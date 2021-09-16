How Much Money Gen Z Makes in Every State
Gen Z is the generation commonly recognized as being born between 1997 and 2012, which means the oldest members turn will turn 25 in 2022. This also means that many older Gen Zers watched their parents suffer financial strife during the Great Recession of 2007-2009 and are now experiencing financial pressures of their own due to the global pandemic.
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See: Surprising Ways Gen Z and Millennials Are Worlds Apart Financially
As a generation partially shaped by large-scale financial uncertainties, Gen Z tends to take a practical and more conservative approach to their finances. So how are they faring when it comes to earning power right now?
To help you understand how much money Gen Z makes in different areas across the nation, GOBankingRates evaluated various factors, including median hourly earnings for all occupations in every state, to find the median weekly and annual earnings for 16- to 24-year-olds. For supplemental data, GOBankingRates also found median weekly and annual earnings for 16- to 19-year-olds and 20- to 24-year-olds. For reference, the same data for the entire U.S. is included at the end.
The Financial Guide to Adulting: Real Money Advice From Older Generations
But this data isn't only useful for knowing how Gen Zers' incomes measure up against each other -- it also will help you understand how Gen Z's income measures up to that of the typical American .Last updated: Sept. 16, 2021
Alabama
- Median hourly earnings: $17.43
- Salary index: 0.864
- Median weekly earnings (16-24 years old): $534.91
- Median annual earnings (16-24 years old): $27,815.41
- Median weekly earnings (16-19 years old): $479.61
- Median annual earnings (16-19 years old): $24,939.50
- Median weekly earnings (20-24 years old): $547.01
- Median annual earnings (20-24 years old): $28,444.52
Find Out: 5 Financial Steps Gen Z Should Be Taking Now
Alaska
- Median hourly earnings: $24. 45
- Salary index: 1.212
- Median weekly earnings (16-24 years old): $750.35
- Median annual earnings (16-24 years old): $39,018.18
- Median weekly earnings (16-19 years old): $672.77
- Median annual earnings (16-19 years old): $34,983.99
- Median weekly earnings (20-24 years old): $767.32
- Median annual earnings (20-24 years old): $39,900.65
The Financial Guide to Adulting: Successful Gen Zers Gives Their Best Money Advice
Arizona
- Median hourly earnings: $19.35
- Salary index: 0.959
- Median weekly earnings (16-24 years old): $593.83
- Median annual earnings (16-24 years old): $30,879.41
- Median weekly earnings (16-19 years old): $532.44
- Median annual earnings (16-19 years old): $27,686.71
- Median weekly earnings (20-24 years old): $607.27
- Median annual earnings (20-24 years old): $31,577.82
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Arkansas
- Median hourly earnings: $16.51
- Salary index: 0.819
- Median weekly earnings (16-24 years old): $506.68
- Median annual earnings (16-24 years old): $26,347.24
- Median weekly earnings (16-19 years old): $454.29
- Median annual earnings (16-19 years old): $23,623.13
- Median weekly earnings (20-24 years old): $518.14
- Median annual earnings (20-24 years old): $26,943.14
California
- Median hourly earnings: $22.74
- Salary index: 1.127
- Median weekly earnings (16-24 years old): $697.87
- Median annual earnings (16-24 years old): $36,289.30
- Median weekly earnings (16-19 years old): $625.72
- Median annual earnings (16-19 years old): $32,537.25
- Median weekly earnings (20-24 years old): $713.65
- Median annual earnings (20-24 years old): $37,110.06
Colorado
- Median hourly earnings: $22.52
- Salary index: 1.117
