Walton’s Ivy Tower Class of 1956 Celebrates At Reunion

The 55th reunion of the Brocton Central School Class of 1966 was Aug. 27 to 29. Activities kicked off on Friday with an impromptu gathering of a small group in the afternoon at 21 Brix in Portland and continued with additional class members in the evening at 64 on the Rocks in Fredonia, Classmates chatted and reminisced enjoying each other’s company on a beautiful summer’s evening.

PORTLAND, NY ・ 2 DAYS AGO