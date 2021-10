7th-$60,000, Allowance, 3-Year-Olds & Up , Seven and One Half Furlongs, On the Turf, Clear. Fractional/Final Time: 23.950, 47.230, 1:12.530, 00.000, 00.000, 1:30.970. Scratched: Tapping the Glass. HorseWgtPPStrt1/41/2StrchFinJockeyWinPl.Sh.Odds. Centerfoldprospect122414-½4-21-hd1-2¼A. Suarez9.805.203.403.90. Kratos1189912-26-14-½2-1J. Rodriguez6.604.006.40. Ride Em1221389-47-½6-½3-½D. Centeno3.404.10. Fole's Notion12221010-½11-57-34-½W. Otero75.00. Where Paradise Lay1221157-½8-55-½5-½R. Alvarado, Jr.8.40. I Am That I Am122323-42-22-hd6-¾A. Williams27.00. Polterer1181075-1½5-hd9-57-2¾R....

DELAWARE STATE ・ 1 DAY AGO