LEGAL NOTICE: ORDER FOR CITATION BY PUBLICATION U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATION VS. DONNA G. CARSON (DECEASED), VERONICA LYNETTE EDWARDS, JACQULINE DENISE CARSON, AND UNKNOWN HEIRS OF DONNA G. CARSON, DEFENDANTS AND 609 N. GETZENDANER, WAXAHACHIE, TX
DONNA G. CARSON (DECEASED), VERONICA LYNETTE EDWARDS, JACQULINE DENISE CARSON, AND ALL ‘UNKNOWN HEIRS OF DONNA G. CARSON, DEFENDANTS. IN THE 40TH JUDICIAL DISTRICT, ELLIS COUNTY, TEXAS. IN THE 40th JUDICIAL DISTRICT. ELLIS COUNTY, TEXAS. ON THIS DAY, the Court considered the Applicant’s Request for Citation by Publication. On this...www.elliscountypress.com
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