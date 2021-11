Elkman // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Minnesota

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Minnesota using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

Andrew Filer // Wikimedia Commons

#50. Pennington County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (705 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 19

--- Korean War: 91

--- Vietnam era: 335

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 105

--- Gulf War (9/2001 or later): 155

Bobak Ha'Eri // Wikimedia Commons

#49. Sherburne County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (4,511 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 110

--- Korean War: 345

--- Vietnam era: 1,902

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,242

--- Gulf War (9/2001 or later): 912

Gobonobo // Wikimedia Commons

#48. Grant County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (303 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 49

--- Vietnam era: 180

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 31

--- Gulf War (9/2001 or later): 35

ACNWelc // Wikimedia Commons

#47. Pine County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (1,553 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 44

--- Korean War: 181

--- Vietnam era: 837

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 230

--- Gulf War (9/2001 or later): 261

Myotus // Wikimedia Commons

#46. Roseau County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (775 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 29

--- Korean War: 77

--- Vietnam era: 352

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 190

--- Gulf War (9/2001 or later): 127

McGhiever // Wikimedia Commons

#45. Traverse County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (178 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 23

--- Korean War: 31

--- Vietnam era: 81

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 23

--- Gulf War (9/2001 or later): 20

McGhiever // Wikimedia Commons

#44. Murray County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (438 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 27

--- Korean War: 81

--- Vietnam era: 244

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 40

--- Gulf War (9/2001 or later): 46

Myotus // Wikimedia Commons

#43. Polk County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (1,613 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 38

--- Korean War: 222

--- Vietnam era: 771

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 317

--- Gulf War (9/2001 or later): 265

Mathieu Nicklay // Wikimedia Commons

#42. Norman County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (338 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 26

--- Korean War: 61

--- Vietnam era: 150

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 57

--- Gulf War (9/2001 or later): 44

Bobak Ha'Eri // Wikimedia Commons

#41. Le Sueur County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (1,457 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 33

--- Korean War: 171

--- Vietnam era: 814

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 247

--- Gulf War (9/2001 or later): 192

McGhiever // Wikimedia Commons

#40. Fillmore County

- Percent of residents that are veterans: 6.8% (1,082 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 44

--- Korean War: 160

--- Vietnam era: 526

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 199

--- Gulf War (9/2001 or later): 153

McGhiever // Wikimedia Commons

#39. Douglas County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (2,028 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 109

--- Korean War: 357

--- Vietnam era: 1,052

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 251

--- Gulf War (9/2001 or later): 259

McGhiever // Wikimedia Commons

#38. Wadena County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (702 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 59

--- Korean War: 100

--- Vietnam era: 433

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 75

--- Gulf War (9/2001 or later): 35

McGhiever // Wikimedia Commons

#37. Wilkin County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (336 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 20

--- Korean War: 65

--- Vietnam era: 158

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 55

--- Gulf War (9/2001 or later): 38

Jonathunder // Wikimedia Commons

#36. Houston County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (1,016 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 38

--- Korean War: 119

--- Vietnam era: 631

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 134

--- Gulf War (9/2001 or later): 94

McGhiever // Wikimedia Commons

#35. Cook County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (318 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 30

--- Korean War: 52

--- Vietnam era: 169

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 36

--- Gulf War (9/2001 or later): 31

Myotus // Wikimedia Commons

#34. Kittson County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (237 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 18

--- Korean War: 23

--- Vietnam era: 129

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 35

--- Gulf War (9/2001 or later): 32

David Daniel // Wikimedia Commons

#33. Cottonwood County

- Percent of residents that are veterans: 7.0% (601 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 47

--- Korean War: 70

--- Vietnam era: 245

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 118

--- Gulf War (9/2001 or later): 121

Elkman // Wikimedia Commons

#32. Meeker County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (1,236 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 81

--- Korean War: 151

--- Vietnam era: 619

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 210

--- Gulf War (9/2001 or later): 175

McGhiever // Wikimedia Commons

#31. Isanti County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (2,129 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 119

--- Korean War: 205

--- Vietnam era: 937

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 396

--- Gulf War (9/2001 or later): 472

Darb02 // Wikimedia Commons

#30. Mower County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (2,122 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 166

--- Korean War: 263

--- Vietnam era: 1,063

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 381

--- Gulf War (9/2001 or later): 249

AlexiusHoratius // Wikimedia Commons

#29. Wabasha County

- Percent of residents that are veterans: 7.1% (1,208 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 49

--- Korean War: 166

--- Vietnam era: 625

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 218

--- Gulf War (9/2001 or later): 150

Jonathunder // Wikimedia Commons

#28. Faribault County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (770 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 60

--- Korean War: 122

--- Vietnam era: 376

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 129

--- Gulf War (9/2001 or later): 83

Jonathunder // Wikimedia Commons

#27. Jackson County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (562 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 33

--- Korean War: 68

--- Vietnam era: 262

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 87

--- Gulf War (9/2001 or later): 112

Jonathunder // Wikimedia Commons

#26. Freeborn County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,717 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 108

--- Korean War: 213

--- Vietnam era: 834

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 357

--- Gulf War (9/2001 or later): 205

Jonathunder // Wikimedia Commons

#25. Waseca County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,039 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 36