- Median weekly earnings (16-24 years old): $691.12
- Median annual earnings (16-24 years old): $35,938.21
- Median weekly earnings (16-19 years old): $619.66
- Median annual earnings (16-19 years old): $32,222.47
- Median weekly earnings (20-24 years old): $706.75
- Median annual earnings (20-24 years old): $36,751.03
Connecticut
- Median hourly earnings: $24.57
- Salary index: 1.218
- Median weekly earnings (16-24 years old): $754.03
- Median annual earnings (16-24 years old): $39,209.68
- Median weekly earnings (16-19 years old): $676.07
- Median annual earnings (16-19 years old): $35,155.69
- Median weekly earnings (20-24 years old): $771.09
- Median annual earnings (20-24 years old): $40,096.49
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Delaware
- Median hourly earnings: $20.72
- Salary index: 1.027
- Median weekly earnings (16-24 years old): $635.88
- Median annual earnings (16-24 years old): $33,065.71
- Median weekly earnings (16-19 years old): $570.13
- Median annual earnings (16-19 years old): $29,646.96
- Median weekly earnings (20-24 years old): $650.26
- Median annual earnings (20-24 years old): $33,813.56
Florida
- Median hourly earnings: $18.07
- Salary index: 0.896
- Median weekly earnings (16-24 years old): $554.55
- Median annual earnings (16-24 years old): $28,836.75
- Median weekly earnings (16-19 years old): $497.22
- Median annual earnings (16-19 years old): $25,855.24
- Median weekly earnings (20-24 years old): $567.10
- Median annual earnings (20-24 years old): $29,488.95
Georgia
- Median hourly earnings: $18.59
- Salary index: 0.922
- Median weekly earnings (16-24 years old): $570.51
- Median annual earnings (16-24 years old): $29,666.58
- Median weekly earnings (16-19 years old): $511.52
- Median annual earnings (16-19 years old): $26,599.28
- Median weekly earnings (20-24 years old): $583.41
- Median annual earnings (20-24 years old): $30,337.55
Hawaii
- Median hourly earnings: $22.54
- Salary index: 1.118
- Median weekly earnings (16-24 years old): $691.73
- Median annual earnings (16-24 years old): $35,970.13
- Median weekly earnings (16-19 years old): $620.21
- Median annual earnings (16-19 years old): $32,251.09
- Median weekly earnings (20-24 years old): $707.38
- Median annual earnings (20-24 years old): $36,783.67
Idaho
- Median hourly earnings: $17.79
- Salary index: 0.882
- Median weekly earnings (16-24 years old): $545.96
- Median annual earnings (16-24 years old): $28,389.91
- Median weekly earnings (16-19 years old): $489.51
- Median annual earnings (16-19 years old): $25,454.61
- Median weekly earnings (20-24 years old): $558.31
- Median annual earnings (20-24 years old): $29,032.01
Prepare: 7 Moves Gen Z Should Be Making To Protect Themselves Financially
Illinois
- Median hourly earnings: $21.01
- Salary index: 1.042
- Median weekly earnings (16-24 years old): $644.78
- Median annual earnings (16-24 years old): $33,528.50
- Median weekly earnings (16-19 years old): $578.11
- Median annual earnings (16-19 years old): $30,061.90
- Median weekly earnings (20-24 years old): $659.36
- Median annual earnings (20-24 years old): $34,286.82
Indiana
- Median hourly earnings: $18.56
- Salary index: 0.920
- Median weekly earnings (16-24 years old): $569.59
- Median annual earnings (16-24 years old): $29,618.71
- Median weekly earnings (16-19 years old): $510.70
- Median annual earnings (16-19 years old): $26,556.35
- Median weekly earnings (20-24 years old): $582.47
- Median annual earnings (20-24 years old): $30,288.59
Iowa
- Median hourly earnings: $19.19
- Salary index: 0.951
- Median weekly earnings (16-24 years old): $588.92
- Median annual earnings (16-24 years old): $30,624.08
- Median weekly earnings (16-19 years old): $528.03
- Median annual earnings (16-19 years old): $27,457.78
- Median weekly earnings (20-24 years old): $602.24
