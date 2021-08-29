UPDATED 4 A.M. MONDAY: Ida becomes tropical storm, leaving destruction in its wake
..IDA NOW A TROPICAL STORM OVER SOUTHWESTERN MISSISSIPPI... ...DANGEROUS STORM SURGE, DAMAGING WINDS, AND FLASH FLOODING. CONTINUE OVER PORTIONS OF SOUTHEASTERN LOUISIANA AND SOUTHERN. MISSISSIPPI... SUMMARY OF 400 AM CDT...0900 UTC...INFORMATION. ---------------------------------------------- LOCATION...31.0N 90.8W. ABOUT 95 MI...155 KM SSW OF JACKSON MISSISSIPPI. ABOUT 50 MI...75 KM NNE OF BATON ROUGE...www.daily-review.com
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