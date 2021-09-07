CreatorsPublishersAdvertisers
View more in
Shopping

September Pattern Sale

simplesimonandco.com
 8 days ago

Cover picture for the articleSeptember is National Sewing Month and to celebrate we are having a sale on ALL of our PDF patterns!!!. You can shop through all the pages of our shop HERE and when you find something you like enter the code SEPTEMBER2021 at checkout to get 50% off any and all of our PDF Patterns.

www.simplesimonandco.com

Comments / 0

Related
bransonmo.gov

Registration now open for September 18 “Kid’s Garage Sale”

The Branson Parks & Recreation Department is now taking registrations for its second semi-annual Kid’s Garage Sale, specifically designed as a learning opportunity for kids, that will take place on Saturday, September 18, 2021, from 9:00 a.m. to 12:00 p.m. at the Branson RecPlex, located at 1501 Branson Hills Parkway.
SHOPPING
presspubs.com

North Oaks Rummage Sale returns this September

It’s just like A, B, C… The Arena is awesome, the Bargains are bigger and better than ever, and the Community donations are certainly amazing. It’s that time again to donate your amazing, gently used goods to the North Oaks Rummage Sale. Then make your shopping list and return the following weekend to find those big bargains. The quality (and quantity) of merchandise available is mind-boggling! The sale is truly the ultimate in re-using, recycling, and reducing discards to the landfill.
NORTH OAKS, MN
Surrender at 20

Champion & Skin Sale: Week of September 13th

Ivern - 633 RP (-35%) Battle Academia Jayce / 675 RP (-50%) Blood Moon Tryndamere / 944 RP (-30%) High Noon Irelia / 877 RP (-35%) Infernal Diana / 607 RP (-55%) Marauder Olaf / 300 RP (60%) Master Chef Tahm Kench / 390 RP (60%) Obsidian Dragon Sett /...
VIDEO GAMES
NBC News

September sales 2021: Deals from Macy's, Dyson, Ulta and more

Our editors independently selected these items because we think you will enjoy them and might like them at these prices. If you purchase something through our links, we may earn a commission. Pricing and availability are accurate as of publish time. Learn more about Shop TODAY. Labor Day sales typically...
SHOPPING
IN THIS ARTICLE
#Pdf#Sewing#Pattern Sale#National Sewing Month
Myhighplains.com

Amarillo Library’s September Book Sale to be hosted virtually

AMARILLO, Texas (KAMR/KCIT) — Officials with the Friends of the Amarillo Public Library organization announced Tuesday that its September Book Sale will be a virtual book sale. According to a news release, a link will be posted to the library’s Facebook page at 9 a.m. Saturday. Individuals will be able...
AMARILLO, TX
hunker.com

The Best Candles to Buy on Amazon

Is there really anything better than lighting up a candle to make your home smell like your favorite fragrances? We don't think so. In fact, we totally support a candle obsession. If you want to add to your collection, we searched Amazon for the best of the best, whether you want to gift them or keep them by your bedside table. From long-lasting candles with hours of burn time to aromatherapy options with different scents, check out the best candles you can buy on Amazon, below.
SHOPPING
YOU MAY ALSO LIKE
NewsBreak
Lifestyle
NewsBreak
Shopping
Wilmington Apple

THIS WEEKEND: Wilmington Yard Sale Listings (September 11-12)

WILMINGTON, MA — Below is information on any yard sales happening in Wilmington this weekend:. When: Saturday, September 11, 2021 & Sunday, September 12, 2021. Details: HAVING A HUGE YARD SALE SEPTEMBER 11th & 12th 6 CLEVELAND AVE WILMINGTON. LOTS OF GREAT STUFF ! TOYS, GAMES, VINTAGE, HOUSEWARES, COLLECTIBLES, SURROUND SOUND, WEBKINZ, REBORN DOLL , DOLL CRIB, BABY DOLL CLOTHES, PORCELAIN DOLLS, MUSIC BOXES, VHS TAPES, 8 TRACK TAPES, CASSETTE TAPES, MINNIE MOUSE BALL PIT & ABOUT 600 BALLS, 2 ORIGINAL FURBYS, EMITT KELLY CLOWNS, ELVIS BOARD GAME, ELMO’S, HONDA RIMS, AUDI RIMS, HALLOWEEN COSTUMES ADULTS N KIDS , AMERICAN GIRL DOLL & OUR GENERATION STUFF , CALICO CRITTER STUFF, NSYNC MARIONETTE DOLLS & BEANIES, BRITTNEY SPEARS DOLLS & BEANIES , AND SO MUCH MORE… COME ON BY. TOO MANY PICS TO POST. [Source: Craigslist]
WILMINGTON, MA
T3.com

