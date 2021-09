R. López-Coto, A. Moralejo, M. Artero, A. Baquero, M. Bernardos, J.L.Contreras, F. Di Pierro, E. García, D. Kerszberg, M. López-Moya, A. MasAguilar, D. Morcuende, M. Noethe, S. Nozaki, Y. Ohtani, C. Priyadarshi, Y.Suda, T. Vuillaume (for the CTA LST project) The Large-Sized Telescope (LST) prototype of the future Cherenkov Telescope...