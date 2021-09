HIGH SCHOOL CROSS COUNTRY: Howard, Hall have strong showings at Crane Cross Country Invitational

CRANE Raeley Howard and William Hall had strong showings to lead the Crane cross country teams to first place finishes at the Crane Cross Country Invitational Saturday.

Howard clocked in at 12:29.60 in her Division I two-mile race, while Hall placed third individually with a 17:55.60 time in the boys Division I 5K at the Crane Golf Course.

Buena Vista and Andrews came in second and third in the Division I girls race, respectively.

Alpine came in at fifth in the team standings.

Mariana Sanchez (12:57.80) and Claire Clark (13:11.30) paced Buena Vista and Andrews with second and third-place individual finishes.

Alpine’s Cason Hatfield clocked in at 18:27.60 to place fourth, while Crane’s Taylon Watson finished in fifth.

Crane also picked up a first place team finish in the Division II girls race, and Andrews led the pack as the top team in the Division II boys race.

Crane Cross Country Invite

Saturday, Crane Golf Course, Crane

GIRLS (2 miles)

Division I

Team Standings

Crane, 40; 2. Buena Vista, 53; 3. Andrews, 62. 4. Coahoma, 105. 5. Alpine, 127. 6. Presidio, 159. 7. Midland Classical Academy, 159. 8. Ozona, 199. 9. Compass Academy, 201.

Top 10 Individuals

Raeley Howard, Crane, 12:29.60; 2. Mariana Sanchez, Buena Vista, 12:57.80; 3. Claire Clark, Andrews, 13:11.30; 4. Cheyenne Simonton, Monahans, 13:15; 5. Ireland Sanchez, Buena Vista, 13:21.50; 6. Kyla Rangel, Crane, 13:29.60; 7. Arianna Escobedo, Crane, 13:32.40; 8. Gaby Sanchez, Buena Vista, 13:49.60; 9. Baylor Wright, Coahoma, 13:50.60; 10. Angelina Perez, Crane, 13:50.80.

Other Area Runners

Buena Vista: 11: Melissa Rodriguez, 13:52.20; 33: Melanie Malagon, 14:58.20.

Andrews: 12: Grace Shaffer, 13:57.50; 13: Shaylee Jefferey, 14:01.30; 16: Nevaeh Hughes, 14:06.80; 22: Lindsay O’Connor, 14:27.30; 26: Lina Rodriguez, 14:41.20; 30: Meagan Espinoza, 14:51.10.

Alpine: 14: Hope Dominguez, 14:03.90; 21: Tannin Ritchie, 14:18.60; 29: Vanessa Rice, 14:46.20; 35: Elizabeth Uranga, 15:01.90; 38: Kylie Garcia, 15:08.30; 42: Lauren Penders, 15:33.80.

Crane: 20: Madelyn Bernard, 14:13.90.

Monahans: 24: Alliessha Banks, 14:35.20; 31: Leslie Tavarez, 14:53.40.

Compass Academy: 17: Bailey Jones, 14:07.60; 40: Chloe Harshbarger, 15:18.30; 48: Alyssa Holmes, 16:03.60; 54: Amberlynn Glasscock, 16:37.40; 56: Hannah Padilla, 16:46; 58: Lilly Hulsey, 16:59.20.

Grandfalls-Royalty: 55: Kylie Chesser, 16:43.60.

BOYS (5K)

Division I

Team Standings

Crane, 41; 2. Presidio, 63; 3. Andrews, 68; 4. Midland Classical Academy, 71; 5. Ozona, 119; 6. Compass Academy, 170.

Top 10 Individuals

Reagan Layh, Midland Classical Academy, 17:17.30; 2. Eddie Flores, Presidio, 17:31.60; 3. William Hall, Crane, 17:55.60; 4. Hatfield Cason, Alpine, 18:27.60; 5. Taylon Watson, Crane, 18:30.70; 6. Brett Beran, Midland Classical Academy, 18:33.40; 7. Christian Zubia, Andrews, 18:38.10; 8. Jordan Purcell, Monahans, 18:38.90; 9. Santiago Rodriguez, Crane, 18:42.80; 10. Devan Lujan, Andrews, 18:46.80.

