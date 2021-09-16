CreatorsPublishersAdvertisers
View more in
Economy

How Much Money Gen Z Makes in Every State

GOBankingRates
GOBankingRates
 4 days ago

Gen Z is the generation commonly recognized as being born between 1997 and 2012, which means the oldest members turn will turn 25 in 2022. This also means that many older Gen Zers watched their parents suffer financial strife during the Great Recession of 2007-2009 and are now experiencing financial pressures of their own due to the global pandemic.

Related: 10 Most Promising Careers for Gen Z Workers
See: Surprising Ways Gen Z and Millennials Are Worlds Apart Financially

As a generation partially shaped by large-scale financial uncertainties, Gen Z tends to take a practical and more conservative approach to their finances. So how are they faring when it comes to earning power right now?

To help you understand how much money Gen Z makes in different areas across the nation, GOBankingRates evaluated various factors, including median hourly earnings for all occupations in every state, to find the median weekly and annual earnings for 16- to 24-year-olds. For supplemental data, GOBankingRates also found median weekly and annual earnings for 16- to 19-year-olds and 20- to 24-year-olds. For reference, the same data for the entire U.S. is included at the end.

The Financial Guide to Adulting: Real Money Advice From Older Generations

But this data isn't only useful for knowing how Gen Zers' incomes measure up against each other -- it also will help you understand how Gen Z's income measures up to that of the typical American .

Last updated: Sept. 16, 2021 https://img.particlenews.com/image.php?url=0yWB7n_0byBiziy00

Alabama

  • Median hourly earnings: $17.43
  • Salary index: 0.864
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $534.91
  • Median annual earnings (16-24 years old): $27,815.41
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $479.61
  • Median annual earnings (16-19 years old): $24,939.50
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $547.01
  • Median annual earnings (20-24 years old): $28,444.52

Find Out: 5 Financial Steps Gen Z Should Be Taking Now

https://img.particlenews.com/image.php?url=4Qzo3q_0byBiziy00

Alaska

  • Median hourly earnings: $24. 45
  • Salary index: 1.212
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $750.35
  • Median annual earnings (16-24 years old): $39,018.18
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $672.77
  • Median annual earnings (16-19 years old): $34,983.99
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $767.32
  • Median annual earnings (20-24 years old): $39,900.65

The Financial Guide to Adulting: Successful Gen Zers Gives Their Best Money Advice

https://img.particlenews.com/image.php?url=374WOx_0byBiziy00

Arizona

  • Median hourly earnings: $19.35
  • Salary index: 0.959
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $593.83
  • Median annual earnings (16-24 years old): $30,879.41
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $532.44
  • Median annual earnings (16-19 years old): $27,686.71
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $607.27
  • Median annual earnings (20-24 years old): $31,577.82

More: Crypto and 5 Other Groundbreaking Investing Trends for Gen Z

https://img.particlenews.com/image.php?url=13ZFbT_0byBiziy00

Arkansas

  • Median hourly earnings: $16.51
  • Salary index: 0.819
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $506.68
  • Median annual earnings (16-24 years old): $26,347.24
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $454.29
  • Median annual earnings (16-19 years old): $23,623.13
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $518.14
  • Median annual earnings (20-24 years old): $26,943.14
https://img.particlenews.com/image.php?url=2jiL2t_0byBiziy00

California

  • Median hourly earnings: $22.74
  • Salary index: 1.127
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $697.87
  • Median annual earnings (16-24 years old): $36,289.30
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $625.72
  • Median annual earnings (16-19 years old): $32,537.25
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $713.65
  • Median annual earnings (20-24 years old): $37,110.06
https://img.particlenews.com/image.php?url=4N8MfQ_0byBiziy00

Colorado

  • Median hourly earnings: $22.52
  • Salary index: 1.117
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $691.12
  • Median annual earnings (16-24 years old): $35,938.21
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $619.66
  • Median annual earnings (16-19 years old): $32,222.47
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $706.75
  • Median annual earnings (20-24 years old): $36,751.03
https://img.particlenews.com/image.php?url=1YA098_0byBiziy00

