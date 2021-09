Remington Park Results Wednesday September 1st, 2021. 5th-$15,000, Claiming, 3-Year-Olds & Up Fillies and Mares, Seven and One Half Furlongs, On the Turf, Clear. Fractional/Final Time: 24.150, 47.940, 1:13.250, 00.000, 00.000, 1:31.420. Trainer: Mindy Willis. Winner: DK B/ F, 3, by Temple City-Sympathy. Horse;Wgt;PP;Strt;1/4;1/2;Strch;Fin;Jockey;Odds. Shirley's Temple;118;2;5;4-½;4-hd;2-1;1-hd;R. Gutierrez;3.70. She'sskysthelimit;120;7;10;6-1;5-1;6-3;2-1¼;R. Eramia;12.70. Joy...