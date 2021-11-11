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Education

Honor Roll

Evening Star
 6 days ago

BUSHY PRAIRIE— The following students were listed on the honor roll for the first quarter of the 2021-22 school year at Prairie Heights Middle School. All A: Jacob Crites, Keegan German, Peyton Gibson, Gabriel Medina, Nevaeh Orr and Avery Wagler. All A/B: Machael Armstrong, Cade Bachelor, Holden Beer, Sean...

www.kpcnews.com

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manisteenews.com

Bear Lake Schools announces honor roll

BEAR LAKE — Officials at Bear Lake Schools announced the middle and high school students who made the honor roll for the first marking period. Merit roll is based on a 3.0-3.49 GPA, while honor roll is from 3.5 to 4.0. An asterisk indicates a 4.0 GPA. Seventh grade students...
BEAR LAKE, MI
Daily Journal

St. Joseph School releases first quarter honor roll

St. Joseph Catholic School has released the names of students who earned recognition on the 2021 first quarter honor roll. “A” Honor Roll: Fourth Grade – Ella Berkbigler, Anna Cartee and Leslie Martin; Fifth Grade – Isaac Aseniero and Harrison Jaycox; Sixth Grade – Emily Williams; Seventh Grade – Alexis Cassimatis; Eighth Grade – Clare Maloney and Remy Williams.
SAINT FRANCOIS COUNTY, MO
Winchester News Gazette

Mississinawa Valley Schools honor roll and merit roll

Mississinawa Valley Schools are pleased to announce the honor roll and merit roll of their students for the current school year - Quarter 1. Merit Roll is only for grades 7-12. ALL A Honor Roll - Seniors: Angel, Avilez-Trejo, Brianna Fennig, Macy Fourman Zayne Lavey; Juniors: Naomi Hathaway, Jocelyn Hoggatt...
EDUCATION
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#Holden Beer
Martinsville Bulletin

Mount Olivet Elementary School honor roll

Mount Olivet Elementary School has announced its academic awards for the first 9-week grading period. Students who received the Principal’s Scholar award are: Emma Adkins, Reagan Asbury, Mason Ayers, Zachary Bake, Dallas Barksdale, Braylyn Beal, Aiden Bradley, Brody Branch, Markus Bunn, Joel Campbell, Natalie Carawan, Sa`Riya Carter, Skylar Carter, Jasiah Clifton, Alexandra Conrad, Kaitlyn Dalton, Abigail DeGiovanni, Kaydence Dickerson, Bailey Dillard, Brooke Dillard, Christian Dixon, Lilly DuBose, Josephine Favero, Caleb Fields, Jagger France, Jadalyn Garcia-Tiznado, Tamara Giles, Sha'Kiyah Giles, Rozonyez Gomez, Bryan Gomez Juarez, Analia Gomez-Malone, Caleb Gravely, Morgan Green, Ellie Gunter, Arielle Hairston, Daisy Hairston, Hannah Hairston, Jordan Hairston, Noah Hayes, Bryce Hayzlett, Austin Higgins, Christian Hodge, Dre'ajah Hodge, James Hopkins, Gavin Hutcherson, Zion Hylton, Avery Hynes, Parker Hynes, Samuel Lackey, Jeremi' Little, Calvin Lovelace, Caleb Marshall, Braylen McBride, Emmalyn McKinney, Hayden Mena, Sydney Minter, Jhermoni Mitchell, Justin Morgan, Chanel Niblett, Connor Norton, Kyleigh Oakley, Christopher Odell, Ezinne Omoji, Jayden Opakasi, Aniya Patterson, Ralei Peters, Tegarion Phillips, Camden Pilson, Mason Plummer, Jaylynn Preston, Logan Register, Allayona Reyonlds, Amelia Ruiz, Jacob Ruiz, Liam Ruiz, Havana Scales, Samiya Shelton, Sheppard Shelton, Harold Slate, Arabella Spencer, Emerson Spencer, Jeremiah Spencer, Michael Steed, Aniyah Stockton, Neffertiti Taylor, Jasalyn Thomas, Ki'Melah Titus, Josiah Touchstone, Kaisley Valentine, Ava Vazquez, Le'Lani Venable, Karrenten Wade, Khaya Washington, Alivia Williams, Timothy Wilson and Michael Wright Jr.
HENRY COUNTY, VA
Daily Freeman

First-Quarter Honor Rolls: Hunter-Tannersville Middle/High School

TANNERSVILLE, N.Y. — Hunter-Tannersville Middle/High School has released its superintendent’s honor (95 to 100%), principal’s honor (90 to 94.99%) and honor (85 to 89.99%) rolls for the first quarter. Grade 12. Superintendent’s Honor — Gwendolyn Glennon, Jason Li, Alexandra Osipenko, Emily Pascucci, Mackenzie Radcliffe, Chenoa Rojas, Kimberly Yudell. Principal’s Honor...
TANNERSVILLE, NY
Daily Advocate

