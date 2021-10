Vital Statistics

Land transfers

MCPHAIL, CHRISTINE; MCPHAIL, ELWOOD JR.; and MCPHAIL TANN, LAKESHA to PEREZ, JACINTO TAMAYO and ZELAYA, RUDY ARACELY PEREZ

JOHNSON, CHARLENE; JOHNSON, GREGORY; and JOHNSON, MICHAEL to JOHNSON, CYNTHIA

HOLLAND, BETTIE SMITH; HOLLAND, DANIEL MARK; HOLLAND, GLENNIS G.; HOLLAND, MICHELLE L.; HOLLAND, ROBERT MITCHELL; MCPHAIL, STEVEN A.; and MCPHAIL, SUSAN HOLLAND to MCPHAIL, KELLI L. and MCPHAIL, NORMAN A.

CLARK, GWENDOLYN F. and CLARK, WILLIAM T. JR. to MONK, DARIES EDWARD

CAMP, FRANCINIA HERRING to BOONE, PARIS

LAMB, JUSTIN WAYNE and LAMB, LINDSAY to LAMB, LINDSAY

ENGLAND, EUGENE CALVIN JR.; and ENGLAND, PATRICIA JONES to MAYNOR, SONJA KOSHARI and MAYNOR, STEPHEN RAY SR.

SMITH, CHRISTOPHER CASEY and SMITH, HAYWARD to DEVAUL, ANNA SMITH

WARREN, BERNARD and WARREN, VIRGELLA to MELVIN, JAMES ANTHONY and MELVIN, WENDY WARREN

A.F.T.E.R., INC to MOORE, ELLEN HOWARD and MOORE, JAMES F.

FISHER, MARY L. to CALLAHAN, IAN C. and FISHER, MEGAN MARIE

AMAN, JEFFREY T. and AMAN, MARY A. to SUH, CHANG HEE

FAISON, LOTTIE GAYNELL to BARGAIN HOUSE HUNTERS, LLC

BARGAIN HOUSE HUNTERS, LLC and FREEMAN, L. NICOLE to HERNANDEZ, ESTELA LOPEZ and RAMIREZ, EVERARDO ELIAS

HONEYCUTT, H. BREWER to BENJAMIN STOUT REAL ESTATE SERVICES, INC.

BUNCE, JAMES CHARLTON and BUNCE, TRACY to GONZALEZ, GREYCI YENIBEL and RUIZ, JAVIER HERIBERTO GONZALES

FREAK OUTDOORS INVESTMENTS, LLC and GRAY, KEVIN W.,MGR to MELVIN, THOMAS

CLEMMO, JENNIFER M. and CLEMMO, SCOTT A. to PONCHAUD, ROBIN J.

MUNDELL, KAMI L. and MUNDELL, RICHARD A to GUTIERREZ, JEPHERSON MANUEL SILVA

A & G RESIDENTIAL, LLC to GRAHAM, LAURA E. and GRAHAM, MAURICE A.

WRIGHT, CYNTHIA L to MILLER, PAUL DAVID

IGLESIAS, PORFIRIO and VASQUEZ, ANGELICA to DE BENITEZ, SANTOS VASQUEZ and GUEVARA, JOSE AMILCAR BENITEZ

MERCER, JOAN to NC REAL ESTATE PROPERTIES LLC

SEARCY, AMY M. and SEARCY, RICKEY M. to MCCULLEN, NATALIE TART and MCCULLEN, ZACK IV

TURNER, DIXIE LEE to CORLEY, MARTIN C.

GODWIN, BETTY DUFF, Estate; GODWIN, JAMES Z. II,CO EXR; GODWIN, SARAH MARGARET,CO EXR and KERMON, MARY G.,CO EXR to GODWIN, JAMES Z. II, GODWIN, SARAH MARGARET and KERMON, MARY G.

GODWIN, KENNETH A., and GODWIN, PATTIE W. to APPERSON, KRISTIE GODWIN; GODWIN, KENNETH ADAIR; GODWIN, PATTIE WILLIFORD; HINSHAW, KANNON GODWIN; HINSHAW, KENNETH EDWARD and SCHMIDLIN, KIMBERLY GODWIN

MCKENZIE, JIMMY; MCKENZIE, JIMMY B.; MCKENZIE, MARY SUSAN; PETERSON, BETTY; PETERSON, CHET; PETERSON, GARY; PETERSON, WENDY to PETERSON, COLBY

BYRD, DAVID A. and BYRD, LESLIE A. to GAYLORD, MARY KATRINA SNYDER and GAYLORD, WILLIAM BECKWITH JR.

