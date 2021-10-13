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Walton, NY

Walton’s Ivy Tower Class of 1956 Celebrates At Reunion

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the-reporter.net
 6 days ago

Cover picture for the articleWALTON - The Walton Central School Ivy Tower graduates of the class of 1956 reconnected at the Rainbow Lodge in Walton to celebrate their 65th class reunion on Aug. 14 and 15. They met for dinner and …. This item is available in full to subscribers. Attention subscribers. We have...

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IN THIS ARTICLE
#Username#Class Reunion#The Walton Central School
leadercourier-times.com

50th class reunion held over Labor Day

Twenty students graduated from Jefferson High School in 1971. Nine of the them gathered Labor Day weekend in Jefferson to celebrate 50 years. It started with a backyard BBQ, an outdoor dinner the next evening by the river at Crave and finished the evening on the Rooftop at the Warrior Hotel. Many happy memories were shared as they realized how fortunate they were to have grown up in such a wonderful little town of Jefferson.
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brownwoodnews.com

BHS Class of 1972 makes plans for 50th Reunion

Plans are underway NOW FOR THE UPCOMING 50th REUNION of the Brownwood High School Class of 1972. This will be an extraordinary event like no other as we are pulling out all the stops to make this a spectacular and memorable occasion. If you started with our class in 7th...
BROWNWOOD, TX
Chaffee County Times

BVHS class reunions fill school

The classes from 1954 through 1974 held an all-school reunion at the new Buena Vista Middle/High School Sept. 18. At least 150 people attended. The event was catered by Scratch Kitchen with Sharon Woolmington and her crew. Shawna Kincaid gave tours of the new school. The attendees were extremely impressed with the new school as they had all attended school in the old courthouse building that now house the BV Heritage Museum. The oldest class in attendance was the class of 1954.
BUENA VISTA, CO
Observer

Class reunion a trip down memory lane

The 55th reunion of the Brocton Central School Class of 1966 was Aug. 27 to 29. Activities kicked off on Friday with an impromptu gathering of a small group in the afternoon at 21 Brix in Portland and continued with additional class members in the evening at 64 on the Rocks in Fredonia, Classmates chatted and reminisced enjoying each other’s company on a beautiful summer’s evening.
PORTLAND, NY
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Cedar Valley Daily Times

OHS graduates from 1961 meet for 60th class reunion

The Oelwein Community High School class of 1961 celebrated their 60th class reunion the evenings of Sept. 17 and 18 at Costa’s Sports Bar & Grill in Fairbank. Saturday morning there was a gathering at the Oelwein City Park for coffee. Kolaches, donuts and cranberry bread were provided by Diane Follmer, Tammy Luther Oltrogge and Bill Lincoln. After lunch a tour of the Oelwein Coliseum Ballroom was hosted by Dave Moore of the Oelwein Historical Society. Dave provided may interesting stories about the restoration of the historical landmark.
FAIRBANK, IA
Midland Daily News

Bad Axe Class of 1976 holds 45th reunion

The Bad Axe Class of 1976 held its 45th class reunion on Saturday, September 18, 2021, at the Gathering Place in Bad Axe. Forty were in attendance which included 26 Classmates. Front Row, L-R: Tracy Case Ney, Ann Flannery Booms, June Miller Carter. Second Row: Karen Ross Holz, Gerri Langley...
BAD AXE, MI
WDAM-TV

11th PDI Reunion celebrates hamburger, hot rods

PINE BELT, Miss. (WDAM) - Thousands of people gathered in Laurel Saturday night to celebrate hamburgers and hot rods. It was all part of the 11th annual PDI (Phillips Drive-in) Reunion. It celebrates the iconic Laurel restaurant on Magnolia Street, which opened in 1948. “We see people once a year,...
LAUREL, MS
Reading Eagle

Hamburg Class of 1956 hosts 65th Class Reunion

The Hamburg High School Class of 1956 recently hosted its 65th class reunion with 20 classmates gathering at the Westy Bar & Grill in Hamburg on Sept. 30. Of the 67 graduates, 65 years later 38 classmates remain. Those present at the reunion include First Row: Janice Breininger Weiss, Martha McFall Fitzgerald, Joan Feick Shade, Judy Keller Boltz; Second Row: Suzanne Seaman Price, Regnal Leibensperger, Donna Heck Adams, Antoinette Donatelli Shepherd; Third Row: Anna Sunday Kauffman, Barbara Kirst Piacine, Ruth Heckman Adams, David Trump, Kermit Wagner, Richard Seyfert, Roger Himmelberger; and Top Row: Glen Price, Paul Grube, David Eyer, Shirley Fidler Bailey and John Schrack.
HAMBURG, PA
sflcn.com

Planning an Unforgettable Class Reunion

It’s been 10, 15, maybe even 20 years since you graduated high school – and now folks are looking to put together a class reunion. Though it may seem like a daunting task it doesn’t have to be. Take it one step at a time, and give your former classmates a reunion they’ll never forget.
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Derrick

Franklin Class of 1966 holds 55-year reunion

The Franklin High School Class of 1966 celebrated its 55-year reunion Friday, Sept. 24, at the Quality Inn, and Saturday, Sept. 25, at Benjamin’s Roadhouse. There were 22 members of the class in attendance on Friday and 29 on Saturday, along with numerous guests.
FRANKLIN, PA
Times News

PANTHER VALLEY CLASS OF 1971 HOLDS 50TH REUNION

The Panther Valley Class of 1971 recently held their 50th class reunion at the Valley Country Club, Sugarloaf Township, West Hazleton. Front row: Kathy (McGinley) Arner, Mary Ann (Potichko) Sakusky, Jean (Higgins) Newton, Marilyn (Strauss) Leslie, Patricia (Murphy) Valentini, Mary Ann (Pondish) Feinsilber, Donata (Duke) Bynon, Sonya (Yuricheck) Kokinda, Joe Kalista, Alex Shereba. Second row: Vincent Bonner, Joseph Featro, Glenn Wagner, Mary Ellen Forgay, Jean (Holmes) Bratton, Peg (DeSantis) Benninger, Charlotte Bubon, Corrine (Gorka) Slivka, Geralyn (Krasnisky) Gilotti, Ronald Kusko, Thomas Matula, Rudolph Feane. Third row: Paul Benninger, George Mermon, James Whitehead, David Snellman, Victor Pituch, Mark Terry, Michael Teno, Lenny Hoben, Joel Span, Milan Zlock, John Harvilla, Clark Miller, Daniel Dopira. CONTRIBUTED PHOTO.
WEST HAZLETON, PA
ecrecord.com

Zeeland High School Class of 1971 holds 50-year reunion

The Zeeland High School Class of 1971 celebrated its 50-year class reunion on Friday and Saturday, Aug. 13 and 14, at the Ramada by Wyndham- Bismarck. A meet-and-greet was held Friday evening with the ZHS classes of 1970 and 1971, with snacks provided by several classmates. On Saturday evening, the 1971 class, in their own private room, had supper and […]
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Chase Scofield, 2, of Walton, drums with his uncle, Anthony Cetta and the Walton Central School pep band, during their game with Sidney on Saturday. This item is available in full to subscribers. Attention subscribers. We have recently launched a new and improved website. To continue reading, you will need...
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Morrison Cove High School Class of '56: 65th and Final Reunion

Morrison Cove High School Class of 1956 held their 65th reunion on July 10, 2021, at Hoss's in Duncansville. Ten members were present, most from Pennsylvania and one from Florida. The group was please to be joined by Rose Marie Fisher Rose, along with her husband. Rose Marie's sister, Emma...
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