10th-$26,300, Claiming, 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, One Mile, On the Turf, Cloudy. Fractional/Final Time: 23.910, 48.040, 1:12.670, 00.000, 00.000, 1:37.800. Scratched: She So Naughty. HorseWgtPPStrt1/41/23/4StrchFinJockeyWinPl.Sh.Odds. Why Not Tonight117434-hd5-1½3-23-21-3J. Ferrer3.402.802.600.70. Towering Gaze1218113-1½3-22-1½2-hd2-nkI. Castillo9.607.0015.70. Twisted Treasure119399-hd9-15-½4-hd3-1H. Figueroa9.2015.10. Empires First Lady11715118-½6-15-hd4-½J. Panaijo23.70. Sayoh117911-½1-2½1-½1-½5-noW. Garcia35.10. Lexophilia121676-1½6-½4-hd6-36-2¾F. Peterson16.20. Positive Power1211065-1½4-hd7-27-37-3¼C. Hernandez4.90. Pepper Pot124787-17-18-28-18-1½M....

SPORTS ・ 13 DAYS AGO