- Median annual earnings (20-24 years old): $31,316.71
Kansas
- Median hourly earnings: $18.59
- Salary index: 0.922
- Median weekly earnings (16-24 years old): $570.51
- Median annual earnings (16-24 years old): $29,666.58
- Median weekly earnings (16-19 years old): $511.52
- Median annual earnings (16-19 years old): $26,599.28
- Median weekly earnings (20-24 years old): $583.41
- Median annual earnings (20-24 years old): $30,337.55
Kentucky
- Median hourly earnings: $17.90
- Salary index: 0.887
- Median weekly earnings (16-24 years old): $549.34
- Median annual earnings (16-24 years old): $28,565.45
- Median weekly earnings (16-19 years old): $492.54
- Median annual earnings (16-19 years old): $25,612.00
- Median weekly earnings (20-24 years old): $561.76
- Median annual earnings (20-24 years old): $29,211.52
Louisiana
- Median hourly earnings: $17.53
- Salary index: 0.869
- Median weekly earnings (16-24 years old): $537.98
- Median annual earnings (16-24 years old): $27,974.99
- Median weekly earnings (16-19 years old): $482.36
- Median annual earnings (16-19 years old): $25,082.59
- Median weekly earnings (20-24 years old): $550.15
- Median annual earnings (20-24 years old): $28,607.71
Maine
- Median hourly earnings: $19.45
- Salary index: 0.964
- Median weekly earnings (16-24 years old): $596.90
- Median annual earnings (16-24 years old): $31,039.00
- Median weekly earnings (16-19 years old): $535.19
- Median annual earnings (16-19 years old): $27,829.80
- Median weekly earnings (20-24 years old): $610.40
- Median annual earnings (20-24 years old): $31,741.01
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Maryland
- Median hourly earnings: $23.43
- Salary index: 1.162
- Median weekly earnings (16-24 years old): $719.05
- Median annual earnings (16-24 years old): $37,390.42
- Median weekly earnings (16-19 years old): $644.70
- Median annual earnings (16-19 years old): $33,524.53
- Median weekly earnings (20-24 years old): $735.31
- Median annual earnings (20-24 years old): $38,236.09
Massachusetts
- Median hourly earnings: $25.75
- Salary index: 1.277
- Median weekly earnings (16-24 years old): $790.25
- Median annual earnings (16-24 years old): $41,092.76
- Median weekly earnings (16-19 years old): $708.54
- Median annual earnings (16-19 years old): $35,844.08
- Median weekly earnings (20-24 years old): $808.12
- Median annual earnings (20-24 years old): $42,022.16
Michigan
- Median hourly earnings: $19.67
- Salary index: 0.975
- Median weekly earnings (16-24 years old): $603.66
- Median annual earnings (16-24 years old): $31,390.08
- Median weekly earnings (16-19 years old): $541.24
- Median annual earnings (16-19 years old): $28,144.58
- Median weekly earnings (20-24 years old): $617.31
- Median annual earnings (20-24 years old): $32,100.04
Minnesota
- Median hourly earnings: $22.41
- Salary index: 1.111
- Median weekly earnings (16-24 years old): $687.74
- Median annual earnings (16-24 years old): $35,762.67
- Median weekly earnings (16-19 years old): $616.64
- Median annual earnings (16-19 years old): $32,065.08
- Median weekly earnings (20-24 years old): $703.30
- Median annual earnings (20-24 years old): $36,571.52
Mississippi
- Median hourly earnings: $15.73
- Salary index: 0.780
- Median weekly earnings (16-24 years old): $482.74
- Median annual earnings (16-24 years old): $25,102.49
- Median weekly earnings (16-19 years old): $432.83
- Median annual earnings (16-19 years old): $22,507.08
- Median weekly earnings (20-24 years old): $493.66
- Median annual earnings (20-24 years old): $25,670.24
Missouri
- Median hourly earnings: $18.70
- Salary index: 0.927
- Median weekly earnings (16-24 years old): $573.89
- Median annual earnings (16-24 years old): $29,842.12
- Median weekly earnings (16-19 years old): $514.55
