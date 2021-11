Woodlot // Wikimedia Commons

Counties with the most veterans in Mississippi

There are roughly 19 million veterans living in the U.S., according to data from the Department of Veterans Affairs . California, Texas, and Florida are home to the most veterans , and Wyoming, Vermont, and Washington D.C. home to the least.

American veterans live in virtually all of the country’s 3,142 counties. Even Hawaii’s tiny Kalawao County , which had no veterans living in it as of 2016, reported two veterans there according to 2019 Census Bureau estimates .

Stacker compiled a list of the counties with the most veterans in Mississippi using data from the U.S. Census Bureau . Counties are ranked by the highest percent of residents that are veterans based on the Census’ 2019 5-year estimate. Keep reading to see where the most veterans live in your home state.

You may also like: Fastest-growing counties in Mississippi

Marduk // Wikimedia Commons

#50. Leake County

- Percent of residents that are veterans: 4.7% (793 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 80

--- Korean War: 42

--- Vietnam era: 342

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 153

--- Gulf War (9/2001 or later): 176

Calvin Beale // Wikimedia Commons

#49. Wayne County

- Percent of residents that are veterans: 4.8% (735 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 29

--- Vietnam era: 334

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 200

--- Gulf War (9/2001 or later): 172

Thomas R Machnitzki // Wikimedia Commons

#48. Tallahatchie County

- Percent of residents that are veterans: 4.8% (548 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 38

--- Vietnam era: 179

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 175

--- Gulf War (9/2001 or later): 156

Jerrye & Roy Klotz, MD // Wikimedia Commons

#47. Tunica County

- Percent of residents that are veterans: 4.8% (341 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 6

--- Korean War: 4

--- Vietnam era: 201

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 66

--- Gulf War (9/2001 or later): 64

Natalie Maynor // Wikimedia Commons

#46. Sharkey County

- Percent of residents that are veterans: 4.9% (162 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 2

--- Vietnam era: 41

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 86

--- Gulf War (9/2001 or later): 25

You may also like: Counties with the most super commuters in Mississippi

Gabriel D. May // Wikimedia Commons

#45. Marion County

- Percent of residents that are veterans: 4.9% (941 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 10

--- Korean War: 154

--- Vietnam era: 451

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 221

--- Gulf War (9/2001 or later): 105

Matthew Nichols // Wikimedia Commons

#44. Grenada County

- Percent of residents that are veterans: 5.0% (807 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 52

--- Vietnam era: 271

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 169

--- Gulf War (9/2001 or later): 315

Chillin662 // Wikimedia Commons

#43. Yazoo County

- Percent of residents that are veterans: 5.1% (1,123 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 43

--- Korean War: 55

--- Vietnam era: 316

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 212

--- Gulf War (9/2001 or later): 497

Magnolia677 // Wikimedia Commons

#42. Marshall County

- Percent of residents that are veterans: 5.1% (1,417 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 15

--- Korean War: 193

--- Vietnam era: 841

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 239

--- Gulf War (9/2001 or later): 129

Qqqqqq // Wikimedia Commons

#41. Montgomery County

- Percent of residents that are veterans: 5.1% (395 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 32

--- Vietnam era: 283

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 31

--- Gulf War (9/2001 or later): 49

You may also like: Highest-rated things to do in Mississippi, according to Tripadvisor

Carlcath // Wikimedia Commons

#40. Clay County

- Percent of residents that are veterans: 5.1% (771 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 31

--- Korean War: 97

--- Vietnam era: 395

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 130

--- Gulf War (9/2001 or later): 118

Michlaovic // Wikimedia

#39. Hinds County

- Percent of residents that are veterans: 5.2% (9,349 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 450

--- Korean War: 828

--- Vietnam era: 3,839

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,314

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,918

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#38. Pike County

- Percent of residents that are veterans: 5.2% (1,520 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 72

--- Korean War: 146

--- Vietnam era: 674

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 260

--- Gulf War (9/2001 or later): 368

Cohee // Wikimedia Commons

#37. Lee County

- Percent of residents that are veterans: 5.2% (3,320 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 114

--- Korean War: 252

--- Vietnam era: 1,331

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 818

--- Gulf War (9/2001 or later): 805

Zeamays // Wikimedia Commons

#36. Carroll County

- Percent of residents that are veterans: 5.3% (428 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 26

--- Vietnam era: 170

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 112

--- Gulf War (9/2001 or later): 120

You may also like: Highest-rated Class of 2021 football recruits from Mississippi

