PPHorse (Med Code), Wt.JockeyLast 3TrainerOdds. 1Jimmy On the Loose , 124C. Figueroa9-8-2Alvaro Monteverde5/1. 2Ms Cache Queen (L), 124E. Tapia6-6-6Armando Castellanos4/1. 3Chocolate Wagon , 126M. Jasso2-2-6Alvaro Monteverde2/1. 4Iron Budderfly (L), 124L. Valenzuela7-6-8Eloy Navarro3/1. 5Arizona Chrome (L), 126E. Gutierrez9-3-10Antonio Ballesteros7/2. 6Hez a Little Secret (L), 124K. Carbajal8-5-7Guillermo Morales6/1.

SPORTS ・ 11 HOURS AGO