Connecticut

  • Median hourly earnings: $24.57
  • Salary index: 1.218
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $754.03
  • Median annual earnings (16-24 years old): $39,209.68
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $676.07
  • Median annual earnings (16-19 years old): $35,155.69
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $771.09
  • Median annual earnings (20-24 years old): $40,096.49

Read: Gen Z Feels Financially Unprepared for Adulthood — But Has Hope for the Future

https://img.particlenews.com/image.php?url=2BHZpp_0byBiziy00

Delaware

  • Median hourly earnings: $20.72
  • Salary index: 1.027
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $635.88
  • Median annual earnings (16-24 years old): $33,065.71
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $570.13
  • Median annual earnings (16-19 years old): $29,646.96
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $650.26
  • Median annual earnings (20-24 years old): $33,813.56
https://img.particlenews.com/image.php?url=0Li6iA_0byBiziy00

Florida

  • Median hourly earnings: $18.07
  • Salary index: 0.896
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $554.55
  • Median annual earnings (16-24 years old): $28,836.75
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $497.22
  • Median annual earnings (16-19 years old): $25,855.24
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $567.10
  • Median annual earnings (20-24 years old): $29,488.95
https://img.particlenews.com/image.php?url=09hsIG_0byBiziy00

Georgia

  • Median hourly earnings: $18.59
  • Salary index: 0.922
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $570.51
  • Median annual earnings (16-24 years old): $29,666.58
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $511.52
  • Median annual earnings (16-19 years old): $26,599.28
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $583.41
  • Median annual earnings (20-24 years old): $30,337.55
https://img.particlenews.com/image.php?url=4auGix_0byBiziy00

Hawaii

  • Median hourly earnings: $22.54
  • Salary index: 1.118
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $691.73
  • Median annual earnings (16-24 years old): $35,970.13
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $620.21
  • Median annual earnings (16-19 years old): $32,251.09
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $707.38
  • Median annual earnings (20-24 years old): $36,783.67
https://img.particlenews.com/image.php?url=1xxGGM_0byBiziy00

Idaho

  • Median hourly earnings: $17.79
  • Salary index: 0.882
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $545.96
  • Median annual earnings (16-24 years old): $28,389.91
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $489.51
  • Median annual earnings (16-19 years old): $25,454.61
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $558.31
  • Median annual earnings (20-24 years old): $29,032.01

Prepare: 7 Moves Gen Z Should Be Making To Protect Themselves Financially

https://img.particlenews.com/image.php?url=3suOW6_0byBiziy00

Illinois

  • Median hourly earnings: $21.01
  • Salary index: 1.042
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $644.78
  • Median annual earnings (16-24 years old): $33,528.50
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $578.11
  • Median annual earnings (16-19 years old): $30,061.90
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $659.36
  • Median annual earnings (20-24 years old): $34,286.82
https://img.particlenews.com/image.php?url=1vOgSu_0byBiziy00

Indiana

  • Median hourly earnings: $18.56
  • Salary index: 0.920
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $569.59
  • Median annual earnings (16-24 years old): $29,618.71
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $510.70
  • Median annual earnings (16-19 years old): $26,556.35
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $582.47
  • Median annual earnings (20-24 years old): $30,288.59
https://img.particlenews.com/image.php?url=4dRUx1_0byBiziy00

Iowa

  • Median hourly earnings: $19.19
  • Salary index: 0.951
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $588.92
  • Median annual earnings (16-24 years old): $30,624.08
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $528.03
  • Median annual earnings (16-19 years old): $27,457.78
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $602.24
  • Median annual earnings (20-24 years old): $31,316.71
https://img.particlenews.com/image.php?url=3Q9Sn4_0byBiziy00

Kansas

  • Median hourly earnings: $18.59
  • Salary index: 0.922
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $570.51
  • Median annual earnings (16-24 years old): $29,666.58
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $511.52
  • Median annual earnings (16-19 years old): $26,599.28
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $583.41
  • Median annual earnings (20-24 years old): $30,337.55
https://img.particlenews.com/image.php?url=3Z5bPr_0byBiziy00