Scoutandboo // Wikimedia Commons

#35. Madison County

- Percent of residents that are veterans: 5.3% (4,123 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 131

--- Korean War: 299

--- Vietnam era: 1,582

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,134

--- Gulf War (9/2001 or later): 977

Calvin Beale // Wikimedia Commons

#34. Lawrence County

- Percent of residents that are veterans: 5.4% (512 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 70

--- Vietnam era: 252

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 80

--- Gulf War (9/2001 or later): 110

Natalie Maynor // Wikimedia Commons

#33. Smith County

- Percent of residents that are veterans: 5.5% (665 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 34

--- Korean War: 50

--- Vietnam era: 392

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 41

--- Gulf War (9/2001 or later): 148

Skye Marthaler // Wikimedia Commons

#32. Alcorn County

- Percent of residents that are veterans: 5.5% (1,570 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 62

--- Korean War: 224

--- Vietnam era: 708

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 433

--- Gulf War (9/2001 or later): 143

Skye Marthaler // Wikimedia Commons

#31. Tishomingo County

- Percent of residents that are veterans: 5.5% (842 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 26

--- Korean War: 103

--- Vietnam era: 435

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 144

--- Gulf War (9/2001 or later): 134

You may also like: Biggest sources of immigrants to Mississippi

Librarylady2726 // Wikimedia Commons

#30. Jones County

- Percent of residents that are veterans: 5.7% (2,891 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 42

--- Korean War: 322

--- Vietnam era: 1,275

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 747

--- Gulf War (9/2001 or later): 505

CapCase // Wikimedia Commons

#29. Neshoba County

- Percent of residents that are veterans: 5.7% (1,206 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 23

--- Korean War: 122

--- Vietnam era: 430

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 354

--- Gulf War (9/2001 or later): 277

NatalieMaynor // Wikimedia Commons

#28. Rankin County

- Percent of residents that are veterans: 5.7% (6,644 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 138

--- Korean War: 595

--- Vietnam era: 2,282

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,593

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,036

Calvin Beale // Wikimedia Commons

#27. Simpson County

- Percent of residents that are veterans: 5.8% (1,183 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 80

--- Vietnam era: 454

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 334

--- Gulf War (9/2001 or later): 307

Tony Webster // Wikimedia Commons

#26. Attala County

- Percent of residents that are veterans: 5.8% (802 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 70

--- Korean War: 67

--- Vietnam era: 394

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 233

--- Gulf War (9/2001 or later): 38

You may also like: Where people in Mississippi are moving to most

Nlsanfor // Wikimedia Commons

#25. Covington County

- Percent of residents that are veterans: 6.0% (850 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 63

--- Korean War: 100

--- Vietnam era: 398

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 233

--- Gulf War (9/2001 or later): 56

Calvin Beale // Wikimedia Commons

#24. Jefferson Davis County

- Percent of residents that are veterans: 6.0% (543 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 9

--- Korean War: 52

--- Vietnam era: 155

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 136

--- Gulf War (9/2001 or later): 191

Brian Stansberry // Wikimedia Commons

#23. Monroe County

- Percent of residents that are veterans: 6.1% (1,676 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 79

--- Korean War: 155

--- Vietnam era: 717

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 381

--- Gulf War (9/2001 or later): 344

Fredlyfish4 // Wikimedia Commons

#22. Itawamba County

- Percent of residents that are veterans: 6.1% (1,119 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 43

--- Korean War: 140

--- Vietnam era: 535

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 223

--- Gulf War (9/2001 or later): 178

Cohee // Wikimedia Commons

#21. Benton County

- Percent of residents that are veterans: 6.1% (396 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 28

--- Vietnam era: 198

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 109

--- Gulf War (9/2001 or later): 61

You may also like: Counties with the worst commutes in Mississippi

Jerrye & Roy Klotz, MD // Wikimedia Commons

#20. Greene County

- Percent of residents that are veterans: 6.4% (708 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 9

--- Korean War: 47

--- Vietnam era: 360

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 206

--- Gulf War (9/2001 or later): 86

Mark Hilton // Wikimedia Commons

#19. Winston County

- Percent of residents that are veterans: 6.4% (912 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 65

--- Korean War: 102

--- Vietnam era: 444

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 182

--- Gulf War (9/2001 or later): 119

NatalieMaynor // Wikimedia Commons

#18. Jasper County

- Percent of residents that are veterans: 6.5% (835 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 0

