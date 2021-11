Montanabw // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Montana

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Montana using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

#50. Meagher County

#49. Gallatin County

#48. Glacier County

#47. Missoula County

#46. Richland County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (100 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 4--- Korean War: 26--- Vietnam era: 70--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 0--- Gulf War (9/2001 or later): 0- Percent of residents that are veterans: 6.6% (5,710 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 141--- Korean War: 339--- Vietnam era: 2,196--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,129--- Gulf War (9/2001 or later): 1,905- Percent of residents that are veterans: 6.7% (634 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 3--- Korean War: 12--- Vietnam era: 289--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 122--- Gulf War (9/2001 or later): 208- Percent of residents that are veterans: 6.8% (6,457 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 176--- Korean War: 352--- Vietnam era: 2,951--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,514--- Gulf War (9/2001 or later): 1,464- Percent of residents that are veterans: 6.9% (576 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 2--- Korean War: 68--- Vietnam era: 225--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 179--- Gulf War (9/2001 or later): 102

#45. Stillwater County

#44. Carter County

#43. Rosebud County

#42. Wheatland County

#41. Sheridan County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (518 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 25--- Korean War: 47--- Vietnam era: 294--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 50--- Gulf War (9/2001 or later): 102- Percent of residents that are veterans: 7.1% (74 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 2--- Korean War: 11--- Vietnam era: 38--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 12--- Gulf War (9/2001 or later): 11- Percent of residents that are veterans: 7.1% (464 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 24--- Korean War: 25--- Vietnam era: 214--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 113--- Gulf War (9/2001 or later): 88- Percent of residents that are veterans: 7.1% (114 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 0--- Vietnam era: 86--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 28--- Gulf War (9/2001 or later): 0- Percent of residents that are veterans: 7.2% (200 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 5--- Korean War: 29--- Vietnam era: 76--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 40--- Gulf War (9/2001 or later): 50

