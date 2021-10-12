Vital Statistics
Land transfers
MCPHAIL, CHRISTINE; MCPHAIL, ELWOOD JR.; and MCPHAIL TANN, LAKESHA to PEREZ, JACINTO TAMAYO and ZELAYA, RUDY ARACELY PEREZ
JOHNSON, CHARLENE; JOHNSON, GREGORY; and JOHNSON, MICHAEL to JOHNSON, CYNTHIA
HOLLAND, BETTIE SMITH; HOLLAND, DANIEL MARK; HOLLAND, GLENNIS G.; HOLLAND, MICHELLE L.; HOLLAND, ROBERT MITCHELL; MCPHAIL, STEVEN A.; and MCPHAIL, SUSAN HOLLAND to MCPHAIL, KELLI L. and MCPHAIL, NORMAN A.
CLARK, GWENDOLYN F. and CLARK, WILLIAM T. JR. to MONK, DARIES EDWARD
CAMP, FRANCINIA HERRING to BOONE, PARIS
LAMB, JUSTIN WAYNE and LAMB, LINDSAY to LAMB, LINDSAY
ENGLAND, EUGENE CALVIN JR.; and ENGLAND, PATRICIA JONES to MAYNOR, SONJA KOSHARI and MAYNOR, STEPHEN RAY SR.
SMITH, CHRISTOPHER CASEY and SMITH, HAYWARD to DEVAUL, ANNA SMITH
WARREN, BERNARD and WARREN, VIRGELLA to MELVIN, JAMES ANTHONY and MELVIN, WENDY WARREN
A.F.T.E.R., INC to MOORE, ELLEN HOWARD and MOORE, JAMES F.
FISHER, MARY L. to CALLAHAN, IAN C. and FISHER, MEGAN MARIE
AMAN, JEFFREY T. and AMAN, MARY A. to SUH, CHANG HEE
FAISON, LOTTIE GAYNELL to BARGAIN HOUSE HUNTERS, LLC
BARGAIN HOUSE HUNTERS, LLC and FREEMAN, L. NICOLE to HERNANDEZ, ESTELA LOPEZ and RAMIREZ, EVERARDO ELIAS
HONEYCUTT, H. BREWER to BENJAMIN STOUT REAL ESTATE SERVICES, INC.
BUNCE, JAMES CHARLTON and BUNCE, TRACY to GONZALEZ, GREYCI YENIBEL and RUIZ, JAVIER HERIBERTO GONZALES
FREAK OUTDOORS INVESTMENTS, LLC and GRAY, KEVIN W.,MGR to MELVIN, THOMAS
CLEMMO, JENNIFER M. and CLEMMO, SCOTT A. to PONCHAUD, ROBIN J.
MUNDELL, KAMI L. and MUNDELL, RICHARD A to GUTIERREZ, JEPHERSON MANUEL SILVA
A & G RESIDENTIAL, LLC to GRAHAM, LAURA E. and GRAHAM, MAURICE A.
WRIGHT, CYNTHIA L to MILLER, PAUL DAVID
IGLESIAS, PORFIRIO and VASQUEZ, ANGELICA to DE BENITEZ, SANTOS VASQUEZ and GUEVARA, JOSE AMILCAR BENITEZ
MERCER, JOAN to NC REAL ESTATE PROPERTIES LLC
SEARCY, AMY M. and SEARCY, RICKEY M. to MCCULLEN, NATALIE TART and MCCULLEN, ZACK IV
TURNER, DIXIE LEE to CORLEY, MARTIN C.
GODWIN, BETTY DUFF, Estate; GODWIN, JAMES Z. II,CO EXR; GODWIN, SARAH MARGARET,CO EXR and KERMON, MARY G.,CO EXR to GODWIN, JAMES Z. II, GODWIN, SARAH MARGARET and KERMON, MARY G.
GODWIN, KENNETH A., and GODWIN, PATTIE W. to APPERSON, KRISTIE GODWIN; GODWIN, KENNETH ADAIR; GODWIN, PATTIE WILLIFORD; HINSHAW, KANNON GODWIN; HINSHAW, KENNETH EDWARD and SCHMIDLIN, KIMBERLY GODWIN
MCKENZIE, JIMMY; MCKENZIE, JIMMY B.; MCKENZIE, MARY SUSAN; PETERSON, BETTY; PETERSON, CHET; PETERSON, GARY; PETERSON, WENDY to PETERSON, COLBY
BYRD, DAVID A. and BYRD, LESLIE A. to GAYLORD, MARY KATRINA SNYDER and GAYLORD, WILLIAM BECKWITH JR.
