1316 S Nelson Street
SIGN NOT CURRENTY ON PROPERTY++ OUTSTANDING ARLINGTON LOCATION++PARK LIKE BACKYARD SETTING/RETREAT ++ 4 BEDROOMS, 3 BATHS, 1 CAR GARAGE, SPLIT LEVEL IN EXCEPTIONAL CONDITION (READY TO MOVE-IN) ++ ENJOY BRIGHT & LG SUN ROOM WITH VIEWS OF MANICURED YARD ++ LG MASTER BEDROOM ON UPPER LEVEL ++ UPPER LEVEL BATH W/DOUBLE SINKS, SEPARATE LARGE SHOWER AND TUB ++ DINING AREA - ELEGANT IN SHELVES ++ LOWER LEVEL RECREATION ROOM WITH KITCHENETTE (GREAT FOR GAME PARTIES OR HOME MOVIE NIGHTS) ++ FURNITURE IS AVAILABLE-NEGOTIABLE ++ OPEN HOUSE WILL BE OCTOBER 9 FROM 10:00 - 5:00 ++ OFFERS REVIEWED 1;00 PM, OCTBER 11TH ++ OWNER LICENSED REAL ESTATE BROKER.www.arlingtonrealtyinc.com
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