#40. Treasure County

#39. Deer Lodge County

#38. Dawson County

#37. Big Horn County

#36. Blaine County

#35. Silver Bow County

#34. Fergus County

#33. Yellowstone County

#32. Garfield County

#31. Roosevelt County

#30. Valley County

#29. Park County

#28. Chouteau County

#27. Judith Basin County

#26. Beaverhead County

#25. Custer County

#24. Sweet Grass County

#23. Daniels County

#22. Teton County

#21. Flathead County

#20. Phillips County

#19. Lake County

#18. Liberty County

#17. Toole County

#16. Pondera County

#15. Ravalli County

#14. Sanders County

#13. Carbon County

#12. Golden Valley County

#11. Lewis and Clark County

#10. Madison County

#9. Powell County

#8. Broadwater County

#7. Lincoln County

#6. Musselshell County

#5. Granite County

#4. Jefferson County

#3. Mineral County

#2. Prairie County

#1. Cascade County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (41 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 1--- Korean War: 4--- Vietnam era: 32--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2--- Gulf War (9/2001 or later): 2- Percent of residents that are veterans: 7.5% (574 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 28--- Korean War: 124--- Vietnam era: 314--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 47--- Gulf War (9/2001 or later): 61- Percent of residents that are veterans: 7.6% (537 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 11--- Korean War: 26--- Vietnam era: 259--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 87--- Gulf War (9/2001 or later): 154- Percent of residents that are veterans: 7.7% (679 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 98--- Vietnam era: 256--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 160--- Gulf War (9/2001 or later): 165- Percent of residents that are veterans: 8.0% (375 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 17--- Korean War: 30--- Vietnam era: 132--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 123--- Gulf War (9/2001 or later): 73- Percent of residents that are veterans: 8.1% (2,252 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 74--- Korean War: 228--- Vietnam era: 1,071--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 451--- Gulf War (9/2001 or later): 428- Percent of residents that are veterans: 8.1% (721 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 82--- Korean War: 69--- Vietnam era: 373--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 125--- Gulf War (9/2001 or later): 72- Percent of residents that are veterans: 8.1% (9,863 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 475--- Korean War: 827--- Vietnam era: 4,034--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,393--- Gulf War (9/2001 or later): 2,134- Percent of residents that are veterans: 8.1% (67 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 2--- Korean War: 0--- Vietnam era: 47--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 14--- Gulf War (9/2001 or later): 4- Percent of residents that are veterans: 8.2% (607 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 8--- Korean War: 43--- Vietnam era: 295--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 137--- Gulf War (9/2001 or later): 124- Percent of residents that are veterans: 8.3% (485 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 31--- Korean War: 18--- Vietnam era: 263--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 80--- Gulf War (9/2001 or later): 93- Percent of residents that are veterans: 8.4% (1,130 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 13--- Korean War: 46--- Vietnam era: 649--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 226--- Gulf War (9/2001 or later): 196- Percent of residents that are veterans: 8.6% (377 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 27--- Korean War: 58--- Vietnam era: 125--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 69--- Gulf War (9/2001 or later): 98- Percent of residents that are veterans: 8.7% (135 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 2--- Korean War: 9--- Vietnam era: 84--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 34--- Gulf War (9/2001 or later): 6- Percent of residents that are veterans: 8.7% (674 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 19--- Korean War: 61--- Vietnam era: 317--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 124--- Gulf War (9/2001 or later): 153- Percent of residents that are veterans: 8.8% (800 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 25--- Korean War: 128--- Vietnam era: 276--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 141--- Gulf War (9/2001 or later): 230- Percent of residents that are veterans: 8.9% (266 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 19--- Korean War: 25--- Vietnam era: 127--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 41--- Gulf War (9/2001 or later): 54- Percent of residents that are veterans: 9.1% (121 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 3--- Korean War: 36--- Vietnam era: 28--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 29--- Gulf War (9/2001 or later): 25- Percent of residents that are veterans: 9.2% (422 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 5--- Korean War: 64--- Vietnam era: 203--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 92--- Gulf War (9/2001 or later): 58- Percent of residents that are veterans: 9.4% (7,317 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 223--- Korean War: 479--- Vietnam era: 3,569--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,736--- Gulf War (9/2001 or later): 1,310- Percent of residents that are veterans: 9.5% (298 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 1--- Korean War: 34--- Vietnam era: 83--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 96--- Gulf War (9/2001 or later): 84- Percent of residents that are veterans: 9.8% (2,245 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 43--- Korean War: 190--- Vietnam era: 1,150--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 445--- Gulf War (9/2001 or later): 417- Percent of residents that are veterans: 10.0% (181 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 15--- Korean War: 36--- Vietnam era: 67--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 24--- Gulf War (9/2001 or later): 39- Percent of residents that are veterans: 10.5% (414 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 73--- Vietnam era: 180--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 78--- Gulf War (9/2001 or later): 83- Percent of residents that are veterans: 10.9% (495 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 35--- Korean War: 56--- Vietnam era: 133--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 140--- Gulf War (9/2001 or later): 131- Percent of residents that are veterans: 11.1% (3,797 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 89--- Korean War: 542--- Vietnam era: 1,853--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 738--- Gulf War (9/2001 or later): 575- Percent of residents that are veterans: 11.1% (1,067 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 29--- Korean War: 104--- Vietnam era: 674--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 185--- Gulf War (9/2001 or later): 75- Percent of residents that are veterans: 11.3% (980 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 54--- Korean War: 47--- Vietnam era: 472--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 185--- Gulf War (9/2001 or later): 222- Percent of residents that are veterans: 11.6% (72 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 6--- Korean War: 10--- Vietnam era: 40--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 11--- Gulf War (9/2001 or later): 5- Percent of residents that are veterans: 11.6% (6,133 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 204--- Korean War: 372--- Vietnam era: 2,157--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,527--- Gulf War (9/2001 or later): 1,873- Percent of residents that are veterans: 11.8% (829 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 29--- Korean War: 89--- Vietnam era: 497--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 117--- Gulf War (9/2001 or later): 97- Percent of residents that are veterans: 11.8% (688 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 13--- Korean War: 33--- Vietnam era: 281--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 188--- Gulf War (9/2001 or later): 173- Percent of residents that are veterans: 12.0% (573 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 24--- Korean War: 56--- Vietnam era: 215--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 153--- Gulf War (9/2001 or later): 125- Percent of residents that are veterans: 12.3% (1,970 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 121--- Korean War: 264--- Vietnam era: 1,102--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 319--- Gulf War (9/2001 or later): 164- Percent of residents that are veterans: 12.4% (474 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 16--- Korean War: 48--- Vietnam era: 256--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 56--- Gulf War (9/2001 or later): 98- Percent of residents that are veterans: 12.7% (341 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 57--- Korean War: 74--- Vietnam era: 157--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 39--- Gulf War (9/2001 or later): 14- Percent of residents that are veterans: 12.7% (1,191 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 15--- Korean War: 88--- Vietnam era: 598--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 342--- Gulf War (9/2001 or later): 148- Percent of residents that are veterans: 14.1% (482 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 0--- Korean War: 51--- Vietnam era: 259--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 136--- Gulf War (9/2001 or later): 36- Percent of residents that are veterans: 14.1% (136 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 1--- Korean War: 3--- Vietnam era: 90--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 41--- Gulf War (9/2001 or later): 1- Percent of residents that are veterans: 15.1% (9,194 veterans)- Veterans by war:--- World War II: 214--- Korean War: 815--- Vietnam era: 2,628--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,457--- Gulf War (9/2001 or later): 3,080