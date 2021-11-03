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Westchester County, NY

JOHN MARTIN, JUSTIN BRASCH ARE RETURNED TO THE COMMON COUNCIL, RICHARD PAYNE IS ELECTED FOR HIS FIRST TERM. MAYOR TOM ROACH IS ELECTED UNOPPPOSED FOR THIRD FULL 4-YEAR TERM TERM. COUNTY EXECUTIVE GEORGE LATIMER WINS SECOND TERM DEFEATING SCHULTI BY 60% OF VOTE. COUNTY LEGISLATURE RETAINS DEMOCRATIC MAJORITY IN 12 (10 UNOPPOSED) CONTESTS , 1 REPUBLICAN APPEARS TO HAVE WON A SEAT, AND 4 RACES ARE UNDECIDED. IODONI WINS COUNTY CLERK POST. WESTCHESTER ETHICS PROPOSITION DEFEATED 3 TO 1.

By John Bailey
whiteplainscnr.com
 9 days ago

MAYOR THOMAS M ROACH JR 2,600 100% Office Totals 2,600 100%. COUNCILMEMBER-WHITE PLAINS VOTE-FOR-THREE PARTY 20 Districts out of 46 Reporting (43)% VotesPercent. In the lone local proposition on the ballot, Westchester voters rejected authorizing Westchester County to enact...

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#Legislature#County Executive#The Common Council#Iodoni#Westchester Ethics#Councilmember#Votespercent#Dem Justin C Brasch#Board Of Ethics#State
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