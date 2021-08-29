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UPDATED 4 A.M. MONDAY: Ida becomes tropical storm, leaving destruction in its wake

By Editorial
Daily Review
 11 days ago

Cover picture for the article..IDA NOW A TROPICAL STORM OVER SOUTHWESTERN MISSISSIPPI... ...DANGEROUS STORM SURGE, DAMAGING WINDS, AND FLASH FLOODING. CONTINUE OVER PORTIONS OF SOUTHEASTERN LOUISIANA AND SOUTHERN. MISSISSIPPI... SUMMARY OF 400 AM CDT...0900 UTC...INFORMATION. ---------------------------------------------- LOCATION...31.0N 90.8W. ABOUT 95 MI...155 KM SSW OF JACKSON MISSISSIPPI. ABOUT 50 MI...75 KM NNE OF BATON ROUGE...

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#National Weather Service#Heavy Rain#Extreme Weather#Metropolitan New Orleans#Noaa Doppler#Weatherflow#Miatcdat4#Knhc#Al Fl
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Heavy Rainfall From Mindy Spreading Inland Over Southeastern Georgia And Coastal South Carolina

At 500 AM EDT (0900 UTC), the center of Tropical Depression Mindy was located near latitude 30.8 North, longitude 83.0 West. The depression is moving toward the northeast near 20 mph (31 km/h), and this general motion is expected to continue today. A slower east-northeastward motion is forecast tonight through Saturday. On the forecast track, the center of Mindy is expected to move across southeastern Georgia this morning, and over the western Atlantic by late this morning or early this afternoon.
EnvironmentWashington Post

Updated forecast: Showers and storms overnight with heavy downpours

12:25 a.m. — Severe thunderstorm watch allowed to expire but downpours likely in region overnight. The severe thunderstorm watch, which was in effect until midnight, was not extended as the storms approaching the area lost some of their punch. Even so, radar shows downpours moving into the immediate area that may continue intermittently overnight and even linger into Thursday morning.
Florida Statealabamawx.com

Tropical Storm Mindy Makes Landfall at St. Vincent Island, Florida

National Weather Service Doppler radar data and surface observations indicate that the center of Mindy has made landfall over St. Vincent Island, Florida. The Tyndall Air Force Base tower south of Apalachicola, Florida, recently reported sustained winds of 44 mph (70 km/h) and a wind gust of 55 mph (89 km/h) at an elevation of 115 ft (35 m).

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