Monthly Meeting 09-21-2021
TOWN OF SHERMAN MONTHLY BOARD MEETING TUESDAY, SEPTEMBER 21, 2021 at 6:30pm LOCATION: SHERMAN TOWN HALL, N8425 CTY RD "F" CALL TO ORDER AND RECORD ATTENDANCE APPROVE MINUTES OF PREVIOUS MEETING PUBLIC INPUT CLERK/TREASURER'S REPORT OF CORRESPONDENCE, AND APPROVE BILLS FOR PAYMENT REVIEW C.S.M.'S PERMITS ISSUED - BUILDING PERMITS ISSUED BY BUILDING INSPECTOR - BUILDING PERMITS ISSUED BY CLERK - DRIVEWAY PERMITS - UTILITY PERMITS CONSIDERATION OF FINAL WIPFLI 2020 FINANCIAL AUDIT CONSIDERATION OF FIREWORKS PERMIT CONSIDERATION OF DRIVEWAY CULVERT ORDINANCE CONSIDERATION OF ATV RULES ON TOWN ROADS PLAN COMMISSION REPORT SUMMER ROAD WORK ROADWORK UPDATE BOYCEVILLE FIRE AND AMBULANCE REPORT SCHEDULE NEXT MEETING - October Budget Planning meeting is scheduled for Wednesday October 20th , 2021 at 6:00pm. - October Monthly Meeting is scheduled for Wednesday, October 20th to immediately follow the 6pm budget planning meeting. ANY OTHER BUSINESS FOR DISCUSSION ONLY ADJOURN Chase Potter, Chairman, Town of Sherman 9/15 LAC86457 WNAXLP.www.winonadailynews.com
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