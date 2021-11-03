WTA Argentine Open Results

2nd-$15,400, Starters Allowance, 3-Year-Olds & Up , One Mile, Dirt, Clear. Fractional/Final Time: 23.700, 47.540, 1:12.190, 1:24.880, 00.000, 1:37.690. HorseWgtPPStrt1/41/23/4StrchFinJockeyWinPl.Sh.Odds. American Roma124211-½1-11-21-21-nkL. Ocasio6.803.603.002.40. Spin Cycle124523-½4-2½2-3½2-62-11T. Conner3.602.401.90. Main Cool Cat1243676-25-33-½3-1¾D. Whitney4.206.10. Cattle Drive124154-½2-hd3-hd4-34-6J. Lloyd9.50. Vishnu124742-½3-½4-½5-65-10¾D. Cora5.60. Detangler124676-hd76-106-306-70½V. Diaz9.30. Heart of a Warrior124435-45-2½777J. Hernandez9.60. Daily Double (4-2) paid $19.40; Exacta (2-5) paid...
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