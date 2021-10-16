Football Frenzy (10/15/21)
(KSNT) — Highlights and scores from Week 7 of high school football, including Rossville’s win against Silver Lake in the KSNT Game of the Week.
GAME OF THE WEEK:
ROSSVILLE 24
SILVER LAKE 19
WASHBURN RURAL 58
HIGHLAND PARK 18
MANHATTAN 59
TOPEKA WEST 0
SEAMAN 20
TOPEKA HIGH 0
HOLTON 41
ROCK CREEK 21
RILEY COUNTY 48
CONCORDIA 7
HAYDEN 46
PERRY-LECOMPTON 18
OSAGE CITY 49
EUREKA 6
OLPE 59
NORTHERN HEIGHTS 0
NEMAHA CENTRAL 46
RIVERSIDE 12
HIAWATHA 56
ROYAL VALLEY 0
SABETHA 56
JEFFERSON WEST 13
WAMEGO 35
FORT SCOTT 0
JUNCTION CITY 30
EMPORIA 6
CHAPMAN 55
COUNCIL GROVE 14
CENTRALIA 26
LYNDON 0
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