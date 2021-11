Nick Nolte // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Michigan

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Michigan using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

#50. Hillsdale County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (2,422 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 90

--- Korean War: 239

--- Vietnam era: 1,319

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 399

--- Gulf War (9/2001 or later): 375

#49. St. Joseph County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (3,112 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 130

--- Korean War: 369

--- Vietnam era: 1,417

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 740

--- Gulf War (9/2001 or later): 456

#48. Leelanau County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (1,241 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 69

--- Korean War: 188

--- Vietnam era: 699

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 126

--- Gulf War (9/2001 or later): 159

#47. Cass County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (2,848 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 58

--- Korean War: 323

--- Vietnam era: 1,673

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 393

--- Gulf War (9/2001 or later): 401

#46. Shiawassee County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (3,765 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 112

--- Korean War: 353

--- Vietnam era: 1,932

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 742

--- Gulf War (9/2001 or later): 626

#45. Sanilac County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (2,309 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 71

--- Korean War: 268

--- Vietnam era: 1,114

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 545

--- Gulf War (9/2001 or later): 311

#44. Muskegon County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (9,603 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 383

--- Korean War: 970

--- Vietnam era: 4,687

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,951

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,612

#43. St. Clair County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (9,081 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 444

--- Korean War: 1,029

--- Vietnam era: 4,440

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,690

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,478

#42. Grand Traverse County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (5,316 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 390

--- Korean War: 499

--- Vietnam era: 2,400

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,135

--- Gulf War (9/2001 or later): 892

#41. Tuscola County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (3,051 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 82

--- Korean War: 275

--- Vietnam era: 1,659

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 608

--- Gulf War (9/2001 or later): 427

#40. Charlevoix County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (1,548 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 81

--- Korean War: 230

--- Vietnam era: 761

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 261

--- Gulf War (9/2001 or later): 215

#39. Bay County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (6,081 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 291

--- Korean War: 696

--- Vietnam era: 2,688

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,342

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,064

#38. Baraga County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (516 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 33

--- Korean War: 41

--- Vietnam era: 275

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 83

--- Gulf War (9/2001 or later): 84

#37. Calhoun County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (7,751 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 309

--- Korean War: 775

--- Vietnam era: 3,692

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,494

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,481

#36. Otsego County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,470 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 49

--- Korean War: 163

--- Vietnam era: 664

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 343

--- Gulf War (9/2001 or later): 251

#35. Newaygo County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (2,862 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 99

--- Korean War: 363

--- Vietnam era: 1,397

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 528

--- Gulf War (9/2001 or later): 475

#34. Arenac County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (949 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 28

--- Korean War: 85

--- Vietnam era: 487

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 157

--- Gulf War (9/2001 or later): 192

#33. Mason County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (1,785 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 27

--- Korean War: 169

--- Vietnam era: 1,008

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 368

--- Gulf War (9/2001 or later): 213

#32. Missaukee County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (912 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 26

--- Korean War: 101

--- Vietnam era: 513

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 161

--- Gulf War (9/2001 or later): 111

#31. Antrim County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (1,516 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 103

--- Korean War: 201

--- Vietnam era: 768

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 293

--- Gulf War (9/2001 or later): 151

#30. Lake County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (799 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 49

--- Korean War: 90

--- Vietnam era: 493

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 128

--- Gulf War (9/2001 or later): 39

#29. Clare County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (1,991 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 110

--- Korean War: 183

--- Vietnam era: 1,192

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 264

--- Gulf War (9/2001 or later): 242

#28. Schoolcraft County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (542 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 19

--- Korean War: 57

--- Vietnam era: 290

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 115

--- Gulf War (9/2001 or later): 61

#27. Kalkaska County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (1,135 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 55

--- Korean War: 107

--- Vietnam era: 555

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 239

--- Gulf War (9/2001 or later): 179

#26. Alpena County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,951 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 84

--- Korean War: 211

--- Vietnam era: 898

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 344

--- Gulf War (9/2001 or later): 414

#25. Osceola County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (1,535 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 40

--- Korean War: 227

--- Vietnam era: 787

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 292

--- Gulf War (9/2001 or later): 189

#24. Ogemaw County

- Percent of residents that are veterans: 8.6% (1,460 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 52

--- Korean War: 190

--- Vietnam era: 718

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 308

--- Gulf War (9/2001 or later): 192

#23. Chippewa County

- Percent of residents that are veterans: 8.6% (2,635 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 55