- Median annual earnings (16-19 years old): $26,756.67
- Median weekly earnings (20-24 years old): $586.87
- Median annual earnings (20-24 years old): $30,515.06
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Montana
- Median hourly earnings: $18.20
- Salary index: 0.902
- Median weekly earnings (16-24 years old): $558.54
- Median annual earnings (16-24 years old): $29,044.20
- Median weekly earnings (16-19 years old): $500.79
- Median annual earnings (16-19 years old): $26,041.25
- Median weekly earnings (20-24 years old): $571.18
- Median annual earnings (20-24 years old): $29,701.10
Nebraska
- Median hourly earnings: $19.16
- Salary index: 0.950
- Median weekly earnings (16-24 years old): $588.00
- Median annual earnings (16-24 years old): $30,576.21
- Median weekly earnings (16-19 years old): $527.21
- Median annual earnings (16-19 years old): $27,414. 85
- Median weekly earnings (20-24 years old): $601.30
- Median annual earnings (20-24 years old): $31,267.75
Nevada
- Median hourly earnings: $18.55
- Salary index: 0.920
- Median weekly earnings (16-24 years old): $569.28
- Median annual earnings (16-24 years old): $29,602.75
- Median weekly earnings (16-19 years old): $510.42
- Median annual earnings (16-19 years old): $26,542.04
- Median weekly earnings (20-24 years old): $582.16
- Median annual earnings (20-24 years old): $30,272.28
New Hampshire
- Median hourly earnings: $21.22
- Salary index: 1.052
- Median weekly earnings (16-24 years old): $651.22
- Median annual earnings (16-24 years old): $33,863.63
- Median weekly earnings (16-19 years old): $583.89
- Median annual earnings (16-19 years old): $30,362.38
- Median weekly earnings (20-24 years old): $665.95
- Median annual earnings (20-24 years old): $34,629.53
New Jersey
- Median hourly earnings: $23.14
- Salary index: 1.147
- Median weekly earnings (16-24 years old): $710.15
- Median annual earnings (16-24 years old): $36,927.63
- Median weekly earnings (16-19 years old): $636.72
- Median annual earnings (16-19 years old): $33.109.59
- Median weekly earnings (20-24 years old): $726.21
- Median annual earnings (20-24 years old): $37,762.83
New Mexico
- Median hourly earnings: $17.97
- Salary index: 0.891
- Median weekly earnings (16-24 years old): $551.48
- Median annual earnings (16-24 years old): $28,677.16
- Median weekly earnings (16-19 years old): $494.46
- Median annual earnings (16-19 years old): $25,712.16
- Median weekly earnings (20-24 years old): $563.96
- Median annual earnings (20-24 years old): $29,325.76
New York
- Median hourly earnings: $23.84
- Salary index: 1.182
- Median weekly earnings (16-24 years old): $731.63
- Median annual earnings (16-24 years old): $38,044.72
- Median weekly earnings (16-19 years old): $655.98
- Median annual earnings (16-19 years old): $34,111.18
- Median weekly earnings (20-24 years old): $748.18
- Median annual earnings (20-24 years old): $38,905.18
North Carolina
- Median hourly earnings: $18.63
- Salary index: 0.924
- Median weekly earnings (16-24 years old): $571.74
- Median annual earnings (16-24 years old): $29,730.41
- Median weekly earnings (16-19 years old): $512.63
- Median annual earnings (16-19 years old): $26,656.51
- Median weekly earnings (20-24 years old): $584.67
- Median annual earnings (20-24 years old): $30,402.83
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North Dakota
- Median hourly earnings: $21.26
- Salary index: 1.054
- Median weekly earnings (16-24 years old): $652.45
- Median annual earnings (16-24 years old): $33,927.46
- Median weekly earnings (16-19 years old): $584.99
- Median annual earnings (16-19 years old): $30,419.61
- Median weekly earnings (20-24 years old): $667.21
- Median annual earnings (20-24 years old): $34,694.80
Ohio
- Median hourly earnings: $19.37
- Salary index: 0.960