CLAYTON, DORCAS GAYLE MCLAMB; CLAYTON, GAYE MCLAMB; DAUGHTRY, BRANTWOOD GERALD; DAUGHTRY, DEMPSEY J.; DAUGHTRY, ELBERT LOVELL; DAUGHTRY, NANCY J.; DAUGHTRY, PATRICIA ANN; DAUGHTRY, TERRY D; DORCAS D. MCLAMB Revocable Trust; FOGLEMAN, DELORIS D.; FOGLEMAN, DONALD LEE; FOGLEMAN, MARY DELORIS DAUGHTRY; KING, PAULA DAUGHTRY; MCLAMB, BILLIE; MCLAMB, DEBRA ANN; MCLAMB, JIMMIE DANIEL; MCLAMB, KENNETH DENO; and MCLAMB, MARY DORCAS, ESTATE to ORTIZ, MOISES URIEL SALASAR
MCLAMB, LORA P.; MCLAMB, RICHARD TONY JR; and PEARSALL, LORA D.,WATA to MCLAMB, LORA PEARSALL
LANE, DEBORAH HILL; LANE, KENNTHE EARL, Estate; LANE, WILLIAM EDWARD HR,ADMR; LANE, WILLIAM EDWARD JR. to WYATT, BRENDA
ESCALERA, EFREN DIAZ and ESCALERA, LIDIA ESPINO to ESCALERA, AZUCENA and ESCALERA, EFREN JR.
J & P FARMS, LLC and SMITH, PERRY E. JR.,MGR to WEEKS, JACK NICHOLSON
FAIRCLOTH, BETTY PEARL and FAIRCLOTH, LATTIE B. to FAIRCLOTH, LATTIE B.; HALES, CHRISTOPHER; HALES, MELISSA; and VALERIANO, TIFFANY AMOS
SIMMONS, EARL to THOMPSON, ANTONIO
HILL, MARY ANN,TR and MARY ANN HILL Revocable Trust to GARCIA, GRACIELA ELYNOR MENENDEZ and ORTIZ, AMILCAR ERNESTO VASQUEZ
HORNE, APRIL; HORNE, BRYAN; HORNE, CHRISTOPHER B.,ADMR; HORNE, CHRISTOPHER B.; HORNE, LLOYD P.; HORNE, PATTIE S.; HORNE, REID A., Estateand HYLTON, JULIE to HORNE, LLOYD P. and HORNE, PATTIE S.
HOBBS, DONDI LYNN PATE to HOBBS, KEVIN LEE
WOOTEN, MONNIE P. and WOOTEN, RONALD LEE to FOUR PALMS PROPERTIES, LLC
CLODFELTER, BRIAN R.,MGR and PAR DEVELOENT GROUP, LLC to FARZANA PROPERTIES, LLC
HONEYCUTT, JENNIFER B. and HONEYCUTT, KENNETH RAY to HALL, LYDIA G.
JACKSON, DUSTIN WAYNE and JACKSON, REGINA to WILLIAMS, JUDY H.
BARGAIN HOUSE HUNTERS, LLC and FREEMAN, L. NICOLE,MGR to ZUNIGA, NIVIDA FRANCISCA
TROUBLEFIELD, OLETHA ANN SMITH to MARTINEZ, ESMERILDA
DAVIS, TERRI H. to TURCIOS, CESAR EDUARDO OCAMPO
HINSON, ANGELA MOODY to GANOZA, ANA MARIA
GERSCH, LORETTA DAWN and GERSCH, ZACHARY WAYNE to LOCKNER, SANDRA HINSON
MAYNOR, ELSIE DARLENE and MAYNOR, NICHOLAS RUBEN to BROWN-MAYNOR, SHUNIQUA
WILLIAMS, CHANEQUA LICHELLE DONNA and WILLIAMS, ELMER RAY SR.
