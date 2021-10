Here are several locations where you can find the vaccine in San Mateo: 1. 77 Bovet Rd (650) 349-6303; 2. 4242 S El Camino Real (650) 573-5401; 3. 872 N Delaware St (650) 342-7448; 4. 124 De Anza Blvd (650) 572-2514; 5. 2220 Bridgepointe Pkwy (650) 393-2126; 6. 666 Concar

SAN MATEO, CA ・ 5 DAYS AGO