Kentucky

  • Median hourly earnings: $17.90
  • Salary index: 0.887
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $549.34
  • Median annual earnings (16-24 years old): $28,565.45
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $492.54
  • Median annual earnings (16-19 years old): $25,612.00
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $561.76
  • Median annual earnings (20-24 years old): $29,211.52
https://img.particlenews.com/image.php?url=0SLM2r_0byBiziy00

Louisiana

  • Median hourly earnings: $17.53
  • Salary index: 0.869
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $537.98
  • Median annual earnings (16-24 years old): $27,974.99
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $482.36
  • Median annual earnings (16-19 years old): $25,082.59
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $550.15
  • Median annual earnings (20-24 years old): $28,607.71
https://img.particlenews.com/image.php?url=200zVB_0byBiziy00

Maine

  • Median hourly earnings: $19.45
  • Salary index: 0.964
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $596.90
  • Median annual earnings (16-24 years old): $31,039.00
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $535.19
  • Median annual earnings (16-19 years old): $27,829.80
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $610.40
  • Median annual earnings (20-24 years old): $31,741.01

Explore: Top Environmentally Friendly Companies To Invest In

https://img.particlenews.com/image.php?url=1FKOqE_0byBiziy00

Maryland

  • Median hourly earnings: $23.43
  • Salary index: 1.162
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $719.05
  • Median annual earnings (16-24 years old): $37,390.42
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $644.70
  • Median annual earnings (16-19 years old): $33,524.53
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $735.31
  • Median annual earnings (20-24 years old): $38,236.09
https://img.particlenews.com/image.php?url=09KTmK_0byBiziy00

Massachusetts

  • Median hourly earnings: $25.75
  • Salary index: 1.277
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $790.25
  • Median annual earnings (16-24 years old): $41,092.76
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $708.54
  • Median annual earnings (16-19 years old): $35,844.08
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $808.12
  • Median annual earnings (20-24 years old): $42,022.16
https://img.particlenews.com/image.php?url=3Cdjh2_0byBiziy00

Michigan

  • Median hourly earnings: $19.67
  • Salary index: 0.975
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $603.66
  • Median annual earnings (16-24 years old): $31,390.08
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $541.24
  • Median annual earnings (16-19 years old): $28,144.58
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $617.31
  • Median annual earnings (20-24 years old): $32,100.04
https://img.particlenews.com/image.php?url=1r0rMR_0byBiziy00

Minnesota

  • Median hourly earnings: $22.41
  • Salary index: 1.111
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $687.74
  • Median annual earnings (16-24 years old): $35,762.67
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $616.64
  • Median annual earnings (16-19 years old): $32,065.08
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $703.30
  • Median annual earnings (20-24 years old): $36,571.52
https://img.particlenews.com/image.php?url=4Zjy0U_0byBiziy00

Mississippi

  • Median hourly earnings: $15.73
  • Salary index: 0.780
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $482.74
  • Median annual earnings (16-24 years old): $25,102.49
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $432.83
  • Median annual earnings (16-19 years old): $22,507.08
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $493.66
  • Median annual earnings (20-24 years old): $25,670.24
https://img.particlenews.com/image.php?url=2P6ik2_0byBiziy00

Missouri

  • Median hourly earnings: $18.70
  • Salary index: 0.927
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $573.89
  • Median annual earnings (16-24 years old): $29,842.12
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $514.55
  • Median annual earnings (16-19 years old): $26,756.67
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $586.87
  • Median annual earnings (20-24 years old): $30,515.06

Discover: 51 of the Biggest Money Influencers on TikTok and YouTube

https://img.particlenews.com/image.php?url=18um59_0byBiziy00

Montana

  • Median hourly earnings: $18.20
  • Salary index: 0.902
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $558.54
  • Median annual earnings (16-24 years old): $29,044.20
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $500.79
  • Median annual earnings (16-19 years old): $26,041.25
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $571.18
  • Median annual earnings (20-24 years old): $29,701.10
https://img.particlenews.com/image.php?url=3KT12Y_0byBiziy00

Nebraska

  • Median hourly earnings: $19.16
  • Salary index: 0.950
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $588.00
  • Median annual earnings (16-24 years old): $30,576.21
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $527.21
  • Median annual earnings (16-19 years old): $27,414. 85
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $601.30
  • Median annual earnings (20-24 years old): $31,267.75
https://img.particlenews.com/image.php?url=1jwWFY_0byBiziy00