CLAYTON, DORCAS GAYLE MCLAMB; CLAYTON, GAYE MCLAMB; DAUGHTRY, BRANTWOOD GERALD; DAUGHTRY, DEMPSEY J.; DAUGHTRY, ELBERT LOVELL; DAUGHTRY, NANCY J.; DAUGHTRY, PATRICIA ANN; DAUGHTRY, TERRY D; DORCAS D. MCLAMB Revocable Trust; FOGLEMAN, DELORIS D.; FOGLEMAN, DONALD LEE; FOGLEMAN, MARY DELORIS DAUGHTRY; KING, PAULA DAUGHTRY; MCLAMB, BILLIE; MCLAMB, DEBRA ANN; MCLAMB, JIMMIE DANIEL; MCLAMB, KENNETH DENO; and MCLAMB, MARY DORCAS, ESTATE to ORTIZ, MOISES URIEL SALASAR

MCLAMB, LORA P.; MCLAMB, RICHARD TONY JR; and PEARSALL, LORA D.,WATA to MCLAMB, LORA PEARSALL

LANE, DEBORAH HILL; LANE, KENNTHE EARL, Estate; LANE, WILLIAM EDWARD HR,ADMR; LANE, WILLIAM EDWARD JR. to WYATT, BRENDA

ESCALERA, EFREN DIAZ and ESCALERA, LIDIA ESPINO to ESCALERA, AZUCENA and ESCALERA, EFREN JR.

J & P FARMS, LLC and SMITH, PERRY E. JR.,MGR to WEEKS, JACK NICHOLSON

FAIRCLOTH, BETTY PEARL and FAIRCLOTH, LATTIE B. to FAIRCLOTH, LATTIE B.; HALES, CHRISTOPHER; HALES, MELISSA; and VALERIANO, TIFFANY AMOS

SIMMONS, EARL to THOMPSON, ANTONIO

HILL, MARY ANN,TR and MARY ANN HILL Revocable Trust to GARCIA, GRACIELA ELYNOR MENENDEZ and ORTIZ, AMILCAR ERNESTO VASQUEZ

HORNE, APRIL; HORNE, BRYAN; HORNE, CHRISTOPHER B.,ADMR; HORNE, CHRISTOPHER B.; HORNE, LLOYD P.; HORNE, PATTIE S.; HORNE, REID A., Estateand HYLTON, JULIE to HORNE, LLOYD P. and HORNE, PATTIE S.

HOBBS, DONDI LYNN PATE to HOBBS, KEVIN LEE

WOOTEN, MONNIE P. and WOOTEN, RONALD LEE to FOUR PALMS PROPERTIES, LLC

CLODFELTER, BRIAN R.,MGR and PAR DEVELOENT GROUP, LLC to FARZANA PROPERTIES, LLC

HONEYCUTT, JENNIFER B. and HONEYCUTT, KENNETH RAY to HALL, LYDIA G.

JACKSON, DUSTIN WAYNE and JACKSON, REGINA to WILLIAMS, JUDY H.

BARGAIN HOUSE HUNTERS, LLC and FREEMAN, L. NICOLE,MGR to ZUNIGA, NIVIDA FRANCISCA

TROUBLEFIELD, OLETHA ANN SMITH to MARTINEZ, ESMERILDA

DAVIS, TERRI H. to TURCIOS, CESAR EDUARDO OCAMPO

HINSON, ANGELA MOODY to GANOZA, ANA MARIA

GERSCH, LORETTA DAWN and GERSCH, ZACHARY WAYNE to LOCKNER, SANDRA HINSON

MAYNOR, ELSIE DARLENE and MAYNOR, NICHOLAS RUBEN to BROWN-MAYNOR, SHUNIQUA

WILLIAMS, CHANEQUA LICHELLE DONNA and WILLIAMS, ELMER RAY SR.

