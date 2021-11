In an Oct. 27 Faith-Based, Molly Olmstead misspelled Breonna Taylor’s first name. In an Oct. 25 Jurisprudence, Caroline Light and Janae E. Thomas misspelled Trayvon Martin’s first name and Derek Chauvin’s first name. Slate strives to correct all errors of fact. If you’ve seen an error in our pages, let...

TRAYVON MARTIN ・ 12 DAYS AGO