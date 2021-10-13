Kansas City remains top location for UFO sightings according to group

Transforming Our Communities: Dinner Conversation hosted by Nazarene Theological Seminary and Friends. Calling all attendees of the CCDA Conference in Kansas City: Join us for a dinner gathering to fellowship, resource, and encourage one another around the work of community development. This event is hosted by Nazarene Theological Seminary and cosponsored by Trevecca Nazarene University’s MA in Church and Community, the J. V. Morsch Center for Social Justice at TNU, the Northern California District Church of the Nazarene, the NOW Movement, and Nazarene Compassionate Ministries. JTNDJTIxLS0lMjBOb3NjcmlwdCUyMGNvbnRlbnQlMjBmb3IlMjBhZGRlZCUyMFNFTyUyMC0tJTNFJTBBJTNDbm9zY3JpcHQlM0UlM0NhJTIwaHJlZiUzRCUyMmh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LmV2ZW50YnJpdGUuY29tJTJGZSUyRnRyYW5zZm9ybWluZy1vdXItY29tbXVuaXRpZXMtYS1kaW5uZXItZ2F0aGVyaW5nLWF0LWNjZGEtdGlja2V0cy0xODY4NTA2NjQzNjclMjIlMjByZWwlM0QlMjJub29wZW5lciUyMG5vcmVmZXJyZXIlMjIlMjB0YXJnZXQlM0QlMjJfYmxhbmslMjIlM0UlM0MlMkZub3NjcmlwdCUzRSUwQSUzQyUyMS0tJTIwWW91JTIwY2FuJTIwY3VzdG9taXplJTIwdGhpcyUyMGJ1dHRvbiUyMGFueSUyMHdheSUyMHlvdSUyMGxpa2UlMjAtLSUzRSUwQSUzQ2J1dHRvbiUyMGlkJTNEJTIyZXZlbnRicml0ZS13aWRnZXQtbW9kYWwtdHJpZ2dlci0xODY4NTA2NjQzNjclMjIlMjB0eXBlJTNEJTIyYnV0dG9uJTIyJTNFUmVnaXN0ZXIlM0MlMkZidXR0b24lM0UlMEElM0Nub3NjcmlwdCUzRSUzQyUyRmElM0VCdXklMjBUaWNrZXRzJTIwb24lMjBFdmVudGJyaXRlJTNDJTJGbm9zY3JpcHQlM0UlMEElMEElM0NzY3JpcHQlMjBzcmMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5ldmVudGJyaXRlLmNvbSUyRnN0YXRpYyUyRndpZGdldHMlMkZlYl93aWRnZXRzLmpzJTIyJTNFJTNDJTJGc2NyaXB0JTNFJTBBJTBBJTNDc2NyaXB0JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMkZqYXZhc2NyaXB0JTIyJTNFJTBBJTIwJTIwJTIwJTIwdmFyJTIwZXhhbXBsZUNhbGxiYWNrJTIwJTNEJTIwZnVuY3Rpb24lMjglMjklMjAlN0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjBjb25zb2xlLmxvZyUyOCUyN09yZGVyJTIwY29tcGxldGUlMjElMjclMjklM0IlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlN0QlM0IlMEElMEElMjAlMjAlMjAlMjB3aW5kb3cuRUJXaWRnZXRzLmNyZWF0ZVdpZGdldCUyOCU3QiUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMHdpZGdldFR5cGUlM0ElMjAlMjdjaGVja291dCUyNyUyQyUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMGV2ZW50SWQlM0ElMjAlMjcxODY4NTA2NjQzNjclMjclMkMlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjBtb2RhbCUzQSUyMHRydWUlMkMlMEElMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjAlMjBtb2RhbFRyaWdnZXJFbGVtZW50SWQlM0ElMjAlMjdldmVudGJyaXRlLXdpZGdldC1tb2RhbC10cmlnZ2VyLTE4Njg1MDY2NDM2NyUyNyUyQyUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMCUyMG9uT3JkZXJDb21wbGV0ZSUzQSUyMGV4YW1wbGVDYWxsYmFjayUwQSUyMCUyMCUyMCUyMCU3RCUyOSUzQiUwQSUzQyUyRnNjcmlwdCUzRQ==
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