Nevada

  • Median hourly earnings: $18.55
  • Salary index: 0.920
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $569.28
  • Median annual earnings (16-24 years old): $29,602.75
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $510.42
  • Median annual earnings (16-19 years old): $26,542.04
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $582.16
  • Median annual earnings (20-24 years old): $30,272.28
https://img.particlenews.com/image.php?url=2vAS19_0byBiziy00

New Hampshire

  • Median hourly earnings: $21.22
  • Salary index: 1.052
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $651.22
  • Median annual earnings (16-24 years old): $33,863.63
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $583.89
  • Median annual earnings (16-19 years old): $30,362.38
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $665.95
  • Median annual earnings (20-24 years old): $34,629.53
https://img.particlenews.com/image.php?url=01XfrA_0byBiziy00

New Jersey

  • Median hourly earnings: $23.14
  • Salary index: 1.147
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $710.15
  • Median annual earnings (16-24 years old): $36,927.63
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $636.72
  • Median annual earnings (16-19 years old): $33.109.59
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $726.21
  • Median annual earnings (20-24 years old): $37,762.83
https://img.particlenews.com/image.php?url=12rgcd_0byBiziy00

New Mexico

  • Median hourly earnings: $17.97
  • Salary index: 0.891
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $551.48
  • Median annual earnings (16-24 years old): $28,677.16
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $494.46
  • Median annual earnings (16-19 years old): $25,712.16
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $563.96
  • Median annual earnings (20-24 years old): $29,325.76
https://img.particlenews.com/image.php?url=2yWwbX_0byBiziy00

New York

  • Median hourly earnings: $23.84
  • Salary index: 1.182
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $731.63
  • Median annual earnings (16-24 years old): $38,044.72
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $655.98
  • Median annual earnings (16-19 years old): $34,111.18
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $748.18
  • Median annual earnings (20-24 years old): $38,905.18
https://img.particlenews.com/image.php?url=2GhTzL_0byBiziy00

North Carolina

  • Median hourly earnings: $18.63
  • Salary index: 0.924
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $571.74
  • Median annual earnings (16-24 years old): $29,730.41
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $512.63
  • Median annual earnings (16-19 years old): $26,656.51
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $584.67
  • Median annual earnings (20-24 years old): $30,402.83

Check Out: The 10 Best Stocks for the Gen Z Investor

https://img.particlenews.com/image.php?url=2Qd5zS_0byBiziy00

North Dakota

  • Median hourly earnings: $21.26
  • Salary index: 1.054
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $652.45
  • Median annual earnings (16-24 years old): $33,927.46
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $584.99
  • Median annual earnings (16-19 years old): $30,419.61
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $667.21
  • Median annual earnings (20-24 years old): $34,694.80
https://img.particlenews.com/image.php?url=0JIMsl_0byBiziy00

Ohio

  • Median hourly earnings: $19.37
  • Salary index: 0.960
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $594.45
  • Median annual earnings (16-24 years old): $30,911.33
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $532.99
  • Median annual earnings (16-19 years old): $27,753.33
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $607.89
  • Median annual earnings (20-24 years old): $31,610.46
https://img.particlenews.com/image.php?url=2kVtfC_0byBiziy00

Oklahoma

  • Median hourly earnings: $17.84
  • Salary index: 0.884
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $547.49
  • Median annual earnings (16-24 years old): $28,469.70
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $490.89
  • Median annual earnings (16-19 years old): $25,526.15
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $559.88
  • Median annual earnings (20-24 years old): $29,113.61
https://img.particlenews.com/image.php?url=1QJt1C_0byBiziy00

Oregon

  • Median hourly earnings: $21.04
  • Salary index: 1.043
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $645.70
  • Median annual earnings (16-24 years old): $33,576.38
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $578.94
  • Median annual earnings (16-19 years old): $30,104.83
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $660.30
  • Median annual earnings (20-24 years old): $34,335.78
https://img.particlenews.com/image.php?url=32vEFe_0byBiziy00

