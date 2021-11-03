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Education

EJMS honor roll students named

mainstreetnews.com
 3 days ago

The East Jackson Middle School Honor Roll and A/B Honor Roll for the first nine weeks has been announced. Students earning all A’s in their content classes and nothing lower than a A in all connections classes are eligible for the East Jackson Middle School Honor Roll List. Honor...

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Fremont Middle School honor roll

Fremont Middle School has released its honor roll for the first quarter. Students named to the honor roll earned a 3.75 GPA or higher. Grade 7: Makena Austin, Yuridia Avalos-Samaniego, Noah Beck, Johnyla Bell, Madison Belmont, Blake Beninato, Grace Benson, Conner Berner, Kelsee Brohimer, Michael Buer, Nathan Callahan, Gabriel Campbell, Valentina Carias Escobar, Dev Chaudhari, Estefany Cornejo Marin, Mary Cota, Olivia Craig, Ava Ebel, Flynn Fickbohm, Emily Filter, Emma Claire Fritz, Amenna Gallatin, Lyla Gallatin, Masyn Gordon, Kaylee Guhde, Lexi Gutierrez, Kaylee Halladay, Kaylyn Harrill, Carter Hart, Emerson Hartung, Luke Hazen, Aubrey Hines, Wynter Imus, Reese Jesse, Alanna Johnson, Creighton Kallhoff, Deacon Klein, Jazmine Klein, Gunner Knoell, Dakota Kumm, Jose Larios Alvarez, Carson Lipsys, Yaritza Magana, Julia Mau, Maxwell McBratney, Ava Miller, Brooklynn Miller, Elijah Miller, Maddox Miller, Yakelin Monterroso Carpio, Caleb Moore, Emily Moreno, Kellen Murphy, Andrew Nelsen, Kenner Ortiz Lorenzo, Lea Ortiz Lorenzo, Erin Osness, Colton Piercy, Josiah Pitterson, Porsche Prado, Brody Pruss, Macy Rezac, Kyra Richardson, Ethan Sarabia, Jonathan Saxton, Morgan Sintek, Charles Smith, Makenzie Spang, LilyAna Trinidad Matz, Jackson Tripp, Madyson Vogele, Tathan Westerman, Lainey Willnerd, Layla Wilson, Lexi Zurcher.
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Ellerbe Middle honor rolls for 1st nine weeks

Left to Right: Zikhiya Thompson, Kenley Grace Smith, Eric Legrand, Madyson Cloninger, Lillian Hill, Cole Lambeth, Raelynn Carter and Emma Monroe. Left to Right: Brooklynn Tyler, Ashanti Covington, Jazlyn Garcia, Caroline Robbins, Ariana Marcelino, TeMaya Lockhart, Trystin Rogers, Aralyn Mimes, Jack Barberousse, Siris Vaughn, Cathy Thao, ZyRihanna Robinson, Grayson Roscoe and Evelyn Lopez. Not Pictured: Ella McIntyre and Tashaun Dowdy.
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Sneads Elementary School announces the honor roll for the first nine-weeks:. 1ST GRADEA HONOR ROLL – Clayton Allbritton, Harper Black, Hadley Branch, Caylee Bundy, Giovanni Celona, Shylah Chavers, Wyatt Chehardy, Robert Cook, Rochelle Davis, Kailah Lynn Eagerton, Allison Evans, Adaline Hall, Avery Howell, Kasey Johnson, Khloe Johnson, Greyson Jones, Maleena Kern, Winter Kimbrel, Weston Lewis, Braxton Miranda, Jasie Mitchell, Jaycee Morrell, Riley Oliver, Lilly Pardue, Jacob Parker, Alexandar Perkins, Braxton Prescott, Mya Raker, Zander Sheffield, Le’Kendra Smith, Taylor Varn, Matilyn Ward and Carter White.
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Union Jr.-Sr. High School Honor Roll

Austin Abbott, Braydon Adams, Taryn Armour, Glory Ellis, Honour Ellis, Rain Prescott-Conley, Ember Prescott-Conley, Madelyne Glaser, Riley Gray, Emma Holderman, Kaitlynn Holderman, Piper Mackey, Jalyssa McCord, Cheyenne McCracken, Zoe Ogden, Lexington Pierce, Lillian Pierce, Wyatt Sharp, Garrett Stolle. A-B HONOR ROLL. Harmony Armour, Karma Armour, Erin Breen, Keaton Briggs, Danny...
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Eads Schools first quarter honor roll

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