PPHorse (Med Code), Wt.JockeyLast 3TrainerOdds. 1Ruler of Angels (L), 120P. Terrero5-5-2Michael Lenzini. 2Mucho Machismo (L), 120C. Herrera6-6-6Daniel Franko. 4Auspicious Style (L), 118A. Espinoza4-7-4Andy Mathis. 5Eagle in the Sky (L), 120I. Orozco5-4-2Michael McCarthy. 6Daniela Bella (L), 121S. Rivera2-2-4Steve Sherman.

SPORTS ・ 14 DAYS AGO