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Rantoul, IL

John Brackemyre

The News-Gazette
 6 days ago

RANTOUL — John D. Brackemyre, 76, died Tuesday (Sept. 28, 2021) at Meadowbrook Health Center, Urbana. He leaves his wife of 50 years, Diane (Perry) Brackemyre; daughters, Karin Rickley and Valerie (Michael) Wooton; son-in-law, Peter Rickley; grandchildren, Norah, Ava and Gabriel; in-laws, Ernie and Nancy Williams, Sandra Perry and Jack and Mary Stevens; nephews, Tim and Patrick Stevens, Craig and Randy Williams and Doug and Don Brackemyre; niece, Denese Weakley; and furbaby, Diesel.

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