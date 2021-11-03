BodyShop Business Names Executives of the Year at SEMA

FICTITIOUS BUSINESS NAME[S]: a. AXL CONSULTANT EXECUTIVE SEARCH/HEADHUNTER FIRM LLC. LOCATED AT: 245 CEDAR RD APT 34 • VISTA • CA • 92083 • SAN DIEGO. MAILING ADDRESS: . REGISTRANT NAME AND ADDRESS: a. AXL CONSULTANT EXECUTIVE SEARCH/HEADHUNTER FIRM LLC • 245 CEDAR RD APT 34 • VISTA • CA • 92083 • CALIFORNIA. THIS BUSINESS IS CONDUCTED BY: I. LIMITED LIABILITY COMPANY. REGISTRANT FIRST COMMENCED TO TRANSACT BUSINESS UNDER THE NAME(S) ABOVE AS OF*: OCT. 28, 2021. NAME/SIGNATURE OF REGISTRANT: /s/ SAID ALEJANDRO MORALES. IF A CORPORATION, LIMITED LIABILITY COMPANY (LLC), LIMITED PARTNERSHIP (LP) OR LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (LLP), THE FOLLOWING MUST BE ALSO BE COMPLETED:CORPORATION/LLC NAME: AXL CONSULTANT EXECUTIVE SEARCH/HEADHUNTER FIRM LLC. OFFICER TITLE OF SIGNER: CEO. THIS STATEMENT WAS FILED WITH RECORDER/COUNTY CLERK OF SAN DIEGO COUNTY ON OCT. 28, 2021.
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