- Median weekly earnings (16-24 years old): $594.45
- Median annual earnings (16-24 years old): $30,911.33
- Median weekly earnings (16-19 years old): $532.99
- Median annual earnings (16-19 years old): $27,753.33
- Median weekly earnings (20-24 years old): $607.89
- Median annual earnings (20-24 years old): $31,610.46
Oklahoma
- Median hourly earnings: $17.84
- Salary index: 0.884
- Median weekly earnings (16-24 years old): $547.49
- Median annual earnings (16-24 years old): $28,469.70
- Median weekly earnings (16-19 years old): $490.89
- Median annual earnings (16-19 years old): $25,526.15
- Median weekly earnings (20-24 years old): $559.88
- Median annual earnings (20-24 years old): $29,113.61
Oregon
- Median hourly earnings: $21.04
- Salary index: 1.043
- Median weekly earnings (16-24 years old): $645.70
- Median annual earnings (16-24 years old): $33,576.38
- Median weekly earnings (16-19 years old): $578.94
- Median annual earnings (16-19 years old): $30,104.83
- Median weekly earnings (20-24 years old): $660.30
- Median annual earnings (20-24 years old): $34,335.78
Pennsylvania
- Median hourly earnings: $20.08
- Salary index: 0.996
- Median weekly earnings (16-24 years old): $616.24
- Median annual earnings (16-24 years old): $32,044.37
- Median weekly earnings (16-19 years old): $552.52
- Median annual earnings (16-19 years old): $28,731.22
- Median weekly earnings (20-24 years old): $630.18
- Median annual earnings (20-24 years old): $32,769.13
Rhode Island
- Median hourly earnings: $22.77
- Salary index: 1.129
- Median weekly earnings (16-24 years old): $698.79
- Median annual earnings (16-24 years old): $36,337.17
- Median weekly earnings (16-19 years old): $626.54
- Median annual earnings (16-19 years old): $32,580.18
- Median weekly earnings (20-24 years old): $714.60
- Median annual earnings (20-24 years old): $37,159.01
South Carolina
- Median hourly earnings: $17.36
- Salary index: 0.861
- Median weekly earnings (16-24 years old): $532.76
- Median annual earnings (16-24 years old): $27,703.70
- Median weekly earnings (16-19 years old): $477.68
- Median annual earnings (16-19 years old): $24,839.35
- Median weekly earnings (20-24 years old): $544.81
- Median annual earnings (20-24 years old): $28,330.28
South Dakota
- Median hourly earnings: $17.70
- Salary index: 0.878
- Median weekly earnings (16-24 years old): $543.20
- Median annual earnings (16-24 years old): $28,246.29
- Median weekly earnings (16-19 years old): $487.04
- Median annual earnings (16-19 years old): $25,325.83
- Median weekly earnings (20-24 years old): $555.48
- Median annual earnings (20-24 years old): $28,885. 14
Tennessee
- Median hourly earnings: $18.00
- Salary index: 0.892
- Median weekly earnings (16-24 years old): $552.40
- Median annual earnings (16-24 years old): $28,725.04
- Median weekly earnings (16-19 years old): $495.29
- Median annual earnings (16-19 years old): $25,755.08
- Median weekly earnings (20-24 years old): $564.90
- Median annual earnings (20-24 years old): $29,374.71
Texas
- Median hourly earnings: $19.06
- Salary index: 0.945
- Median weekly earnings (16-24 years old): $584.94
- Median annual earnings (16-24 years old): $30,416.62
- Median weekly earnings (16-19 years old): $524.46
- Median annual earnings (16-19 years old): $27,271.77
- Median weekly earnings (20-24 years old): $598.16
- Median annual earnings (20-24 years old): $31,104.56
More : 4 Industries Gen Z Might Save — and 4 It Might Destroy
Utah
- Median hourly earnings: $18.98
- Salary index: 0.941
- Median weekly earnings (16-24 years old): $582.48
- Median annual earnings (16-24 years old): $30,288.96
- Median weekly earnings (16-19 years old): $522.26
- Median annual earnings (16-19 years old): $27,157.30
- Median weekly earnings (20-24 years old): $595.65
- Median annual earnings (20-24 years old): $30,974.00