BOULWARE, VERONICA HOLLINGSWORTH to HARRELL, CHASE A.
CHANCY, THOMAS E.,Mbr Mgr and FARM CITY PROPERTIES LLC to JMS BUILDERS GROUP, LLC
KIDD, HAROLD JUNION and KIDD, MARIAN DALY to MORRIS, RICHARD C.
CHADWICK, JOSEPH; JROCK FARMS, LLC and STRICKLAND, ROCKY L. to DOWN EAST FARMS OF NC, LLC
DAVIS, PIERRE C.; GLASPIE, JASMINE B.; LEWIS, RANDY L. and LEWIS, TIFFANY L. GLASPIE to GLASPIE, JASMINE and LEWIS, TIFFANY L. GLASPIE
HONEYCUTT, ALMOND D. and HONEYCUTT, SHERRY W. to RICHARDSON, CANDICE H. and RICHARDSON, DYLAN S.
WARREN, LORI P. and WARREN, WILLIAM M. to STRAUGHN, GARRISON L.
PERKINS, BRIAN ANTHONY and PERKINS, DONNA MARIE to BUCKLEY, TATUM J. and BUCKLEY, TRACEY MOYER
HINSON, NICHOLAS TYLER and HINSON, SARAH RENEE to HINSON, NICHOLAS TYLER
HINSON, NICHOLAS TYLER and HINSON, SARAH RENEE to HINSON, SARAH RENEE
HERD, LONNIE and HUNTER, LINDA WARREN to HUNTER, LINDA WARREN; PARISI, MARGO and WARREN, DONNA LENORA
WILLIAMS, JONATHAN P. and WILLIAMS, MARY C. HERRING to WILLIAMS, JONATHAN P.,TR; WILLIAMS, MARY C. HERRING,TR and WILLIAMS Revocable Trust
HARTMANN, STEFAN J.,MBR and HARTMANN FAMILY, LLC to HARTMANN, STEFANN J.
ROBINSON, MAITH to BYRD, JUSTIN BLAKE and BYRD, WILLIAM PATRICK
THOMPSON, DEWAYNE and WILLIAMS, SHAKIRRIA ALEXIS to T&T BOYS INC.
WARREN, ALEXIS L. and WARREN, ROLLIN A. to WARREN, RONNIE A. and WARREN, SUSAN T.
DAUGHTRY, MARY CATHERINE VANN, Estate; TEW, JOAN VANN,EXR and WILLIAMS, DAMION KEITH to DAUGHTRY, BILLY RAY JR.
AMMONS, DEBORAH F.,Mbr Mgr; BOSTIAN, MARIA F.,Mbr Mgr; JEAN B, LLC; PATE, MYRA F.,Mbr Mgr to SUNDANCE FARMS INC.
ALLEN, AMANDA C.,Mbr Mgr; ALLEN, CORBURT K.,Mbr Mgr and ALLEN FAMILY FARMLAND, LLC to ALLEN, AMANDA C. and ALLEN, CORBURT K.
BEST, GREGORY S; BEST, LOURIE A amd BEST, LOURIE T to
LANDINGGRP. LLC
UTLEY, VIVIAN to REGISTER, WINFORD O.
WILLIAMSON, EDDIE C. to CARDONA, JOSE GALLEGOS
ARNETTE, MINNIE WILMA to BEST, SYLVIA
STRICKLAND, DONNIE to GILLS, CRYSTAL MARIE STRICKLAND and STRICKLAND, DONNIE
BUTLER, STEWART T. to CARR, GERALDINE S. and CARR, WALTER F.
TAYLOR, MARY KENNON,FKA; WALKER, MARY TAYLOR and WALKER, SCOTT LOUIS to CARR, GERALDINE S. and CARR, WALTER F.
