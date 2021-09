The mass of Beta Pictoris c from Beta Pictoris b orbital motion

V. Hafych, A. Caldwell, R. Agnello, C.C. Ahdida, M. Aladi, M.C. Amoedo Goncalves, Y. Andrebe, O. Apsimon, R. Apsimon, A.-M. Bachmann, M.A. Baistrukov, F. Batsch, M. Bergamaschi, P. Blanchard, P.N. Burrows, B. Buttenschön, J. Chappell, E. Chevallay, M. Chung, D.A. Cooke, H. Damerau, C. Davut, G. Demeter, A. Dexter, S. Doebert, J. Farmer, A. Fasoli, V.N. Fedosseev, R. Fiorito, R.A. Fonseca, I. Furno, S. Gessner, A.A. Gorn, E. Granados, M. Granetzny, T. Graubner, O. Grulke, E. Gschwendtner, E.D. Guran, J.R. Henderson, M. Hüther, M.Á. Kedves, V. Khudyakov, S.-Y. Kim, F. Kraus, M. Krupa, T. Lefevre, L. Liang, N. Lopes, K.V. Lotov, S. Mazzoni, D. Medina Godoy, J.T. Moody, K. Moon, P.I. Morales Guzmán, M. Moreira, T. Nechaeva, E. Nowak, C. Pakuza, H. Panuganti, A. Pardons, A. Perera, J. Pucek, A. Pukhov, B. Ráczkevi, R.L. Ramjiawan, S. Rey, O. Schmitz, E. Senes, L.O. Silva, C. Stollberg, A. Sublet, A. Topaloudis, N. Torrado, P.V. Tuev, M. Turner, F. Velotti, L. Verra, J. Vieira, H. Vincke, C.P. Welsch, M. Wendt, M. Wing, J. Wolfenden, B. Woolley, G. Xia, M. Zepp, G. Zevi Della Porta (the AWAKE Collaboration)

SCIENCE ・ 1 DAY AGO