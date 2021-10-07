Skelley leads Urbana to victory over Graham
Urbana rallied to beat visiting Graham, 23-25, 25-19, 23-25, 25-21, 16-14, in CBC volleyball. For UHS (12-7, 4-3), Emily Skelley had 34 kills, 17 digs and 3 aces, Arianna Cydrus had 9 kills and 12 digs, Olyvia Reed had 8 kills, 7 aces and 22 digs, Ella Taylor had 49 assists, 13 digs and 4 aces, Haleigh Schetter had 11 digs, Olivia Heckman Stoodt had 18 digs, Erica Crooks had 2 kills and 2 blocks and Alanna Canaday added 2 kills.www.urbanacitizen.com
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