Other Area Runners

Crane: 13: Lucas Rizo, 19:01.60; 18: Dominick Mireles, 19:26.40; 21: Nicolas Pettit, 19:42.80; 22: Jesse Vazquez, 19:50.40.

Andrews: 17: Andrew Mayfield, 19:25.40; 19: Corben Flores, 19:31.40; 24: Wyatt Everts, 19:51.70; 25: Rylan Alaniz, 19:54.40; 34: Foster Sears, 21:09.30.

Alpine: 28: Marco Martinez, 20:08; 31: Noah Pineda, 20:52.60.

Buena Vista: 30: Matthew Pena, 20:50.20.

Compass Academy: 33: David White, 21:01.90; 39: Austin Spruill, 21:45.50; 40: Jonathan Martinez, 21:46.80; 41: Logan Gilley, 22:03.30; 42: Kolden Rand, 22:08.70; 46: Jacob Prieto, 22:31.50; 48: Conner Harrison, 23:47.60.

Grandfalls-Royalty: 49: Blake Starkweather, 24:32.70.

———

GIRLS (2 miles)

Division II

Team Standings

Crane, 27; 2. Andrews, 30; 3. Ozona, 68.

Top 10 Individuals

Ivette Carrasco, Andrews, 14:38.40; 2. Sophia Hernandez, Crane, 14:56.40; 3. Neyda Varela, Crane, 15:05.70; 4. Mariska Hubert, Andrews, 15:19.10; 5. Karen Santos, Crane, 15:21.20; 6. Clara Reyes, Andrews, 15:47.80; 7. Amadee Dunbar, Monahans, 16:06.60; 8. Iliana Quintana, Monahans, 16:08.40; 9. Vieara Mendoza, Crane, 16:18.70; 10. Nora Hillery, Alpine, 16:38.20.

Other Area Runners

Iraan: 12: Gracee Morado, 16:46.90; 15: Kalista Davis, 17:03.70; 25: Laisha Ortiz, 19:38.10; 28: Serenity Dehoyos, 20:41.80.

Monahans: 13: T’Niya Davis, 16:49.70.

Andrews: 14: Reagan McCarver, 17:00.30; 20: Alexia Hernandez, 18:40.70; 21: Zoe Eugia, 18:45.20; 27: Sadie Pando, 20:37.90.

Alpine: 17: Alexa Renteria, 17:31.60.

Crane: 18: Nylah Smith, 17:46.90.

BOYS (5K)

Division II

Team Standings

Andrews, 45; 2. Crane, 57; 3. Presidio, 67; 4. Ozona, 79; 5. Alpine, 98.

Top 10 Individuals

Georgi Shoumaroff, UTPB STEM Academy, 19:52.80; 2. Silas Garcia, Crane, 20:15.20; 3. Kris Rizo, Crane, 20:33.40; 4. Arturo Guerra, Ozona, 21:06.30; 5. Diego Padilla, Crane, 21:07.60; 6. Adriel Pacheco, Andrews, 21:12.80; 7. Leo Herrera Ortega, Andrews, 21:13.10; 8. Orion Pierre, Presidio, 21:13.30; 9. Aldo Cortez, Presidio, 21:19.80; 10. Maycol Rey, Presidio, 21:20.70.

Other Area Runners

Andrews: 11: Riley Ellison, 21:44.90; 13: Richard Mayfield, 22:10.40; 15: Caleb Bueno, 22:21; 16: Alan Mayfield, 22:24.90; 25: Kyden Scott, 23:58; 29: Joab Montoya, 24:35.30.

Alpine: 14: Martin Sablatura, 22:12.60; 17: Aaron Miller, 23:00; 26: Solanus Prieto, 24:13.30; 34: Landon Velasco, 25:50.50; 37: Ferris Daley, 26:40.40.

Monahans: 18: Jose Castillo, 23:18.60.

Compass Academy: 20: Ryder Sanchez, 23:33.70; 28: Adrian Robles, 24:20.40.

Iraan: 21: Kyler Ledford, 23:39.10.

Crane: 33: Israel Gomez, 25:43.60; 36: Elias Gomez, 26:08.80.