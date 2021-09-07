September Pattern Sale

WILMINGTON, MA — Below is information on any yard sales happening in Wilmington this weekend:. When: Saturday, September 11, 2021 & Sunday, September 12, 2021. Details: HAVING A HUGE YARD SALE SEPTEMBER 11th & 12th 6 CLEVELAND AVE WILMINGTON. LOTS OF GREAT STUFF ! TOYS, GAMES, VINTAGE, HOUSEWARES, COLLECTIBLES, SURROUND SOUND, WEBKINZ, REBORN DOLL , DOLL CRIB, BABY DOLL CLOTHES, PORCELAIN DOLLS, MUSIC BOXES, VHS TAPES, 8 TRACK TAPES, CASSETTE TAPES, MINNIE MOUSE BALL PIT & ABOUT 600 BALLS, 2 ORIGINAL FURBYS, EMITT KELLY CLOWNS, ELVIS BOARD GAME, ELMO’S, HONDA RIMS, AUDI RIMS, HALLOWEEN COSTUMES ADULTS N KIDS , AMERICAN GIRL DOLL & OUR GENERATION STUFF , CALICO CRITTER STUFF, NSYNC MARIONETTE DOLLS & BEANIES, BRITTNEY SPEARS DOLLS & BEANIES , AND SO MUCH MORE… COME ON BY. TOO MANY PICS TO POST. [Source: Craigslist]
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