Vermont
- Median hourly earnings: $20.80
- Salary index: 1.031
- Median weekly earnings (16-24 years old): $638.33
- Median annual earnings (16-24 years old): $33,193.38
- Median weekly earnings (16-19 years old): $572.34
- Median annual earnings (16-19 years old): $29,761.43
- Median weekly earnings (20-24 years old): $652.77
- Median annual earnings (20-24 years old): $33,944.12
Virginia
- Median hourly earnings: $21.74
- Salary index: 1.078
- Median weekly earnings (16-24 years old): $667.18
- Median annual earnings (16-24 years old): $34,693.46
- Median weekly earnings (16-19 years old): $598.20
- Median annual earnings (16-19 years old): $31,106.42
- Median weekly earnings (20-24 years old): $682.27
- Median annual earnings (20-24 years old): $35,478.13
Washington
- Median hourly earnings: $24.81
- Salary index: 1.230
- Median weekly earnings (16-24 years old): $761.40
- Median annual earnings (16-24 years old): $39,592.68
- Median weekly earnings (16-19 years old): $682.67
- Median annual earnings (16-19 years old): $35,499.09
- Median weekly earnings (20-24 years old): $778.62
- Median annual earnings (20-24 years old): $40,488.15
West Virginia
- Median hourly earnings: $17.07
- Salary index: 0.846
- Median weekly earnings (16-24 years old): $523.86
- Median annual earnings (16-24 years old): $27,240.91
- Median weekly earnings (16-19 years old): $469.70
- Median annual earnings (16-19 years old): $24,424.40
- Median weekly earnings (20-24 years old): $535.71
- Median annual earnings (20-24 years old): $27,850.02
Wisconsin
- Median hourly earnings: $19.79
- Salary index: 0.981
- Median weekly earnings (16-24 years old): $607.34
- Median annual earnings (16-24 years old): $31,581.58
- Median weekly earnings (16-19 years old): $544.54
- Median annual earnings (16-19 years old): $28,316.28
- Median weekly earnings (20-24 years old): $621.07
- Median annual earnings (20-24 years old): $32,295.87
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Wyoming
- Median hourly earnings: $20.69
- Salary index: 1.026
- Median weekly earnings (16-24 years old): $634.96
- Median annual earnings (16-24 years old): $33,017.83
- Median weekly earnings (16-19 years old): $569.31
- Median annual earnings (16-19 years old): $29,604.04
- Median weekly earnings (20-24 years old): $649.32
- Median annual earnings (20-24 years old): $33,764.60
US Average
Median hourly earnings: $20.17
- Salary index: 1.000
- Median weekly earnings (16-24 years old): $619
- Median annual earnings (16-24 years old): $32,188
- Median weekly earnings (16-19 years old): $555
- Median annual earnings (16-19 years old): $28,860
- Median weekly earnings (20-24 years old): $633
- Median annual earnings (20-24 years old): $32,916
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Methodology: In order to find out how much Gen Z makes in every state, GOBankingRates first found the (1) median hourly earnings for all occupations in every state. This figure was then compared to the national median hourly earnings to give each state a (2) salary index. GOBankingRates then took the national median weekly earnings of 16 to 24 years olds and factored it out for each state using factor (2) to find each state’s (3) median weekly earnings of 16- to 24-year-olds and (4) median annual earnings of 16- to 24-year-olds. For supplemental data GOBankingRates also found: (5) median weekly earnings of 16- to 19-year-olds; (6) median annual earnings of 16- to 19-year-olds; (7) median weekly earnings of 20- to 24-year-olds and (8) median annual earnings of 20- to 24-year-olds. All data was collected and is up to date as of Sept. 13, 2021.
This article originally appeared on GOBankingRates.com : How Much Money Gen Z Makes in Every State
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