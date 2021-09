A-popped out for Espino in the 6th. b-struck out for Baldonado in the 8th. c-grounded out for Jackson in the 8th. LOB_Washington 8, Atlanta 6. 2B_Escobar (13), Adams (6), Hernandez (7), Freeman (20), d'Arnaud (8), Soler (5). HR_Hernandez (8), off Matzek; Duvall (32), off Espino; Albies (27), off Harper. RBIs_Kieboom (19), Soto (81), Hernandez 3 (24), Duvall 3 (97), d'Arnaud (21), Albies 4 (93). SF_Albies.