Arcanum-Butler Middle School announces Honor, Merit Rolls

ARCANUM — Congratulations to the following students who have achieved Honor Roll and Merit Roll at Arcanum-Butler Middle School for the first nine weeks of the 2021-2022 school year. Honor Roll (3.5-4.0 GPA) 5th grade: Truman Angle, Julia Arbogast, Ruby Arnett, Keegan Aultman, Katrina Baker, Mason Baker, Ella Beisner (4.0),...
ARCANUM, OH
highcountryshopper.com

Cedaredge Middle School Quarter 1 Breakfast of Champions and Honor Roll

Cruz Alejandre, Emmanuel Barajas, Brandon Barks, Rachel Brooks, Maya Cerise, Tate Fisher, Mazie Giberson, Ashlee Harrington, Ava Hoff, Harmony Jenkins, Colie Kelleher, Kaleb Kilcoyne, Kelsea Kissner, Kyler Loucks, Joella Payne, Emmalynn Prosser, Eric Ramirez, Kenzie Reed, Jared Roberts, Rylan Brooks, Hansel Buchser, Autumn Burget, Jasmine Chavez, Ellie Conway, Samantha Denison, Nevaeh Erickson, Jessica Gilmore, Alexander Scartezina, Rachel Urbanski, Jillian Adkins, Anara Madaleno, Shealie Menzel, Isabelle Moraga, Keith Stillings, London Summers, Samantha Toothaker, Rebecca Wich, and Gabriel Young.
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Utica Junior High School presents honor roll and merit roll

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Eastside announces junior high honor roll

BUTLER — Eastside Junior High School has announced its honor roll for grades 7-8 for the first quarter grading period that ended Oct. 15. Distinguished honor roll is a grade-point average between 3.8 and 4.0. Honor roll is a grade-point average between 3.0 and 3.79. Students are listed in alphabetical...
BUTLER, IN
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Archbishop Bergan Catholic School honor roll

Archbishop Bergan Catholic School has released its honor roll for the first quarter. All A Honor Roll: Brady Davis, Carter Demuth, Jared Forsberg, Nathaniel Fuchs, Grant Gibson, Stella Guthmann, Isaac Herink, Blaire Hilbers, Cal Janke, Adisyn Mendlik, Lucas Pruss, Samuel Sleister, Rebecca Baker, Zain Ericksen, Adler Gilfry, Jack Guthmann, Grace Kerkaert, Kaitlyn Mlnarik, Caitlin Pitt, Summer Bojanski, Cameron Camp, Blaire Davis, Alex Langenfeld, Alec Wendt, Calli Beck, Myles Brainard, Claire Mlnarik, Gavin Baker, Kassie Brabec, Zara Ericksen, Avery Ridder, Grace Steele, Connor Sullivan, Baylee Waage, Sofia Hoegemeyer, Elijah Prauner, Tristan Ray, Zachary Schulz, Olivia Ulmer, Lauren Acevedo, Kennedy Camp, Aniston Davis, Avory Divis, Annika Gildow, Aiden Glass, Kane Gustin, Claire Hein, Maria Hoegemeyer, Nicholas Langenfeld, Jackson Luebbe, Charli Mastny, Asher Ray, Keleigh Roberts, Brayden Thomsen, Delayni Tynon, Gabriel Waage, Isabella Woods, Savannah Zoucha, Brody Allen, Lindsey Campbell, Leah Dinkins, Collin Folkers, Lawson Kieborz, Carlee Kucera, Jack Langenfeld, Tessa Moore, Andrew Pentel, Campbell Polick, Taryn Powers, Quinn Taylor, Justin Werner, Lauren Wolf, Brynn Anderson, Audra Camenzind, Zane Chapman, Leonard Cortes, Everly Deyle, Olivia Glass, Emily Guthmann, Aniyah Jacobus, Logan Langhorst, Graeme Mastny, Jacob Monaghan, Lupita Morales, Derek Pleskac, Breanna Ritthaler, Kieran Schmidt, Mason Sheets, Jack Sullivan.
EDUCATION
Vinton Messenger

