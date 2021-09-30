John Brackemyre
RANTOUL — John D. Brackemyre, 76, died Tuesday (Sept. 28, 2021) at Meadowbrook Health Center, Urbana. He leaves his wife of 50 years, Diane (Perry) Brackemyre; daughters, Karin Rickley and Valerie (Michael) Wooton; son-in-law, Peter Rickley; grandchildren, Norah, Ava and Gabriel; in-laws, Ernie and Nancy Williams, Sandra Perry and Jack and Mary Stevens; nephews, Tim and Patrick Stevens, Craig and Randy Williams and Doug and Don Brackemyre; niece, Denese Weakley; and furbaby, Diesel.www.news-gazette.com
Comments / 0