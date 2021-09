Freja T. Pedersen, Eva M. González-Ruiz, Nils Hauff, Ying Wang, Andreas D. Wieck, Arne Ludwig, Rüdiger Schott, Leonardo Midolo, Anders S. Sørensen, Ravitej Uppu, Peter Lodahl. Entanglement is the fuel of advanced quantum technology. It is for instance consumed in measurement-based quantum computing and allows loss-tolerant encoding of quantum information....