--- Korean War: 360

--- Vietnam era: 1,129

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 556

--- Gulf War (9/2001 or later): 535

#22. Gladwin County

- Percent of residents that are veterans: 8.6% (1,765 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 63

--- Korean War: 248

--- Vietnam era: 1,000

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 267

--- Gulf War (9/2001 or later): 187

#21. Wexford County

- Percent of residents that are veterans: 8.9% (2,260 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 83

--- Korean War: 205

--- Vietnam era: 1,101

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 402

--- Gulf War (9/2001 or later): 469

#20. Oscoda County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (597 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 33

--- Korean War: 59

--- Vietnam era: 349

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 61

--- Gulf War (9/2001 or later): 95

#19. Marquette County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (4,916 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 267

--- Korean War: 589

--- Vietnam era: 2,361

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,045

--- Gulf War (9/2001 or later): 654

#18. Iron County

- Percent of residents that are veterans: 9.1% (847 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 55

--- Korean War: 107

--- Vietnam era: 482

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 115

--- Gulf War (9/2001 or later): 88

#17. Manistee County

- Percent of residents that are veterans: 9.1% (1,827 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 161

--- Korean War: 187

--- Vietnam era: 976

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 294

--- Gulf War (9/2001 or later): 209

#16. Gogebic County

- Percent of residents that are veterans: 9.1% (1,161 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 89

--- Korean War: 196

--- Vietnam era: 623

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 131

--- Gulf War (9/2001 or later): 122

#15. Delta County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (2,641 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 71

--- Korean War: 316

--- Vietnam era: 1,264

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 613

--- Gulf War (9/2001 or later): 377

#14. Dickinson County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (1,884 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 73

--- Korean War: 154

--- Vietnam era: 843

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 452

--- Gulf War (9/2001 or later): 362

#13. Benzie County

- Percent of residents that are veterans: 9.3% (1,332 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 82

--- Korean War: 125

--- Vietnam era: 674

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 231

--- Gulf War (9/2001 or later): 220

#12. Mackinac County

- Percent of residents that are veterans: 9.4% (849 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 18

--- Korean War: 101

--- Vietnam era: 449

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 157

--- Gulf War (9/2001 or later): 124

#11. Alger County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (740 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 33

--- Korean War: 101

--- Vietnam era: 370

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 147

--- Gulf War (9/2001 or later): 89

#10. Cheboygan County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (2,024 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 158

--- Korean War: 288

--- Vietnam era: 1,060

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 337

--- Gulf War (9/2001 or later): 181

#9. Menominee County

- Percent of residents that are veterans: 9.8% (1,845 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 58

--- Korean War: 216

--- Vietnam era: 893

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 402

--- Gulf War (9/2001 or later): 276

#8. Presque Isle County

- Percent of residents that are veterans: 9.8% (1,046 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 45

--- Korean War: 135

--- Vietnam era: 613

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 162

--- Gulf War (9/2001 or later): 91

#7. Roscommon County

- Percent of residents that are veterans: 9.9% (1,997 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 72

--- Korean War: 228

--- Vietnam era: 1,290

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 285

--- Gulf War (9/2001 or later): 122

#6. Montmorency County

- Percent of residents that are veterans: 10.6% (836 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 51

--- Korean War: 107

--- Vietnam era: 503

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 94

--- Gulf War (9/2001 or later): 81

#5. Alcona County

- Percent of residents that are veterans: 11.1% (997 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 51

--- Korean War: 143

--- Vietnam era: 561

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 139

--- Gulf War (9/2001 or later): 103

#4. Crawford County

- Percent of residents that are veterans: 11.6% (1,314 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 71

--- Korean War: 61

--- Vietnam era: 615

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 336

--- Gulf War (9/2001 or later): 231

#3. Ontonagon County

- Percent of residents that are veterans: 11.9% (612 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 19

--- Korean War: 77

--- Vietnam era: 377

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 76

--- Gulf War (9/2001 or later): 63

#2. Keweenaw County

- Percent of residents that are veterans: 12.3% (222 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 2

--- Korean War: 20

--- Vietnam era: 162

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 22

--- Gulf War (9/2001 or later): 16

#1. Iosco County

- Percent of residents that are veterans: 12.4% (2,603 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 144

--- Korean War: 297

--- Vietnam era: 1,384

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 412

--- Gulf War (9/2001 or later): 366

