Walton’s Ivy Tower Class of 1956 Celebrates At Reunion

The Panther Valley Class of 1971 recently held their 50th class reunion at the Valley Country Club, Sugarloaf Township, West Hazleton. Front row: Kathy (McGinley) Arner, Mary Ann (Potichko) Sakusky, Jean (Higgins) Newton, Marilyn (Strauss) Leslie, Patricia (Murphy) Valentini, Mary Ann (Pondish) Feinsilber, Donata (Duke) Bynon, Sonya (Yuricheck) Kokinda, Joe Kalista, Alex Shereba. Second row: Vincent Bonner, Joseph Featro, Glenn Wagner, Mary Ellen Forgay, Jean (Holmes) Bratton, Peg (DeSantis) Benninger, Charlotte Bubon, Corrine (Gorka) Slivka, Geralyn (Krasnisky) Gilotti, Ronald Kusko, Thomas Matula, Rudolph Feane. Third row: Paul Benninger, George Mermon, James Whitehead, David Snellman, Victor Pituch, Mark Terry, Michael Teno, Lenny Hoben, Joel Span, Milan Zlock, John Harvilla, Clark Miller, Daniel Dopira. CONTRIBUTED PHOTO.
Comments / 0