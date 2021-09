A-grounded out for Dickerson in the 7th. LOB_Toronto 5, New York 6. 2B_Semien (35). HR_Kirk (6), off Cole; Semien (38), off Abreu; Kirk (7), off Holmes. RBIs_Kirk 2 (22), Gurriel Jr. (68), McGuire (10), Semien (88), Rizzo (14). SB_Velazquez (4). SF_Gurriel Jr., McGuire. Runners left in scoring position_Toronto 2 (Bichette...