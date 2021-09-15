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Monthly Meeting 09-21-2021

Winona Daily News
 5 days ago

Cover picture for the articleTOWN OF SHERMAN MONTHLY BOARD MEETING TUESDAY, SEPTEMBER 21, 2021 at 6:30pm LOCATION: SHERMAN TOWN HALL, N8425 CTY RD "F" CALL TO ORDER AND RECORD ATTENDANCE APPROVE MINUTES OF PREVIOUS MEETING PUBLIC INPUT CLERK/TREASURER'S REPORT OF CORRESPONDENCE, AND APPROVE BILLS FOR PAYMENT REVIEW C.S.M.'S PERMITS ISSUED - BUILDING PERMITS ISSUED BY BUILDING INSPECTOR - BUILDING PERMITS ISSUED BY CLERK - DRIVEWAY PERMITS - UTILITY PERMITS CONSIDERATION OF FINAL WIPFLI 2020 FINANCIAL AUDIT CONSIDERATION OF FIREWORKS PERMIT CONSIDERATION OF DRIVEWAY CULVERT ORDINANCE CONSIDERATION OF ATV RULES ON TOWN ROADS PLAN COMMISSION REPORT SUMMER ROAD WORK ROADWORK UPDATE BOYCEVILLE FIRE AND AMBULANCE REPORT SCHEDULE NEXT MEETING - October Budget Planning meeting is scheduled for Wednesday October 20th , 2021 at 6:00pm. - October Monthly Meeting is scheduled for Wednesday, October 20th to immediately follow the 6pm budget planning meeting. ANY OTHER BUSINESS FOR DISCUSSION ONLY ADJOURN Chase Potter, Chairman, Town of Sherman 9/15 LAC86457 WNAXLP.

www.winonadailynews.com

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Legal Ad. Demo. 7properties

PUBLIC NOTICE The City of La Crosse is seeking request for proposals (RFP) for demolition, including asbestos abatement, of seven (7) properties. Copies of the RFP are available at www.cityoflacrosse.org/planning, under requests for proposals, RFP DEMOLITION. Paper copies provided upon request Monday-Thursday 8:00am-4:00pm at City Hall, 400 La Crosse St, La Crosse, WI. Sealed bids are due by 9:00 AM, Tuesday October 5, 2021. Contact Replacement Housing at 608-789-7360 or email reinhartda@cityoflacrosse.org with questions. 9/19 9/26 LAC86803 WNAXLP.
LA CROSSE, WI
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Mayor Goins, Alderwoman McAfee Issue Statements About Sunnybrook Building Permits

ALTON - An Alton alderwoman has raised questions about permits issued recently to a new housing development in the city - Sunnybrook - and Mayor David Goins’ office responded that he has no direct input or role in the issuance of building permits. He said those decisions are done in the Building & Zoning Division. Both Mayor Goins and Alderwoman Carolyn McAfee have comments about the permits below. This is Goins’ statement as it applies to the proposed Sunnybrook development and Continue Reading
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City Is Booting Homeless From Immediate Premises Of City Hall

For at least the past several years homeless people have been allowed to occupy areas at night around city hall in downtown Greensboro. On Thursday, Sept. 16, Interim City Manager Chris Wilson sent out an email to city employees announcing that people would no longer be allowed occupy the ‘immediate premises’ of our buildings.”
GREENSBORO, NC
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9.20-9.21 2021 HHW closure

PUBLIC NOTICE The Winona County Household Hazardous Waste Facility will be closed Monday September 20, 2021, and Tuesday September 21, 2021, due to limited staffing. No waste will be accepted these days. We apologize for any inconvenience and appreciate your understanding. Thank you! HHW - Planning & Environmental Services 225 West 2nd St, Winona MN 55987 507-457-6462 9/17 LAC86695 WNAXLP.
WINONA COUNTY, MN
IN THIS ARTICLE
#Plan Commission#Sherman Monthly Board
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2021-09-23 BOA Public Hearing Notice

CHIPPEWA COUNTY BOARD OF ADJUSTMENT NOTICE OF PUBLIC HEARING STATE OF WISCONSIN PUBLIC NOTICE is hereby given to all persons in the County of Chippewa, Wisconsin, that a public hearing will be held on September 23, 2021 beginning at 2:30 PM in Room 003, located in the Chippewa County Courthouse, Chippewa Falls, Wisconsin, relative to following requests: Variance Petition: #2021-0004 Appellant: State of Wisconsin Agent: Everyday Surveying & Engineering/Mark Erickson To exceed the number of driveways within 600' on a county highway in the Agricultural District in accordance with section 70-109(e)(1)(b) of the Chippewa County Zoning Ordinance. Parcel number: 23007-2932-74529001, which is located in the NW 1/4 of the SW 1/4, Section 29, Township 30 North, Range 07 West. Town of Anson. Physical Address: 20150 County Highway S. All persons interested are invited to attend. Specific information regarding this hearing can be obtained at the Chippewa County Department of Planning & Zoning. Dated this 11th day of September, 2021. Douglas Clary, Director Department of Planning & Zoning Chippewa County, Wisconsin LAC: September 15, 16, 2021 86585 WNAXLP.
WISCONSIN STATE
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Official Notice to Electors

