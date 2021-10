Rip Current Statement issued for Baldwin Coastal, Mobile Coastal by NWS

Effective: 2021-10-28 14:00:00 EDT Expires: 2021-10-28 20:00:00 EDT Urgency: Unknown Severity: Unknown Certainty: Unknown Instruction: Do not drive through flooded roadways. Target Area: Southern Fairfield COASTAL FLOOD STATEMENT IN EFFECT FROM THURSDAY AFTERNOON THROUGH THURSDAY EVENING * WHAT...One to two feet of inundation above ground level expected in vulnerable areas near the waterfront and shoreline. * WHERE...In Connecticut, Southern Fairfield County. In New York, Bronx, Southern Westchester, Kings (Brooklyn), Northwest Suffolk, Northern Nassau, Northern Queens and Southern Queens Counties. * WHEN...From Thursday afternoon through Thursday evening. Time of high total tides are approximate to the nearest hour. STAMFORD HARBOR AT STAMFORD CT MLLW CATEGORIES - MINOR 9.4 FT, MODERATE 11.0 FT, MAJOR 12.4 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.5 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 4.5 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 27/05 PM 9.2/ 9.7 1.3/ 1.8 2.5/ 3.0 2 MINOR 28/05 AM 9.0/ 9.5 1.1/ 1.6 2.7/ 3.2 1 NONE 28/05 PM 9.3/ 9.8 1.4/ 1.9 2.6/ 3.1 1 MINOR 29/06 AM 8.4/ 8.9 0.5/ 1.0 2.1/ 2.6 1 NONE 29/06 PM 9.1/ 9.6 1.2/ 1.7 2.5/ 3.0 1-2 NONE 30/07 AM 9.6/10.1 1.7/ 2.2 3.0/ 3.5 2 MINOR BRIDGEPORT HARBOR AT BRIDGEPORT CT MLLW CATEGORIES - MINOR 8.9 FT, MODERATE 10.4 FT, MAJOR 11.4 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 3.1 FT, MAJOR 4.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 27/05 PM 8.7/ 9.2 1.4/ 1.9 2.2/ 2.7 2 MINOR 28/05 AM 8.6/ 9.1 1.3/ 1.8 2.6/ 3.1 1 NONE 28/05 PM 8.7/ 9.2 1.4/ 1.9 2.3/ 2.8 1 MINOR 29/06 AM 8.0/ 8.5 0.7/ 1.1 2.0/ 2.5 1 NONE 29/06 PM 8.6/ 9.1 1.3/ 1.8 2.2/ 2.7 1-2 NONE 30/07 AM 9.0/ 9.5 1.7/ 2.2 2.7/ 3.2 2-3 MINOR HUDSON RIVER AT PIERMONT NY MLLW CATEGORIES - MINOR 6.4 FT, MODERATE 7.4 FT, MAJOR 8.4 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.4 FT, MODERATE 3.4 FT, MAJOR 4.4 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 28/04 AM 5.2/ 5.7 1.3/ 1.8 2.6/ 3.1 0 NONE 28/03 PM 5.7/ 6.2 1.8/ 2.2 2.6/ 3.1 0 NONE 29/05 AM 5.2/ 5.7 1.2/ 1.7 2.3/ 2.8 0 NONE 29/06 PM 5.5/ 6.0 1.5/ 2.0 2.3/ 2.8 0 NONE 30/05 AM 5.6/ 6.1 1.6/ 2.0 2.7/ 3.2 0 NONE LITTLE NECK BAY AT KINGS POINT NY MLLW CATEGORIES - MINOR 10.0 FT, MODERATE 10.5 FT, MAJOR 13.