Pennsylvania

  • Median hourly earnings: $20.08
  • Salary index: 0.996
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $616.24
  • Median annual earnings (16-24 years old): $32,044.37
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $552.52
  • Median annual earnings (16-19 years old): $28,731.22
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $630.18
  • Median annual earnings (20-24 years old): $32,769.13
https://img.particlenews.com/image.php?url=1Hopp5_0byBiziy00

Rhode Island

  • Median hourly earnings: $22.77
  • Salary index: 1.129
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $698.79
  • Median annual earnings (16-24 years old): $36,337.17
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $626.54
  • Median annual earnings (16-19 years old): $32,580.18
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $714.60
  • Median annual earnings (20-24 years old): $37,159.01
https://img.particlenews.com/image.php?url=4GFlvI_0byBiziy00

South Carolina

  • Median hourly earnings: $17.36
  • Salary index: 0.861
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $532.76
  • Median annual earnings (16-24 years old): $27,703.70
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $477.68
  • Median annual earnings (16-19 years old): $24,839.35
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $544.81
  • Median annual earnings (20-24 years old): $28,330.28
https://img.particlenews.com/image.php?url=2b7u9f_0byBiziy00

South Dakota

  • Median hourly earnings: $17.70
  • Salary index: 0.878
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $543.20
  • Median annual earnings (16-24 years old): $28,246.29
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $487.04
  • Median annual earnings (16-19 years old): $25,325.83
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $555.48
  • Median annual earnings (20-24 years old): $28,885. 14
https://img.particlenews.com/image.php?url=2eeQGC_0byBiziy00

Tennessee

  • Median hourly earnings: $18.00
  • Salary index: 0.892
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $552.40
  • Median annual earnings (16-24 years old): $28,725.04
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $495.29
  • Median annual earnings (16-19 years old): $25,755.08
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $564.90
  • Median annual earnings (20-24 years old): $29,374.71
https://img.particlenews.com/image.php?url=1xP44Y_0byBiziy00

Texas

  • Median hourly earnings: $19.06
  • Salary index: 0.945
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $584.94
  • Median annual earnings (16-24 years old): $30,416.62
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $524.46
  • Median annual earnings (16-19 years old): $27,271.77
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $598.16
  • Median annual earnings (20-24 years old): $31,104.56

More : 4 Industries Gen Z Might Save — and 4 It Might Destroy

https://img.particlenews.com/image.php?url=35Bw0w_0byBiziy00

Utah

  • Median hourly earnings: $18.98
  • Salary index: 0.941
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $582.48
  • Median annual earnings (16-24 years old): $30,288.96
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $522.26
  • Median annual earnings (16-19 years old): $27,157.30
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $595.65
  • Median annual earnings (20-24 years old): $30,974.00
https://img.particlenews.com/image.php?url=26s8wh_0byBiziy00

Vermont

  • Median hourly earnings: $20.80
  • Salary index: 1.031
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $638.33
  • Median annual earnings (16-24 years old): $33,193.38
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $572.34
  • Median annual earnings (16-19 years old): $29,761.43
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $652.77
  • Median annual earnings (20-24 years old): $33,944.12
https://img.particlenews.com/image.php?url=444PkY_0byBiziy00

Virginia

  • Median hourly earnings: $21.74
  • Salary index: 1.078
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $667.18
  • Median annual earnings (16-24 years old): $34,693.46
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $598.20
  • Median annual earnings (16-19 years old): $31,106.42
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $682.27
  • Median annual earnings (20-24 years old): $35,478.13
https://img.particlenews.com/image.php?url=3fUKx1_0byBiziy00

Washington

  • Median hourly earnings: $24.81
  • Salary index: 1.230
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $761.40
  • Median annual earnings (16-24 years old): $39,592.68
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $682.67
  • Median annual earnings (16-19 years old): $35,499.09
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $778.62
  • Median annual earnings (20-24 years old): $40,488.15
https://img.particlenews.com/image.php?url=1bCTnJ_0byBiziy00

West Virginia

  • Median hourly earnings: $17.07
  • Salary index: 0.846
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $523.86
  • Median annual earnings (16-24 years old): $27,240.91
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $469.70
  • Median annual earnings (16-19 years old): $24,424.40
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $535.71
  • Median annual earnings (20-24 years old): $27,850.02
https://img.particlenews.com/image.php?url=16f0U1_0byBiziy00

