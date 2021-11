Jared Winkler // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Nebraska

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Nebraska using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Pixabay

#50. Adams County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,745 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 133

--- Korean War: 190

--- Vietnam era: 651

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 441

--- Gulf War (9/2001 or later): 330

Ammodramus // Wikimedia Commons

#49. Hitchcock County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (159 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 3

--- Korean War: 16

--- Vietnam era: 86

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 24

--- Gulf War (9/2001 or later): 30

Ammodramus // Wikimedia Commons

#48. Dixon County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (315 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 50

--- Vietnam era: 175

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 39

--- Gulf War (9/2001 or later): 43

Ammodramus // Wikimedia Commons

#47. Sherman County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (177 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 44

--- Vietnam era: 91

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 15

--- Gulf War (9/2001 or later): 11

Ammodramus // Wikimedia Commons

#46. Valley County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (241 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 23

--- Korean War: 35

--- Vietnam era: 137

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 29

--- Gulf War (9/2001 or later): 17

Ali Eminov // Flickr

#45. Butler County

- Percent of residents that are veterans: 7.4% (453 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 23

--- Korean War: 63

--- Vietnam era: 208

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 68

--- Gulf War (9/2001 or later): 91

Ammodramus // Wikimedia Commons

#44. Red Willow County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (620 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 76

--- Korean War: 91

--- Vietnam era: 268

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 77

--- Gulf War (9/2001 or later): 108

Ammodramus // Wikimedia Commons

#43. Webster County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (204 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 13

--- Korean War: 22

--- Vietnam era: 82

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 44

--- Gulf War (9/2001 or later): 43

Zack Frank // Shutterstock

#42. Scotts Bluff County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (2,034 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 49

--- Korean War: 235

--- Vietnam era: 941

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 442

--- Gulf War (9/2001 or later): 367

Jasperdo // Flickr

#41. Brown County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (182 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 17

--- Korean War: 20

--- Vietnam era: 46

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 54

--- Gulf War (9/2001 or later): 45

J. Stephen Conn // Flickr

#40. Antelope County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (366 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 23

--- Korean War: 87

--- Vietnam era: 166

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 46

--- Gulf War (9/2001 or later): 44

Ammodramus // Wikimedia Commons

#39. Saunders County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,214 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 61

--- Korean War: 141

--- Vietnam era: 542

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 247

--- Gulf War (9/2001 or later): 223

Ammodramus // Wikimedia Commons

#38. Box Butte County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (626 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 43

--- Korean War: 54

--- Vietnam era: 289

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 128

--- Gulf War (9/2001 or later): 112

Ammodramus // Wikimedia Commons

#37. Cedar County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (488 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 36

--- Korean War: 92

--- Vietnam era: 214

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 70

--- Gulf War (9/2001 or later): 76

Ammodramus // Wikimedia Commons

#36. Nance County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (214 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 21

--- Vietnam era: 91

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 24

--- Gulf War (9/2001 or later): 62

Ammodramus // Wikimedia Commons

#35. Cheyenne County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (575 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 17

--- Korean War: 67

--- Vietnam era: 208

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 179

--- Gulf War (9/2001 or later): 104

Canva

#34. Cherry County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (351 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 77

--- Vietnam era: 175

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 54

--- Gulf War (9/2001 or later): 45

Ammodramus // Wikimedia Commons

#33. Furnas County

- Percent of residents that are veterans: 7.9% (293 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 21

--- Korean War: 51

--- Vietnam era: 148

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 37

--- Gulf War (9/2001 or later): 36

Ammodramus // Wikimedia Commons

#32. Dodge County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (2,223 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 100

--- Korean War: 307

--- Vietnam era: 861

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 614

--- Gulf War (9/2001 or later): 341

Ammodramus // Wikimedia Commons

#31. Franklin County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (194 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 45

--- Vietnam era: 89

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 33

--- Gulf War (9/2001 or later): 19

Ammodramus // Wikimedia Commons

#30. Gosper County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (133 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 2

--- Korean War: 21

--- Vietnam era: 88

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 17

--- Gulf War (9/2001 or later): 5

Ammodramus // Wikimedia Commons

#29. Knox County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (513 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 22

--- Korean War: 111

--- Vietnam era: 212

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 90

--- Gulf War (9/2001 or later): 78

Ammodramus // Wikimedia Commons

#28. Washington County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (1,241 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 38

--- Korean War: 183

--- Vietnam era: 612

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 182

--- Gulf War (9/2001 or later): 226

Ammodramus // Wikimedia Commons

#27. Nemaha County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (447 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 7

--- Korean War: 28

--- Vietnam era: 170

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 150

--- Gulf War (9/2001 or later): 92

Ammodramus // Wikimedia Commons

#26. Keith County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (524 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 66

--- Vietnam era: 232

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 82

--- Gulf War (9/2001 or later): 144

Workman // Wikimedia Commons

#25. Otoe County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (986 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 58

--- Korean War: 97

--- Vietnam era: 420

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 229

--- Gulf War (9/2001 or later): 182

Ammodramus // Wikimedia Commons

#24. Custer County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (677 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 39

--- Korean War: 107

--- Vietnam era: 339

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 103

--- Gulf War (9/2001 or later): 89

Ammodramus // Wikimedia Commons

#23. Hamilton County

- Percent of residents that are veterans: 8.2% (576 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 18

