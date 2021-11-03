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BodyShop Business Names Executives of the Year at SEMA

By BodyShop Business Staff Writers
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 7 days ago

Cover picture for the articleBodyShop Business named their Single-Shop and Multi-Shop Executives of the Year at the Collision Industry Red Carpet Awards Breakfast at the SEMA Show. The single-shop winner was Steve Saunders, director...

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#Sema#Single Shop#Multi Shop Executives#Oe#Faith Quality Auto Body#Dcr Systems#Scrs#Hawaiian
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