--- Korean War: 175

--- Vietnam era: 480

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 184

--- Gulf War (9/2001 or later): 164

McGhiever // Wikimedia Commons

#24. Beltrami County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (2,529 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 76

--- Korean War: 365

--- Vietnam era: 1,177

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 426

--- Gulf War (9/2001 or later): 485

Canva

#23. St. Louis County

- Percent of residents that are veterans: 7.3% (11,838 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 611

--- Korean War: 1,340

--- Vietnam era: 5,474

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,351

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,062

Tony Webster // Wikimedia Commons

#22. Chisago County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (3,185 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 109

--- Korean War: 224

--- Vietnam era: 1,417

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 744

--- Gulf War (9/2001 or later): 691

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#21. Red Lake County

- Percent of residents that are veterans: 7.5% (227 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 40

--- Vietnam era: 91

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 46

--- Gulf War (9/2001 or later): 42

Jonathunder // Wikimedia Commons

#20. Lincoln County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (329 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 20

--- Korean War: 61

--- Vietnam era: 148

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 51

--- Gulf War (9/2001 or later): 49

SH5544 // Wikimedia Commons

#19. Otter Tail County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (3,448 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 315

--- Korean War: 467

--- Vietnam era: 1,844

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 510

--- Gulf War (9/2001 or later): 312

McGhiever // Wikimedia Commons

#18. Todd County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (1,419 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 57

--- Korean War: 172

--- Vietnam era: 831

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 150

--- Gulf War (9/2001 or later): 209

Tony Webster // Wikimedia Commons

#17. Carlton County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (2,121 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 114

--- Korean War: 239

--- Vietnam era: 997

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 438

--- Gulf War (9/2001 or later): 333

McGhiever // Wikimedia Commons

#16. Lake County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (672 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 54

--- Korean War: 107

--- Vietnam era: 407

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 70

--- Gulf War (9/2001 or later): 34

McGhiever // Wikimedia Commons

#15. Pope County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (677 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 49

--- Korean War: 86

--- Vietnam era: 393

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 72

--- Gulf War (9/2001 or later): 77

McGhiever // Wikimedia Commons

#14. Chippewa County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (714 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 29

--- Korean War: 162

--- Vietnam era: 300

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 141

--- Gulf War (9/2001 or later): 82

McGhiever // Wikimedia Commons

#13. Morrison County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (2,039 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 79

--- Korean War: 203

--- Vietnam era: 1,031

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 356

--- Gulf War (9/2001 or later): 370

Jonathunder // Wikimedia Commons

#12. Goodhue County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (2,895 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 117

--- Korean War: 403

--- Vietnam era: 1,316

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 571

--- Gulf War (9/2001 or later): 488

w:User:Malepheasant // Wikimedia Commons

#11. Kanabec County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (1,026 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 73

--- Korean War: 106

--- Vietnam era: 557

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 157

--- Gulf War (9/2001 or later): 133

Ed Lombard // Wikimedia Commons

#10. Koochiching County

- Percent of residents that are veterans: 8.4% (858 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 165

--- Korean War: 57

--- Vietnam era: 446

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 106

--- Gulf War (9/2001 or later): 84

Jonathunder // Wikimedia Commons

#9. Itasca County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (3,012 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 235

--- Korean War: 318

--- Vietnam era: 1,743

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 462

--- Gulf War (9/2001 or later): 254

McGhiever // Wikimedia Commons

#8. Becker County

- Percent of residents that are veterans: 8.6% (2,219 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 76

--- Korean War: 236

--- Vietnam era: 1,279

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 308

--- Gulf War (9/2001 or later): 320

McGhiever // Wikimedia Commons

#7. Crow Wing County

- Percent of residents that are veterans: 8.7% (4,369 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 196

--- Korean War: 577

--- Vietnam era: 2,274

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 706

--- Gulf War (9/2001 or later): 616

McGhiever // Wikimedia Commons

#6. Mille Lacs County

- Percent of residents that are veterans: 8.7% (1,712 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 20

--- Korean War: 191

--- Vietnam era: 861

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 336

--- Gulf War (9/2001 or later): 304

Myotus // Wikimedia Commons

#5. Clearwater County

- Percent of residents that are veterans: 9.5% (632 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 39

--- Korean War: 60

--- Vietnam era: 340

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 120

--- Gulf War (9/2001 or later): 73

Jonathunder // Wikimedia Commons

#4. Martin County

- Percent of residents that are veterans: 9.6% (1,487 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 112

--- Korean War: 196

--- Vietnam era: 787

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 180

--- Gulf War (9/2001 or later): 212

McGhiever // Wikimedia Commons

#3. Hubbard County

- Percent of residents that are veterans: 9.7% (1,603 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 111

--- Korean War: 137

--- Vietnam era: 961

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 239

--- Gulf War (9/2001 or later): 155

McGhiever // Wikimedia Commons

#2. Cass County

- Percent of residents that are veterans: 10.1% (2,321 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 78

--- Korean War: 289

--- Vietnam era: 1,382

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 313

--- Gulf War (9/2001 or later): 259

Elkman // Wikimedia Commons

#1. Aitkin County

- Percent of residents that are veterans: 10.6% (1,399 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 74

--- Korean War: 187

--- Vietnam era: 829

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 191

--- Gulf War (9/2001 or later): 118