--- Korean War: 79

--- Vietnam era: 260

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 89

--- Gulf War (9/2001 or later): 130

Ammodramus // Wikimedia Commons

#22. Sheridan County

- Percent of residents that are veterans: 8.3% (339 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 29

--- Korean War: 42

--- Vietnam era: 195

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 45

--- Gulf War (9/2001 or later): 28

Smallbones // Wikimedia Commons

#21. Lincoln County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (2,268 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 133

--- Korean War: 156

--- Vietnam era: 983

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 596

--- Gulf War (9/2001 or later): 400

Ammodramus // Wikimedia Commons

#20. Hayes County

- Percent of residents that are veterans: 8.8% (62 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 6

--- Vietnam era: 43

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2

--- Gulf War (9/2001 or later): 11

Ammodramus // Wikimedia Commons

#19. Jefferson County

- Percent of residents that are veterans: 8.9% (494 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 28

--- Korean War: 75

--- Vietnam era: 313

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 65

--- Gulf War (9/2001 or later): 13

Ammodramus // Wikimedia Commons

#18. Richardson County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (561 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 23

--- Korean War: 159

--- Vietnam era: 261

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 51

--- Gulf War (9/2001 or later): 67

Ammodramus // Wikimedia Commons

#17. Garfield County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (144 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 16

--- Korean War: 35

--- Vietnam era: 79

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 12

--- Gulf War (9/2001 or later): 2

Ammodramus // Wikimedia Commons

#16. Boone County

- Percent of residents that are veterans: 9.0% (366 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 26

--- Korean War: 44

--- Vietnam era: 141

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 81

--- Gulf War (9/2001 or later): 74

Ammodramus // Wikimedia Commons

#15. Nuckolls County

- Percent of residents that are veterans: 9.1% (307 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 11

--- Korean War: 69

--- Vietnam era: 148

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 46

--- Gulf War (9/2001 or later): 33

Ammodramus // Wikimedia Commons

#14. Deuel County

- Percent of residents that are veterans: 9.2% (135 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 3

--- Korean War: 18

--- Vietnam era: 60

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 25

--- Gulf War (9/2001 or later): 29

Ammodramus // Wikimedia Commons

#13. Pawnee County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (202 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 21

--- Korean War: 31

--- Vietnam era: 95

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 34

--- Gulf War (9/2001 or later): 21

Ammodramus // Wikimedia Commons

#12. Harlan County

- Percent of residents that are veterans: 9.7% (250 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 15

--- Korean War: 42

--- Vietnam era: 124

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 39

--- Gulf War (9/2001 or later): 30

Ammodramus // Wikimedia Commons

#11. Burt County

- Percent of residents that are veterans: 9.8% (494 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 19

--- Korean War: 92

--- Vietnam era: 195

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 119

--- Gulf War (9/2001 or later): 69

Ammodramus // Wikimedia Commons

#10. Dundy County

- Percent of residents that are veterans: 10.0% (145 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 33

--- Vietnam era: 59

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 18

--- Gulf War (9/2001 or later): 27

Ammodramus // Wikimedia Commons

#9. McPherson County

- Percent of residents that are veterans: 10.2% (34 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 12

--- Korean War: 0

--- Vietnam era: 8

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 11

--- Gulf War (9/2001 or later): 3

Ammodramus // Wikimedia Commons

#8. Dawes County

- Percent of residents that are veterans: 10.2% (741 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 46

--- Korean War: 102

--- Vietnam era: 285

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 136

--- Gulf War (9/2001 or later): 172

Ammodramus // Wikimedia Commons

#7. Boyd County

- Percent of residents that are veterans: 11.0% (169 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 12

--- Korean War: 19

--- Vietnam era: 101

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 17

--- Gulf War (9/2001 or later): 20

Ammodramus // Wikimedia Commons

#6. Hooker County

- Percent of residents that are veterans: 11.2% (65 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 4

--- Korean War: 12

--- Vietnam era: 43

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 0

--- Gulf War (9/2001 or later): 6

Jimmy Emerson, DVM // Flickr

#5. Blaine County

- Percent of residents that are veterans: 12.1% (45 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 10

--- Korean War: 9

--- Vietnam era: 6

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 11

--- Gulf War (9/2001 or later): 9

David Wilson // Flickr

#4. Cass County

- Percent of residents that are veterans: 12.3% (2,409 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 48

--- Korean War: 155

--- Vietnam era: 868

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 732

--- Gulf War (9/2001 or later): 606

Ammodramus // Wikimedia Commons

#3. Garden County

- Percent of residents that are veterans: 12.5% (185 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 6

--- Korean War: 15

--- Vietnam era: 100

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 43

--- Gulf War (9/2001 or later): 21

Ammodramus // Wikimedia Commons

#2. Logan County

- Percent of residents that are veterans: 13.1% (88 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 2

--- Korean War: 11

--- Vietnam era: 12

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 25

--- Gulf War (9/2001 or later): 38

Jared Winkler // Wikimedia Commons

#1. Sarpy County

- Percent of residents that are veterans: 15.8% (20,165 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 180

--- Korean War: 819

--- Vietnam era: 5,254

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,353

--- Gulf War (9/2001 or later): 6,559