 234- Percent of residents that are veterans: 9.9% (1,491 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 82--- Korean War: 114--- Vietnam era: 843--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 296--- Gulf War (9/2001 or later): 156- Percent of residents that are veterans: 9.9% (1,995 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 42--- Korean War: 118--- Vietnam era: 929--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 585--- Gulf War (9/2001 or later): 321- Percent of residents that are veterans: 10.2% (177 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 13--- Korean War: 19--- Vietnam era: 77--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 41--- Gulf War (9/2001 or later): 27

You may also like: Biggest sources of immigrants to Colorado

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#10. Costilla County

Ken L. from Las Vegas, Nevada, USA // Wikimedia Commons

#9. Ouray County

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#8. Gilpin County

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#7. Huerfano County

Originalgum // Wikimedia Commons

#6. Delta County

- Percent of residents that are veterans: 10.5% (322 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 2--- Korean War: 21--- Vietnam era: 165--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 63--- Gulf War (9/2001 or later): 71- Percent of residents that are veterans: 10.6% (429 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 14--- Korean War: 17--- Vietnam era: 261--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 95--- Gulf War (9/2001 or later): 42- Percent of residents that are veterans: 10.7% (557 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 57--- Korean War: 50--- Vietnam era: 275--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 61--- Gulf War (9/2001 or later): 114- Percent of residents that are veterans: 10.9% (613 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 54--- Korean War: 48--- Vietnam era: 334--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 89--- Gulf War (9/2001 or later): 88- Percent of residents that are veterans: 11.2% (2,733 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 130--- Korean War: 377--- Vietnam era: 1,483--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 394--- Gulf War (9/2001 or later): 349

You may also like: Highest-earning counties in Colorado

JERRYE AND ROY KLOTZ MD // Wikimedia Commons

#5. San Juan County

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#4. Fremont County

Jeffrey Beall // Wikimedia Commons

#3. Custer County

David Shankbone // Wikimedia Commons

#2. Teller County

Robert Corby // Wikimedia Commons

#1. El Paso County

- Percent of residents that are veterans: 11.3% (58 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 13--- Vietnam era: 29--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 5--- Gulf War (9/2001 or later): 11- Percent of residents that are veterans: 12.0% (4,778 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 147--- Korean War: 380--- Vietnam era: 2,023--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,134--- Gulf War (9/2001 or later): 1,094- Percent of residents that are veterans: 14.0% (567 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 21--- Korean War: 2--- Vietnam era: 385--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 85--- Gulf War (9/2001 or later): 74- Percent of residents that are veterans: 14.4% (2,908 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 180--- Vietnam era: 1,145--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 969--- Gulf War (9/2001 or later): 614- Percent of residents that are veterans: 19.1% (95,474 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 948--- Korean War: 3,667--- Vietnam era: 22,835--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 33,303--- Gulf War (9/2001 or later): 34,721

You may also like: Fastest-growing counties in Colorado