--- Korean War: 101

--- Vietnam era: 302

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 282

--- Gulf War (9/2001 or later): 150

Renelibrary // Wikimedia Commons

#17. Warren County

- Percent of residents that are veterans: 6.6% (2,336 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 74

--- Korean War: 187

--- Vietnam era: 1,160

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 508

--- Gulf War (9/2001 or later): 407

Z28scrambler // Wikimedia Commons

#16. Franklin County

- Percent of residents that are veterans: 6.7% (397 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 21

--- Korean War: 58

--- Vietnam era: 229

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 42

--- Gulf War (9/2001 or later): 47

You may also like: Highest-earning counties in Mississippi

Thomas R Machnitzki // Wikimedia Commons

#15. DeSoto County

- Percent of residents that are veterans: 6.9% (9,190 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 164

--- Korean War: 557

--- Vietnam era: 3,362

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 2,805

--- Gulf War (9/2001 or later): 2,302

dmtilley // Wikimedia Commons

#14. George County

- Percent of residents that are veterans: 7.2% (1,257 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 43

--- Korean War: 109

--- Vietnam era: 517

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 355

--- Gulf War (9/2001 or later): 233

Jerrye & Roy Klotz, MD // Wikimedia Commons

#13. Clarke County

- Percent of residents that are veterans: 7.6% (935 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 27

--- Korean War: 137

--- Vietnam era: 362

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 201

--- Gulf War (9/2001 or later): 208

Michaelswikiusername // Wikimedia Commons

#12. Pontotoc County

- Percent of residents that are veterans: 7.7% (1,779 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 97

--- Korean War: 206

--- Vietnam era: 725

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 316

--- Gulf War (9/2001 or later): 435

Calvin Beale // Wikimedia Commons

#11. Perry County

- Percent of residents that are veterans: 7.8% (719 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 13

--- Korean War: 80

--- Vietnam era: 271

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 186

--- Gulf War (9/2001 or later): 169

You may also like: Best places to retire in Mississippi

Sturmgewehr88 // Wikimedia

#10. Forrest County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (4,591 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 144

--- Korean War: 467

--- Vietnam era: 1,696

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,209

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,075

Dudemanfellabra // Wikimedia Commons

#9. Lauderdale County

- Percent of residents that are veterans: 8.0% (4,577 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 178

--- Korean War: 348

--- Vietnam era: 1,646

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,184

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,221

Brewri92535 // Wikimedia Commons

#8. Newton County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (1,285 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 48

--- Korean War: 98

--- Vietnam era: 369

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 407

--- Gulf War (9/2001 or later): 363

The diva777 // Wikimedia Commons

#7. Lamar County

- Percent of residents that are veterans: 8.1% (3,731 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 109

--- Korean War: 229

--- Vietnam era: 1,195

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,147

--- Gulf War (9/2001 or later): 1,051

Leigh T. Harrell // Wikimedia Commons

#6. Lowndes County

- Percent of residents that are veterans: 8.5% (3,751 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 40

--- Korean War: 216

--- Vietnam era: 1,350

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 1,312

--- Gulf War (9/2001 or later): 833

You may also like: Best counties to raise a family in Mississippi

Woodlot // Wikimedia Commons

#5. Pearl River County

- Percent of residents that are veterans: 8.7% (3,717 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 122

--- Korean War: 313

--- Vietnam era: 1,607

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 848

--- Gulf War (9/2001 or later): 827

Infrogmation of New Orleans // Wikimedia Commons

#4. Hancock County

- Percent of residents that are veterans: 10.2% (3,779 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 103

--- Korean War: 338

--- Vietnam era: 1,668

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 854

--- Gulf War (9/2001 or later): 816

Quentin Melson // Wikimedia Commons

#3. Jackson County

- Percent of residents that are veterans: 11.0% (11,875 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 207

--- Korean War: 675

--- Vietnam era: 4,121

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 3,790

--- Gulf War (9/2001 or later): 3,082

Woodlot // Wikimedia Commons

#2. Stone County

- Percent of residents that are veterans: 11.7% (1,671 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 8

--- Korean War: 148

--- Vietnam era: 557

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 596

--- Gulf War (9/2001 or later): 362

Woodlot // Wikimedia Commons

#1. Harrison County

- Percent of residents that are veterans: 15.1% (22,410 veterans)

- Veterans by war:

--- World War II: 306

--- Korean War: 1,204

--- Vietnam era: 6,897

--- Gulf War (8/1990 to 8/2001): 7,134

--- Gulf War (9/2001 or later): 6,869

You may also like: Counties with the oldest homes in Mississippi