Wisconsin

  • Median hourly earnings: $19.79
  • Salary index: 0.981
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $607.34
  • Median annual earnings (16-24 years old): $31,581.58
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $544.54
  • Median annual earnings (16-19 years old): $28,316.28
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $621.07
  • Median annual earnings (20-24 years old): $32,295.87

Find Out More: Life Events That Millennials and Gen Zers Are Choosing To Go Into Debt For

https://img.particlenews.com/image.php?url=1cRu3t_0byBiziy00

Wyoming

  • Median hourly earnings: $20.69
  • Salary index: 1.026
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $634.96
  • Median annual earnings (16-24 years old): $33,017.83
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $569.31
  • Median annual earnings (16-19 years old): $29,604.04
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $649.32
  • Median annual earnings (20-24 years old): $33,764.60
https://img.particlenews.com/image.php?url=4Q7r9M_0byBiziy00

US Average

Median hourly earnings: $20.17

  • Salary index: 1.000
  • Median weekly earnings (16-24 years old): $619
  • Median annual earnings (16-24 years old): $32,188
  • Median weekly earnings (16-19 years old): $555
  • Median annual earnings (16-19 years old): $28,860
  • Median weekly earnings (20-24 years old): $633
  • Median annual earnings (20-24 years old): $32,916
More From GOBankingRates

Methodology: In order to find out how much Gen Z makes in every state, GOBankingRates first found the (1) median hourly earnings for all occupations in every state. This figure was then compared to the national median hourly earnings to give each state a (2) salary index. GOBankingRates then took the national median weekly earnings of 16 to 24 years olds and factored it out for each state using factor (2) to find each state’s (3) median weekly earnings of 16- to 24-year-olds and (4) median annual earnings of 16- to 24-year-olds. For supplemental data GOBankingRates also found: (5) median weekly earnings of 16- to 19-year-olds; (6) median annual earnings of 16- to 19-year-olds; (7) median weekly earnings of 20- to 24-year-olds and (8) median annual earnings of 20- to 24-year-olds. All data was collected and is up to date as of Sept. 13, 2021.

This article originally appeared on GOBankingRates.com : How Much Money Gen Z Makes in Every State

Comments / 0

Related
24/7 Wall St.

The Least Expensive Town to Buy a Home in Every State

A surge in demand for homes in the United States, in addition to limited housing inventory, has created a sellers market unlike anything seen in recent memory. Homes are now selling faster than ever before — and also for more money than ever before.  While rapidly rising housing prices may discourage many would-be buyers, there […]
REAL ESTATE
probuilder.com

10 States Where Upper Middle Class Americans Move to Most

Upper-middle class Americans tend to move less frequently than tax filers with less income, but some areas are seeing an influx of this demographic. SmartAsset reviewed IRA migration data from 2018 to 2019 and inflows and outflows of upper middle class earners in each state to see where Americans earning between $100,000 and $200,000 are leaving and moving to. Florida claimed the top spot with a net migration of 19,200 upper middle class filers, with its population made up of 12.85% of these earners. Texas, with no state income tax, has consistently been a popular state for higher earners to move to. It had a net migration of 8,700 upper middle class people.
ECONOMY
Codecademy

How Much Do Back-End Developers Make?

The digitization of the modern business environment has created a growing demand for Back-End Developers. Back-End Developers create the infrastructure that powers the functionality of web applications. With more and more businesses using web applications, the need for skilled developers is greater than ever. The salaries of Back-End Developers reflect...
ECONOMY
RELATED LOCAL CHANNELS
State
Maine State
State
New Hampshire State
State
Indiana State
IN THIS ARTICLE
#Real Money#American
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Economy
GOBankingRates

GOBankingRates

El Segundo, CA
51K+
Followers
5K+
Post
11M+
Views
ABOUT

GOBankingRates.com is a personal finance news and features site dedicated to helping visitors live a richer life. From tips on saving money, to investing or finding a good interest rate, GOBankingRates helps turn financial goals into milestones and money dreams into realities.

 https://www.gobankingrates.com

Comments / 0

Community Policy