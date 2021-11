MDI - 46 Cape Elizabeth - 102. Here are the individual results from Sub 5. Girls 5000 Meter Run Class B Class B ================================================================================== Name Year School Finals Points ================================================================================== Results - Women Class B 1 Hadley Mahoney SO CAPE 18:46.85 1 2 Cary Drake SO York High School 19:20.75 2 3 Annie Reynolds SO Greely High School 19:43.59 3 4 Amelia VanDongen FR Mount Desert 19:53.54 4 5 Kayley Bell JR Caribou High School 20:10.31 5 6 Abby Williams JR Waterville 20:18.18 6 7 AyliGrace Munro SR Mount Desert 20:38.72 7 8 Addison Nelson JR Ellsworth 20:44.97 9 Grace Munger SR Mount Desert 20:50.97 8 10 Emma Young SO CAPE 20:52.96 9 11 Beatrice Beale Tate SO Waterville 20:54.30 10 12 Alana Nataluk SR Fryeburg Academy 21:05.12 13 Bri Harriman SR Cony High School 21:08.11 11 14 Ella Joyce JR Mount Desert 21:09.36 12 15 Anna Jandreau JR Presque Isle 21:10.16 16 Charlotte DeGeorge JR CAPE 21:10.46 13 17 Tori Bacall SR Greely High School 21:14.45 14 18 Meri Rainford FR Mount Desert 21:20.25 15 19 Grace Kirk SR Cony High School 21:21.74 16 20 Molly Kenealy SO York High School 21:22.26 17 21 Madeleine Jones FR Yarmouth 21:31.74 18 22 Abby Irish SR Greely High School 21:32.04 19 23 Grace Houghton SR Lincoln Academy 21:33.30 20 24 Iris Hennin SR Morse High School 21:39.76 21 25 Piper Soares JR Mount Desert 21:42.25 22 26 Addison Pellerin FR Winslow High School 21:44.70 27 Adeline Hall SO Lincoln Academy 21:50.13 23 28 Lucy Kocev JR York High School 21:51.97 24 29 Dylan Burmeister FR Lincoln Academy 21:52.38 25 30 Audrey Hufnagel SO Lincoln Academy 22:03.82 26 31 Bronwen Coffin FR Lincoln Academy 22:06.65 27 32 Jillian Wight JR Freeport 22:11.05 28 33 Carly Dyer JR Lake Region 22:11.23 34 Loralie Grady FR Cony High 22:12.61 29 35 Greta Yauch JR York High School 22:14.24 30 36 Sage Fortin JR Cony High School 22:15.46 31 37 LiSha Powell SR Poland 22:18.15 38 Eleanor Battarbee JR Freeport 22:19.68 32 39 Sabine Sites SO Greely High School 22:24.26 33 40 Gigi Grosset FR Yarmouth 22:24.29 34 41 Meara McVearry SO Belfast 22:28.06 42 Annmarie Limberger SR Waterville 22:42.98 35 43 Audrey Crews SR Morse High School 22:50.38 36 44 Isabel Macht SO Fryeburg Academy 22:54.51 45 Charlotte Taylor JR Greely High School 22:55.13 37 46 Ella Maxwell SR Yarmouth 22:58.92 38 47 Juniper Fowler JR Belfast 22:58.99 48 Eva Morris SR CAPE 23:03.36 39 49 Maddie McEvoy SO CAPE 23:06.99 40 50 Josephine Nicholas JR Yarmouth 23:11.08 41 51 Paige Jenkins SR Yarmouth 23:11.88 42 52 Hazel Dow SR Waterville 23:11.94 43 53 Tristen Rohrabacher JR York High School 23:13.58 44 54 Marcella Hesser SR CAPE 23:20.53 45 55 Emma Brown JR Cony High School 23:23.53 46 56 Katie Whittier SR Freeport 23:23.79 47 57 Hunter Towne SR Freeport 23:25.73 48 58 Sylvia Harvey SO Greely High School 23:26.89 49 59 Spaulding Josephine FR Freeport 23:30.12 50 60 Anna Bateman SR Hermon High School 23:31.24 61 Caroline Carter SO Freeport 23:34.21 51 62 Sherry Foster JR John Bapst 23:36.02 52 63 Charlotte Grimes SR York High School 23:37.40 53 64 Callan Eason JR Mount Desert 23:44.24 54 65 Ella Bromage SR CAPE 23:47.28 55 66 Audrey Drennan FR York High School 23:49.21 56 67 Olive Beeton SO Morse High School 23:49.30 57 68 Fiona Barry JR Greely High School 23:50.83 58 69 Keya Amundsen SR Waterville 23:51.10 59 70 Susie Butler SO Lake Region 23:58.51 71 Clorinda Simoneau SO Freeport 23:59.87 60 72 Abby Marston SO Leavitt 24:06.28 73 Ivy Riopelle JR Caribou High School 24:08.94 61 74 Kassi Soule SR Medomak Valley H 24:18.84 75 Ashley Frederick SR Nokomis 24:21.20 76 Katie Thornton SO Yarmouth 24:36.74 62 77 Callie Stapp SR Lincoln Academy 25:04.22 63 78 Lindsay Moulton SR Winslow High School 25:12.29 79 Hannah Nadeau SR John Bapst 25:15.15 64 80 Mikaeka Spooner SR Caribou High School 25:18.67 65 81 Norah Mills SO Yarmouth 25:20.28 66 82 Elizbeth Wing FR Caribou High School 25:27.83 67 83 Amber Stokes SR John Bapst 25:35.84 68 84 Zoe Yerxa SO Old Town 25:43.38 85 Sarah Hartford FR John Bapst 25:51.73 69 86 Zoe Avery FR Morse High School 25:56.44 70 87 Clara Goltz SR Lincoln Academy 26:14.58 71 88 Lora LaRochelle SR Morse High School 26:16.32 72 89 Claire Clifford FR Morse High School 26:16.53 73 90 Kate Bechtel FR Caribou High School 26:31.01 74 91 Isabel Strelneck SR Morse High School 26:50.79 75 92 Ayla Noftall SO Cony High School 26:59.50 76 93 Paige Inforati JR John Bapst 27:23.13 77 94 Lauren Lister FR Caribou High School 27:24.94 78 95 Lucy Clews FR John Bapst 27:36.75 79 96 Katherine Caron FR John Bapst 27:5.12 80 97 Kassidy Gordon JR Waterville 28:43.45 81 98 Jonna Denney SO Caribou High School 28:52.11 82 99 Greta Limberger FR Waterville 29:45.05 83 100 Jenna Hanoian SR Cony High School 30:22.47 84.

BELFAST, ME ・ 5 DAYS AGO