OFFICIAL NOTICE TO ELECTORS OF ADOPTION OF INITIAL RESOLUTIONS Initial resolutions were adopted at the regular meeting of the Common Council of the City of La Crosse, La Crosse County, Wisconsin (the "City"), on September 9, 2021, and promptly recorded, providing for the issuance of general obligation bonds of the City in the amounts and for the public purposes, as follows: AMOUNT /s/ PURPOSE $5,850,000 /s/ Street improvements, street improvement funding and street lighting 3,620,000 /s/ Construction of engine houses, and for pumps, water mains, reservoirs and all other reasonable facilities for fire protection apparatus or equipment for fire protection 825,000 /s/ Libraries 1,170,000 /s/ Parks and public grounds 485,000 /s/ Bridges 1,020,000 /s/ Construction of police facilities For the purpose of paying the various installments of principal of and interest on the aforesaid bonds as they severally mature, prior to their issuance and delivery there shall be levied on all taxable property in the City a direct annual irrepealable tax sufficient for that purpose. The bonds authorized to be issued by the various Initial Resolutions set out above shall be issued by the City of La Crosse unless, before 5:00 P.M., on October 9, 2021, a petition is filed in the office of the City Clerk by electors numbering at least ten percent (10%) of the votes cast for governor in the City at the last general election requesting that the initial resolution be submitted to the electors. Dated: September 9, 2021 /s/ Nikki M. Elsen City Clerk 9/14 LAC86500 WNAXLP.
LA CROSSE, WI
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2110 Rezoning - 2967 Airport Rd

NOTICE OF HEARING ON AMENDMENT TO ZONING RESTRICTION TO WHOM IT MAY CONCERN: NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Common Council of the City of La Crosse, by its Judiciary & Administration Committee, will hold a public hearing on a proposed ordinance change in the zoning code as follows: AN ORDINANCE to amend Subsection 115-110 of the Code of Ordinances of the City of La Crosse transferring certain property from the Heavy Industrial District to the Commercial District allowing for apartments at 2967 Airport Rd. Property is presently used for: Warehousing, distribution and two apartments Property is proposed to be used for: Warehousing, distribution and two apartments Rezoning is necessary because: The current zoning does not allow for apartments Tax Parcel 17-10530-35 CERTIFIED SURVEY MAP NO. 9 VOL 15 LOT 2 DOC NO. 1561519 The City Plan Commission will meet to consider such application on Monday, October 4, 2021 at 4:00 p.m. at the Southside Neighborhood Center (1300 6th St S), in the City of La Crosse, La Crosse County, Wisconsin. A public hearing before the Judiciary & Administration Committee will be held on Tuesday, October 5, 2021 at 6:00 p.m. at the Southside Neighborhood Center (1300 6th St S), in the City of La Crosse, La Crosse County, Wisconsin. Final action will be determined by the Common Council on Thursday, October 14, 2021 at 6:00 p.m. at the Southside Neighborhood Center (1300 6th St S), in the City of La Crosse, La Crosse County, Wisconsin. Any person interested may be heard for or against such proposed change, and may appear in person, by attorney or may file a formal objection, which objection forms are available in the City Clerk's Office. The petition and/or maps relating to the above referenced amendment may be examined in the Office of the City Clerk, La Crosse City Hall, between the hours of 8:00 a.m. and 4:30 p.m. on any regular business day, holidays excepted, (by appointment) or in the Legislative Information Center which can be accessed from the City website at www.cityoflacrosse.org (search for File 21-1291). Dated this 7th day of September, 2021. Nikki M. Elsen, City Clerk City of La Crosse 9/14 9/21 LAC86296 WNAXLP.
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09/13/2021 CRA Board Hybrid Meeting

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Application period opens to serve on WAPS Community Task Force

The Winona Area Public Schools board is asking members of its community interested in helping the district build a vision for the future to raise their hand. Applications are now being accepted for the WAPS Community Task force, a group that will be charged with reviewing and analyzing data related to the district’s operations and its capacity for 21st-century learning.
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Winona Area Public School creates new Diversity, Equity and Inclusion Committee

The Winona Area Public Schools has concluded the use of its Diversity and Equity Committee and will instead now have a Diversity, Equity and Inclusion Committee for the board. The committee will be the fourth standing committee for the board, with the former committee not having been considered as one, instead being a district administration committee.
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State Treasury Releases Latest Unclaimed Property Listings, Including 49,000 New Properties

BOSTON (CBS) — One in ten Massachusetts residents are owed money, Massachusetts State Treasurer Deborah Goldberg said while unveiling the latest list of unclaimed properties on Thursday. More than new 49,000 properties in the state were added to the list. “We currently hold over $3.4 billion in unclaimed property at Treasury and it could be yours,” said Goldberg. “Call our office today to begin the claims process.” Unclaimed property includes forgotten savings and checking accounts, un-cashed checks, insurance policy proceeds, stocks, dividends, and the contents of unattended safe deposit boxes. The newest list only included property worth more than $100. Goldberg urges all citizens to check the complete list at www.findmassmoney.com or call 888-344-MASS. Accounts are typically considered abandoned after three years of inactivity. Then they are turned over to the state. Last year, the Treasury processed over 120,000 claims and returned over $139 million in property to its rightful owners. There is no time limit for a person to claim the property.
MASSACHUSETTS STATE

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