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.2 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 5.2 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 27/05 PM 9.2/ 9.7 1.4/ 1.9 2.5/ 3.0 1 NONE 28/05 AM 9.2/ 9.7 1.4/ 1.9 2.7/ 3.2 1 NONE 28/05 PM 9.4/ 9.9 1.6/ 2.0 2.6/ 3.1 0-1 NONE 29/06 AM 8.6/ 9.1 0.8/ 1.3 2.2/ 2.7 0-1 NONE 29/06 PM 9.4/ 9.9 1.6/ 2.0 2.6/ 3.1 1 NONE 30/07 AM 9.9/10.4 2.1/ 2.6 3.2/ 3.7 1 MINOR NEW YORK HARBOR AT THE BATTERY NY MLLW CATEGORIES - MINOR 7.2 FT, MODERATE 8.5 FT, MAJOR 9.6 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.2 FT, MODERATE 3.5 FT, MAJOR 4.6 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 28/02 AM 6.0/ 6.5 1.0/ 1.5 2.3/ 2.8 1 NONE 28/02 PM 6.4/ 6.9 1.4/ 1.9 2.1/ 2.6 0-1 NONE 29/03 AM 5.5/ 6.0 0.5/ 1.0 1.8/ 2.2 0-1 NONE 29/03 PM 6.0/ 6.5 1.0/ 1.5 1.7/ 2.2 1 NONE 30/03 AM 5.9/ 6.4 0.9/ 1.4 2.2/ 2.7 1 NONE ROCKAWAY INLET NY NEAR FLOYD BENNETT FIELD NY MLLW CATEGORIES - MINOR 7.3 FT, MODERATE 8.3 FT, MAJOR 9.3 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.7 FT, MODERATE 2.7 FT, MAJOR 3.7 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 28/02 AM 6.7/ 7.2 1.1/ 1.6 2.7/ 3.2 2-3 NONE 28/02 PM 7.2/ 7.7 1.6/ 2.0 2.5/ 3.0 2 MINOR 29/03 AM 6.0/ 6.5 0.4/ 0.9 2.0/ 2.5 2 NONE 29/02 PM 6.7/ 7.2 1.1/ 1.6 2.0/ 2.5 2-3 NONE 30/02 AM 6.5/ 7.0 0.9/ 1.4 2.7/ 3.2 4 NONE JAMAICA BAY AT INWOOD NY MLLW CATEGORIES - MINOR 7.5 FT, MODERATE 8.2 FT, MAJOR 9.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.6 FT, MODERATE 2.3 FT, MAJOR 3.1 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 28/02 AM 6.5/ 7.0 0.6/ 1.1 2.2/ 2.7 0 NONE 28/02 PM 7.2/ 7.7 1.3/ 1.8 2.0/ 2.5 0 NONE 29/03 AM 6.0/ 6.5 0.1/ 0.6 1.6/ 2.0 0 NONE 29/04 PM 6.7/ 7.2 0.8/ 1.3 1.6/ 2.0 0 NONE 30/04 AM 6.4/ 6.9 0.5/ 1.0 1.8/ 2.2 0 NONE FLAX POND AT OLD FIELD NY MLLW CATEGORIES - MINOR 9.2 FT, MODERATE 10.2 FT, MAJOR 12.2 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.9 FT, MODERATE 2.9 FT, MAJOR 4.9 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 27/05 PM 9.2/ 9.7 1.9/ 2.3 2.7/ 3.2 3 MINOR 28/05 AM 8.4/ 8.9 1.1/ 1.6 2.5/ 3.0 2 NONE 28/05 PM 8.6/ 9.1 1.3/ 1.8 2.3/ 2.8 1 NONE 29/06 AM 7.8/ 8.3 0.5/ 1.0 1.8/ 2.2 1 NONE 29/07 PM 8.4/ 8.9 1.1/ 1.6 2.1/ 2.6 1-2 NONE 30/07 AM 8.8/ 9.3 1.5/ 2.0 2.6/ 3.1 2 NONE WEST POND AT GLEN COVE NY MLLW CATEGORIES - MINOR 10.1 FT, MODERATE 11.1 FT, MAJOR 13.1 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 2.2 FT, MODERATE 3.2 FT, MAJOR 5.2 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 28/05 AM 9.3/ 9.8 1.4/ 1.9 2.7/ 3.2 1 NONE 28/05 PM 9.5/10.0 1.6/ 2.0 2.6/ 3.1 1 NONE 29/06 AM 8.7/ 9.2 0.8/ 1.3 2.2/ 2.7 1 NONE 29/06 PM 9.5/10.0 1.6/ 2.0 2.6/ 3.1 1-2 NONE 30/07 AM 10.0/10.5 2.1/ 2.6 3.2/ 3.7 2 MINOR EAST ROCKAWAY INLET AT ATLANTIC BEACH NY MLLW CATEGORIES - MINOR 6.0 FT, MODERATE 7.0 FT, MAJOR 8.0 FT MHHW CATEGORIES - MINOR 1.0 FT, MODERATE 2.0 FT, MAJOR 3.0 FT TOTAL TOTAL DEPARTURE DAY/TIME TIDE TIDE FROM NORM WAVES FLOOD FT MLLW FT MHHW FT FT IMPACT -------- --------- --------- --------- ------- -------- 28/01 AM 5.7/ 6.2 0.8/ 1.3 2.3/ 2.8 3 MINOR 28/02 PM 6.2/ 6.8 1.3/ 1.8 2.1/ 2.6 2-3 MINOR 29/03 AM 5.2/ 5.7 0.2/ 0.8 1.7/ 2.2 2-3 NONE 29/03 PM 5.7/ 6.2 0.8/ 1.3 1.6/ 2.0 3-4 MINOR 30/03 AM 5.7/ 6.2 0.7/ 1.1 2.0/ 2.5 5-6 NONE