CLAYTON, DORCAS GAYE MCLAMB; CLAYTON, GAYE MCLAMB; DAUGHTRY, BRANTWOOD GERALD; DAUGHTRY, DEMPSEY JAMES; DAUGHTRY, ELBERT LOVELL; DAUGHTRY, NANCY JO; DAUGHTRY, PATRICIA ANN; DAUGHTRY, TERRY D.; DORCAS D. MCLAMB Revocable Trust; FOGLEMAN, DELORIS D.; FOGLEMAN, DONALD LEE; FOGLEMAN, MARY DELORIS DAUGHTRY,; KING, PAULA DAUGHTRY; MCLAMB, BILLIE; MCLAMB, DEBRA ANN; MCLAMB, DORCAS D.; MCLAMB, JIMMIE DANIEL; MCLAMB, KENNETH DENO and MCLAMB, MARY DORCAS, Estateto RIVERA, EVELYN YASMIN RIVERA and RIVERA, HECTOR GEOVANNY RIVERA
KEES, SOREN M. to TYNDALL, CAMERON
BRITT, MARY GODWIN,CO ADMR; GODWIN, CHARLES; GODWIN, DIANE; GODWIN, PHILIP,CO ADMR and GODWIN, WILLIAM DAVID, Estate to SEVEN MILE, LLC
JACKSON, RONALD H. and JACKSON, SADIE H. to HONEYCUTT, CAROLYN H.
ROYAL, HILDA M. and ROYAL, JAMES E. SR. to ROYAL, JAMES E. JR. and ROYAL, SHAUNTAY
PETERSON, AVA ROSE, Estate; PETERSON, BELVA N.; PETERSON, BETSY,ADMR; PETERSON, BETSY; PETERSON, BETSY,GDN; PETERSON, BETSY HENRY; PETERSON, BETSY HENRY,ADMR; PETERSON, BETSY HENRY,GDN; PETERSON, CRYSTAL N.; PETERSON, IVEY CHADWICK; PETERSON, LANDON DRAKE, Estate; PETERSON, ROSS ELLIOTT, Estate; to PETERSON FAMILY FARMS, LLC
SPRINKLE, JAMES A.,AIF and SPRINKLE, ROBERT M.,BY AIF to COLLEGE FOUNDATION, INC.
JARAMILLO, JENNIFER and OSORIO, JESUS JARAMILLO to HERNANDEZ, STEPHANIE CACERES
HILL, COLETTE F.; HILL, DIANE; HILL, LEONARD E.; HILL, WILLIAM M. and HILL-THOMAS, IRENE to LIVINGSTON, JERALD SHELTON
HORNE, LYMAN M. JR. and HORNE, PENNY LATIMER to BUTLER, KATIE LYNN and STARLING, ERIC DEAN
VERA, MARCELO VELAZQUEZ to VELAZQUEZ, CRISTOPHER OSVALDO BARBOSA
GOODMAN, LUTHER GRAY JR. to GOODMAN, ADRIAN
HARDISON, MICHAEL B. to LUCAS, ERIC ZACHARY and LUCAS, LORI BETH
HILL, BARBARA O.; POWELL, MARY K.; WEST, EUGENE JR. and WEST, LARRY to WEST, LARRY
Births
8-18-21 Michael Blaine Lucas III to Michael Luca, Jr. and Samantha Lucas
9-15-21 Jorge Villapando Sanchez to Jorge Ramos and Maria Villena
9-16-21 Ethan Gael Ruiz Pineda to Guadalupe Ramirez and Meraris Lobo
9-18-21 Dunia Lizeth Garcia Marquez to Edwin Permodo and Dunica Alvarenga
9-19-21 Avery Zoey Nataren Canas to Alexandra Espinosa
9-23-21 Zen Mahalia Guy to Jordan Guy and Lelannie Muller
9-25-21 Vilma Arieleth Mejia Carcamoto to Karvin Lizardo
9-29-21 Jaddiel Fernando Ruiz Castro to Axel Aguilar and Johana Castro
Deaths
Alice Gurganious 9-12-21
Angie McLaurin 9-14-21
Maude Denning 9-14-21
Albert Pridgen 9-15-21
Clinton Blue 9-16-21
Martha Perdie 9-16-21
Rachel Canady 9-16-21
Robert Hunter 9-16-21
Gordon Darby 9-19-21
James Peterson 9-20-21
Joan Johnson 9-21-21
Marie Stancil 9-21-21
Harry Nunnery 9-21-21
Annie Imes 9-21-21
Todd Decaro 9-21-21
Terry Smith 9-22-21
Robert Jenkins 9-22-21
Alma White 9-22-21
Brenda Faulkner 9-24-21
Connie Brown 9-24-21
Brenda Crowe 9-28-21
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