BOULWARE, VERONICA HOLLINGSWORTH to HARRELL, CHASE A.

CHANCY, THOMAS E.,Mbr Mgr and FARM CITY PROPERTIES LLC to JMS BUILDERS GROUP, LLC

KIDD, HAROLD JUNION and KIDD, MARIAN DALY to MORRIS, RICHARD C.

CHADWICK, JOSEPH; JROCK FARMS, LLC and STRICKLAND, ROCKY L. to DOWN EAST FARMS OF NC, LLC

DAVIS, PIERRE C.; GLASPIE, JASMINE B.; LEWIS, RANDY L. and LEWIS, TIFFANY L. GLASPIE to GLASPIE, JASMINE and LEWIS, TIFFANY L. GLASPIE

HONEYCUTT, ALMOND D. and HONEYCUTT, SHERRY W. to RICHARDSON, CANDICE H. and RICHARDSON, DYLAN S.

WARREN, LORI P. and WARREN, WILLIAM M. to STRAUGHN, GARRISON L.

PERKINS, BRIAN ANTHONY and PERKINS, DONNA MARIE to BUCKLEY, TATUM J. and BUCKLEY, TRACEY MOYER

HINSON, NICHOLAS TYLER and HINSON, SARAH RENEE to HINSON, NICHOLAS TYLER

HINSON, NICHOLAS TYLER and HINSON, SARAH RENEE to HINSON, SARAH RENEE

HERD, LONNIE and HUNTER, LINDA WARREN to HUNTER, LINDA WARREN; PARISI, MARGO and WARREN, DONNA LENORA

WILLIAMS, JONATHAN P. and WILLIAMS, MARY C. HERRING to WILLIAMS, JONATHAN P.,TR; WILLIAMS, MARY C. HERRING,TR and WILLIAMS Revocable Trust

HARTMANN, STEFAN J.,MBR and HARTMANN FAMILY, LLC to HARTMANN, STEFANN J.

ROBINSON, MAITH to BYRD, JUSTIN BLAKE and BYRD, WILLIAM PATRICK

THOMPSON, DEWAYNE and WILLIAMS, SHAKIRRIA ALEXIS to T&T BOYS INC.

WARREN, ALEXIS L. and WARREN, ROLLIN A. to WARREN, RONNIE A. and WARREN, SUSAN T.

DAUGHTRY, MARY CATHERINE VANN, Estate; TEW, JOAN VANN,EXR and WILLIAMS, DAMION KEITH to DAUGHTRY, BILLY RAY JR.

AMMONS, DEBORAH F.,Mbr Mgr; BOSTIAN, MARIA F.,Mbr Mgr; JEAN B, LLC; PATE, MYRA F.,Mbr Mgr to SUNDANCE FARMS INC.

ALLEN, AMANDA C.,Mbr Mgr; ALLEN, CORBURT K.,Mbr Mgr and ALLEN FAMILY FARMLAND, LLC to ALLEN, AMANDA C. and ALLEN, CORBURT K.

BEST, GREGORY S; BEST, LOURIE A amd BEST, LOURIE T to

LANDINGGRP. LLC

UTLEY, VIVIAN to REGISTER, WINFORD O.

WILLIAMSON, EDDIE C. to CARDONA, JOSE GALLEGOS

ARNETTE, MINNIE WILMA to BEST, SYLVIA

STRICKLAND, DONNIE to GILLS, CRYSTAL MARIE STRICKLAND and STRICKLAND, DONNIE

BUTLER, STEWART T. to CARR, GERALDINE S. and CARR, WALTER F.

TAYLOR, MARY KENNON,FKA; WALKER, MARY TAYLOR and WALKER, SCOTT LOUIS to CARR, GERALDINE S. and CARR, WALTER F.

