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Kansas City remains top location for UFO sightings according to group

By Sharifa Jackson
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 4 days ago
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