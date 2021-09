Match 6 Florida State (5-0) at FGCU (2-3) Date // Time Thursday, September 9 // 7 p.m. Location Fort Myers, Fla. // Pickering Field at the FGCU Soccer Complex. Match 7 FGCU (2-3) at FAU (2-3-1) Date // Time Sunday, September 12 // 4 p.m. Location Boca Raton, Fla. //...