Best cheap iPhone 12 deals, sales and prices for September 2021

Finding cheap iPhone 12 deals right now is going to be quite easy thanks to the upcoming launch of the new iPhone 13, but just who has the best offers going on right now? If you've landed on this guide then we're here to tell you who! Bringing all of the best deals on iPhone 12 smartphones in one place, we've scoured the net to serve up the best offers front and center.
CELL PHONES
TechRadar

The cheapest robot vacuum sales and deals for September 2021

If you've been waiting for the best cheap robot vacuum sales to drop their prices to suit your own wallet a little better, you're in luck. Robot vacuum deals are getting cheaper all the time, and those days of incredibly expensive Roombas are long gone now. So, if you'd like a little robot minion to help with the cleaning, check out the latest prices from around the web just below.
ELECTRONICS
Apartment Therapy

4 Ways to Make Kitchen Counters Look More Expensive, According to Home Stagers

According to researchers affiliated with UCLA, people spend more time in their kitchens than in any other room in their home. It’s a spot that bears the brunt of common household clutter, too. (Yes, eight-week-old Taco Bell coupon, I’m talking about you!) That said, the kitchen also plays heavily into overall resale value, so spiffying up this important space is a must if you’re contemplating putting your home on the market.
HOME & GARDEN
Only In Pennsylvania

An Overnight Stay At This Secluded Cabin In Pennsylvania Costs Less Than $100 A Night And Will Take You Back In Time

Getting away has never been easier, especially when we live in a state that’s bursting with unique accommodations. If you’ve been craving tranquility among nature, where you’ll hear the hoot of owls, you’ll fall head over heels at Deer Path Cabin in Pennsylvania. A quaint throwback to yesteryear, the cabin promises an off-grid experience as you’re immersed in nature.
PENNSYLVANIA STATE
The Independent

Best fridge freezer deals for September 2021: Sales at Currys, Very and more

Home appliances are a big investment, and they are often non-negotiable. Take for example a fridge freezer – it is an essential item in your kitchen, but there’s no denying that buying a new one is both costly and time-consuming. With so much to consider, choosing the right one for your home can be difficult. But there’s nothing to fear as we’re on hand to offer advice. We’d recommend considering the capacity of the model – this is often somewhere between 200l and 600l, with larger products better suited to bigger households. Similarly, it’s worth bearing in mind how you’d...
ELECTRONICS
timbercreekathletics.com

TC Athletics Apparel | September @Sideline_Store Sale

The fall season at Timber Creek has begun so why not stock on some spirit gear?! Starting today Wednesday, September 1st – receive 15% off EVERYTHING in our Sideline Store when you spend $85 or more. This offer runs the entire month and ends on September 30th, 2021. Be sure to use the code – SEPT21.
APPAREL
ledger.news

TINKER O'BRIEN ESTATE SALE September 17th and 18th

TINKER O'BRIEN ESTATE SALE! 13750 Ridge Rd, west of Nazarene church look for signs. Friday and Saturday, September 17th and 18th, 8am to 4pm. Look on estatesales.net under Tinker O'Brien for full details and information beginning on Saturday the 11th. There is Beautiful furniture and household items, wine making supplies, antiques, Asian items, some mid century, a variety of quality items, garage items patio furniture, potted plants, aluminum fishing boat with motor, 1914 Argo historical car! Very nice sale!!! All major credit and debit cards accepted. Call Dan for questions 209-304-1342. Don't forget estatesales.net for PHOTOS!!!!!
AMADOR COUNTY, CA
WDW News Today

Pricing Announced for Disney Merriest Nites, Tickets on Sale September 14

Disneyland has just announced Disney Merriest Nites, a limited-capacity ticketed event that will be available in November and December this year. The Disneyland website now has more details about the event, including pricing. During this separately ticketed holiday event, you can enjoy after-hours admission to Disneyland Park with limited capacity,...
TRAVEL
mansionglobal.com

Layering Pattern on Pattern for a Vibrant Interior

Combining colorful patterns in a single room isn’t one of the most manageable tasks in decorating. Some designers intentionally stick with solids and textures for a cleaner look, but also because layering a potpourri of stripes, florals and animal prints can encourage a space that’s too busy. Nevertheless, others are naturally drawn toward pattern play, marrying flame stitch with Chinoiserie and tossing in a polka dot without thinking twice.
INTERIOR DESIGN

Comments / 0

Community Policy