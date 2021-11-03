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Tennis

WTA Argentine Open Results

By Sportradar
midfloridanewspapers.com
 7 days ago

BUENOS AIRES (AP) _ Results Wednesday from Argentina Open at Buenos...

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