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Clearlake‌ ‌Police‌ ‌logs:‌ Friday, Sept. 10

By Clearlake‌ ‌Police‌ ‌Department‌ ‌
Lake County News
 8 days ago

Occurred on Deertrail Rd. EXP DUE TO UNFAMILIAR CARS PARKING IN THE DRIVEWAY AND NEIGHBORS USING WATER WITHOUT PERMISSION. Disposition: Log Note Only. Occurred at /Clearlake. STATES THAT HE LAST HEARD FROM HIS DAUGHTER AT 1615 TODAY/ STATES THAT AT THAT TIME SHE MENTIONED THAT SHE WANTED TO DRIVE OFF A CLIFF/ STATES THAT SHE USUALLY PARKS HER CAR ON SAN JOAQUIN AND THEN WALKS FROM THERE TO THE GOOSE NECK/ RP STATES THAT HE DROVE PAST THE AREA AND HER CAR WAS NOT THERE/ BURG VW PASSAT 4 DOOR. Disposition: Log Note Only.

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