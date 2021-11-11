Honor Roll

Mount Olivet Elementary School has announced its academic awards for the first 9-week grading period. Students who received the Principal’s Scholar award are: Emma Adkins, Reagan Asbury, Mason Ayers, Zachary Bake, Dallas Barksdale, Braylyn Beal, Aiden Bradley, Brody Branch, Markus Bunn, Joel Campbell, Natalie Carawan, Sa`Riya Carter, Skylar Carter, Jasiah Clifton, Alexandra Conrad, Kaitlyn Dalton, Abigail DeGiovanni, Kaydence Dickerson, Bailey Dillard, Brooke Dillard, Christian Dixon, Lilly DuBose, Josephine Favero, Caleb Fields, Jagger France, Jadalyn Garcia-Tiznado, Tamara Giles, Sha'Kiyah Giles, Rozonyez Gomez, Bryan Gomez Juarez, Analia Gomez-Malone, Caleb Gravely, Morgan Green, Ellie Gunter, Arielle Hairston, Daisy Hairston, Hannah Hairston, Jordan Hairston, Noah Hayes, Bryce Hayzlett, Austin Higgins, Christian Hodge, Dre'ajah Hodge, James Hopkins, Gavin Hutcherson, Zion Hylton, Avery Hynes, Parker Hynes, Samuel Lackey, Jeremi' Little, Calvin Lovelace, Caleb Marshall, Braylen McBride, Emmalyn McKinney, Hayden Mena, Sydney Minter, Jhermoni Mitchell, Justin Morgan, Chanel Niblett, Connor Norton, Kyleigh Oakley, Christopher Odell, Ezinne Omoji, Jayden Opakasi, Aniya Patterson, Ralei Peters, Tegarion Phillips, Camden Pilson, Mason Plummer, Jaylynn Preston, Logan Register, Allayona Reyonlds, Amelia Ruiz, Jacob Ruiz, Liam Ruiz, Havana Scales, Samiya Shelton, Sheppard Shelton, Harold Slate, Arabella Spencer, Emerson Spencer, Jeremiah Spencer, Michael Steed, Aniyah Stockton, Neffertiti Taylor, Jasalyn Thomas, Ki'Melah Titus, Josiah Touchstone, Kaisley Valentine, Ava Vazquez, Le'Lani Venable, Karrenten Wade, Khaya Washington, Alivia Williams, Timothy Wilson and Michael Wright Jr.
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