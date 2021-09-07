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Honor Roll

By News 12 Staff
News 12
 8 days ago

Cover picture for the articleNews 12 wants to recognize those hard workers - from teachers or principals to bus drivers or janitors - we want to know who you think should be on the Honor Roll! Scroll down and fill out the form submit a photo and tell us who should be on the Honor Roll.

newjersey.news12.com

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