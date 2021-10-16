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Football Frenzy (10/15/21)

By Andrew Lind
KSNT News
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 9 days ago

https://img.particlenews.com/image.php?url=1XVsFO_0cSzVLLm00

(KSNT) — Highlights and scores from Week 7 of high school football, including Rossville’s win against Silver Lake in the KSNT Game of the Week.

GAME OF THE WEEK:

ROSSVILLE 24
SILVER LAKE 19

WASHBURN RURAL 58
HIGHLAND PARK 18

MANHATTAN 59
TOPEKA WEST 0

SEAMAN 20
TOPEKA HIGH 0

HOLTON 41
ROCK CREEK 21

RILEY COUNTY 48
CONCORDIA 7

HAYDEN 46
PERRY-LECOMPTON 18

OSAGE CITY 49
EUREKA 6

OLPE 59
NORTHERN HEIGHTS 0

NEMAHA CENTRAL 46
RIVERSIDE 12

HIAWATHA 56
ROYAL VALLEY 0

SABETHA 56
JEFFERSON WEST 13

WAMEGO 35
FORT SCOTT 0

JUNCTION CITY 30
EMPORIA 6

CHAPMAN 55
COUNCIL GROVE 14

CENTRALIA 26
LYNDON 0

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