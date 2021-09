1st-$9,489, Claiming, 3-Year-Olds & Up , Six and One Half Furlongs, Dirt, Hazy. Fractional/Final Time: 22.720, 46.310, 1:11.000, 00.000, 00.000, 1:18.150. Eye Be Seeing You124454-14-1½4-hd2-¾R. Saunders4.05. Laugh With Me122543-2½3-1½1-½3-1¼A. Marti0.85. Reprimand110212-12-1½2-½4-4½A. Straight4.45. Volo Veloce120131-hd1-hd3-hd5E. Hernandez5.55. 3 (3)Klondike Gentleman18.908.002.80. 4 (4)Eye Be Seeing You6.402.20. 5 (5)Laugh With Me2.10. Triactor (3-4-5) paid...

SPORTS ・ 10 DAYS AGO