WBMS releases Honor Rolls for first nine weeks

William Byrd Middle School has announced their A and A/B Honor Rolls for the first nine weeks of 2021-2022 school year. Sixth grade: Addison Alexander, Kayden Althoff, Bryce Angle, Caleigh Aremia, Kayleigh Barber, Isabella Barrette, Madelyn Barrette, Logan Blevins, Jackson Booze, Greyson Bradford, Norah Buck, Stephen Byars, Gabriel Campbell, Ryan Carroll, Isabella Clark, Milton Clark, Jazmine Clifton, Jahniya Coles, Bradley Counts, Kayden Creel, Riley Cummings, Isabella Davis, Braylon Dent, Keeli Emery, Payton Farmer, Logan Ferguson, Reagan Fike, Alanna Fitzgerald, Adrian Garcia, Peyton Gates, Kyleigh Ginger, Blair Godlesky, Carson Gordon, Thalia Green, Michal Hamlar, Kenleigh Hetherington, Camryn Hicks, Jude Hinkle, Landon Hollins, Benjamin Hoyos, Cooper Kageals, Naleigh Lewis, Jordan Lin, Ava Lorton, Olivia Marcus, Luka Mihelcic, Katelyn Mills, Kenley Minnix, Kennedy Moseley, Josephine Mullen, Allen Nunez, Emma Olivit, Cooper Peery, Jacob Perez, Anna Perkoski, Jack Petersen, Jenna Petersen, Kendall Ranson, Aiden Rhodes, Elliana Ruble, Haleigh Sauceda, Vivian Schmidt, Teagan Simmons, Zoe Sowers, Kara Sutton, Hadyn Terrell, Emma Thierry, Hope Thomas, Mia Vest, Kolee Walter, Hailey Webster, Jacey Weddle, Aaden Whitaker, Emma Whitcomb, Levi Whitcomb, Bindi Whitenack, Hendrix Wright, Caley Wrye, and Gianna Zivelonghi.
EDUCATION
Richmond County Daily Journal

Richmond Senior High names honor rolls

A Honor Roll, Tenth Grade — Savannah Bass, Lilah Beck, Thomas Berry, Jemell Bingham, Jeremiah Brown, Ashley Canas, Autumn Chavis, Kaleigh Cloninger, Essence Covington, Anja Dietrich, James Eason, Jacqueline Espinoza, Chloe Foster, Jenna Gardner, Austen Greer, Aniston Griggs, Layla Guinn, Logan Gurry, Decarlos Harrison, Samuel Hawks, Zoey Herberg, Isaac Hinshaw, C’Niya Hinson, Nathan Hoffman, Lazarhea Holmes, Brent Humann, Caroline Hunsucker, Christopher Hunsucker, Christi Jacobs, Hailey Jenkins, Jasmine Jennings, Kimora Jones, Laney Keane, Thomas Kennedy, Tobey Lunceford, Gabrielle Lutz, Griffin Manivanh, Ciara Marshall, Emma McDonald, Inesha McDonald, Toby McInnis, Natalie Meacham, Sariya Miles, Ann Nguyen, Madeline Norwood, Abbie Player, Leah Prentice, Emily Roberts, Aiden Rountree, Ella Scott, Camron Seagraves, Johnathan Searcy, Chance Spivey, Gabriel Streeter, Ariana Telus, Dakotah Tschudi, Neely Turner, Kevin Wall, Kelsey Watson, Madison Way, Vincent Williams, Cadence Wilsona and Lily Wilson.
RICHMOND COUNTY, NC
Bryan College Station Eagle

Private schools honor roll for the second six weeks

Note: This list was published in the Nov. 18 edition of The Eagle and reflects the names of students submitted by each school named to honor rolls for the second six weeks of the school year. CORNERSTONE CHRISTIAN ACADEMY. First grade: Aiden Kubena, Michael Neal, Mireya Norman, Nasya Norman, John...
BRAZOS COUNTY, TX
Evening Star

Crowds are part of the high school experience

Northeast Indiana communities tend to show great support for their schools, students and athletes. Eastside fans have been no exception, and in the past few months, there’s been plenty to cheer for as the Blazer baseball team reached the Class 2A state championship game this summer. It was a sea...
HIGH SCHOOL
Evening Star

Garrett girls handle Legends

FORT WAYNE — Class 3A No. 4 Garrett defeated Fort Wayne North Side 60-28 in girls basketball action Tuesday night. The Railroaders (3-1) led the Legends (0-4) 16-4 after the first quarter and 35-14 at halftime. Bailey Kelham led the Railroaders in scoring with 25 points. Morgan Ostrowski was second...
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Evening Star

Local Sports Briefs

AUBURN — Auburn Bowl has reported its top scores for the week of Nov. 8. Papa Johns Bowler of the Week honors went to Tim Wise for men (152 pins over average), Megan Books for women (110) and Eddie Gowgiel for youth (118). MEN: Moose — Taylor Schwartz 257, 706...
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Evening Star

Cadets outpace Knights

KENDALLVILLE — The East Noble girls kept pace with Concordia for a quarter on Tuesday night, then the Cadets ran away with a 41-17 victory. The game was tied 10-10 after the first quarter, which was followed by a 12-2 second quarter from Concordia. The Cadets (2-2) were led by...
KENDALLVILLE, IN
Evening Star

Eastside girls come back to beat Leo

BUTLER — Usually one end of the floor helps pick up the other end. That wasn’t the case for Eastside’s girls basketball team Tuesday. The Blazers (3-0) found themselves trailing by 12 points in the fourth quarter but came up with enough defensive plays late for a 41-38 comeback win over Leo.
HIGH SCHOOL

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