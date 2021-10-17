Meadowview Magnet School honors student-leaders

Fremont Middle School has released its honor roll for the first quarter. Students named to the honor roll earned a 3.75 GPA or higher. Grade 7: Makena Austin, Yuridia Avalos-Samaniego, Noah Beck, Johnyla Bell, Madison Belmont, Blake Beninato, Grace Benson, Conner Berner, Kelsee Brohimer, Michael Buer, Nathan Callahan, Gabriel Campbell, Valentina Carias Escobar, Dev Chaudhari, Estefany Cornejo Marin, Mary Cota, Olivia Craig, Ava Ebel, Flynn Fickbohm, Emily Filter, Emma Claire Fritz, Amenna Gallatin, Lyla Gallatin, Masyn Gordon, Kaylee Guhde, Lexi Gutierrez, Kaylee Halladay, Kaylyn Harrill, Carter Hart, Emerson Hartung, Luke Hazen, Aubrey Hines, Wynter Imus, Reese Jesse, Alanna Johnson, Creighton Kallhoff, Deacon Klein, Jazmine Klein, Gunner Knoell, Dakota Kumm, Jose Larios Alvarez, Carson Lipsys, Yaritza Magana, Julia Mau, Maxwell McBratney, Ava Miller, Brooklynn Miller, Elijah Miller, Maddox Miller, Yakelin Monterroso Carpio, Caleb Moore, Emily Moreno, Kellen Murphy, Andrew Nelsen, Kenner Ortiz Lorenzo, Lea Ortiz Lorenzo, Erin Osness, Colton Piercy, Josiah Pitterson, Porsche Prado, Brody Pruss, Macy Rezac, Kyra Richardson, Ethan Sarabia, Jonathan Saxton, Morgan Sintek, Charles Smith, Makenzie Spang, LilyAna Trinidad Matz, Jackson Tripp, Madyson Vogele, Tathan Westerman, Lainey Willnerd, Layla Wilson, Lexi Zurcher.
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