CLAYTON, DORCAS GAYE MCLAMB; CLAYTON, GAYE MCLAMB; DAUGHTRY, BRANTWOOD GERALD; DAUGHTRY, DEMPSEY JAMES; DAUGHTRY, ELBERT LOVELL; DAUGHTRY, NANCY JO; DAUGHTRY, PATRICIA ANN; DAUGHTRY, TERRY D.; DORCAS D. MCLAMB Revocable Trust; FOGLEMAN, DELORIS D.; FOGLEMAN, DONALD LEE; FOGLEMAN, MARY DELORIS DAUGHTRY,; KING, PAULA DAUGHTRY; MCLAMB, BILLIE; MCLAMB, DEBRA ANN; MCLAMB, DORCAS D.; MCLAMB, JIMMIE DANIEL; MCLAMB, KENNETH DENO and MCLAMB, MARY DORCAS, Estateto RIVERA, EVELYN YASMIN RIVERA and RIVERA, HECTOR GEOVANNY RIVERA

KEES, SOREN M. to TYNDALL, CAMERON

BRITT, MARY GODWIN,CO ADMR; GODWIN, CHARLES; GODWIN, DIANE; GODWIN, PHILIP,CO ADMR and GODWIN, WILLIAM DAVID, Estate to SEVEN MILE, LLC

JACKSON, RONALD H. and JACKSON, SADIE H. to HONEYCUTT, CAROLYN H.

ROYAL, HILDA M. and ROYAL, JAMES E. SR. to ROYAL, JAMES E. JR. and ROYAL, SHAUNTAY

PETERSON, AVA ROSE, Estate; PETERSON, BELVA N.; PETERSON, BETSY,ADMR; PETERSON, BETSY; PETERSON, BETSY,GDN; PETERSON, BETSY HENRY; PETERSON, BETSY HENRY,ADMR; PETERSON, BETSY HENRY,GDN; PETERSON, CRYSTAL N.; PETERSON, IVEY CHADWICK; PETERSON, LANDON DRAKE, Estate; PETERSON, ROSS ELLIOTT, Estate; to PETERSON FAMILY FARMS, LLC

SPRINKLE, JAMES A.,AIF and SPRINKLE, ROBERT M.,BY AIF to COLLEGE FOUNDATION, INC.

JARAMILLO, JENNIFER and OSORIO, JESUS JARAMILLO to HERNANDEZ, STEPHANIE CACERES

HILL, COLETTE F.; HILL, DIANE; HILL, LEONARD E.; HILL, WILLIAM M. and HILL-THOMAS, IRENE to LIVINGSTON, JERALD SHELTON

HORNE, LYMAN M. JR. and HORNE, PENNY LATIMER to BUTLER, KATIE LYNN and STARLING, ERIC DEAN

VERA, MARCELO VELAZQUEZ to VELAZQUEZ, CRISTOPHER OSVALDO BARBOSA

GOODMAN, LUTHER GRAY JR. to GOODMAN, ADRIAN

HARDISON, MICHAEL B. to LUCAS, ERIC ZACHARY and LUCAS, LORI BETH

HILL, BARBARA O.; POWELL, MARY K.; WEST, EUGENE JR. and WEST, LARRY to WEST, LARRY

Births

8-18-21 Michael Blaine Lucas III to Michael Luca, Jr. and Samantha Lucas

9-15-21 Jorge Villapando Sanchez to Jorge Ramos and Maria Villena

9-16-21 Ethan Gael Ruiz Pineda to Guadalupe Ramirez and Meraris Lobo

9-18-21 Dunia Lizeth Garcia Marquez to Edwin Permodo and Dunica Alvarenga

9-19-21 Avery Zoey Nataren Canas to Alexandra Espinosa

9-23-21 Zen Mahalia Guy to Jordan Guy and Lelannie Muller

9-25-21 Vilma Arieleth Mejia Carcamoto to Karvin Lizardo

9-29-21 Jaddiel Fernando Ruiz Castro to Axel Aguilar and Johana Castro

Deaths

Alice Gurganious 9-12-21

Angie McLaurin 9-14-21

Maude Denning 9-14-21

Albert Pridgen 9-15-21

Clinton Blue 9-16-21

Martha Perdie 9-16-21

Rachel Canady 9-16-21

Robert Hunter 9-16-21

Gordon Darby 9-19-21

James Peterson 9-20-21

Joan Johnson 9-21-21

Marie Stancil 9-21-21

Harry Nunnery 9-21-21

Annie Imes 9-21-21

Todd Decaro 9-21-21

Terry Smith 9-22-21

Robert Jenkins 9-22-21

Alma White 9-22-21

Brenda Faulkner 9-24-21

Connie Brown 9-24-21

Brenda Crowe 9-28-21